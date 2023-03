Splashtop élargit sa gamme de produits pour inclure Splashtop Remote Touchpad

Une nouvelle application transforme un téléphone portable en un pavé tactile ou un clavier virtuel pour contrôler à distance le contenu multimédia d'un PC

21 mars 2011 — San Jose, Californie — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique à accès instantané, a dévoilé aujourd’hui Splashtop Remote Touchpad, une application qui transforme un iPhone ou un iPod touch en télécommande sans fil. Alors que les utilisateurs consomment de plus en plus de contenu multimédia informatique sur les écrans de télévision de leur salon, le Splashtop Remote Touchpad offre la commodité de contrôler un ordinateur à distance, sans nécessiter de claviers dédiés ou d’autres périphériques.

Ce nouveau produit de la famille Splashtop propose deux modes, le pavé tactile et le clavier, pour remplacer les périphériques informatiques classiques, tout en offrant un niveau de confort qui profite aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.

Mode pavé tactile : permet à un utilisateur de naviguer et de faire défiler facilement ses sites web favoris sur un grand écran ou un autre moniteur, l'appareil mobile servant de pavé tactile virtuel.

Mode clavier : transforme un appareil mobile en un clavier sans fil pour contrôler un PC de centre multimédia ou un ordinateur projetant une présentation commerciale ; comprend des touches spéciales et un support pour les combinaisons de touches.

"Lorsque j'utilise mon PC pour des divertissements multimédia – des trucs importants comme iTunes ou des vidéos Hulu – je suis souvent à quelques mètres de mon PC. Comme je n'ai pas l'envergure de Yao Ming, j'ai besoin d'une télécommande", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Cette idée est à l'origine du Touchpad Splashtop Remote : pouvoir sortir mon smartphone et... voilà ! J'ai une télécommande."

Splashtop Remote Touchpad pour iPhone et iPod touch est disponible sur l'App Store d'Apple et dans iTunes, et son prix initial est de 0,99 $.

À propos de Splashtop



Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 60 millions de PC des principaux fabricants, dont Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World , le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2011 CES" de LAPTOP magazine . Splashtop Inc. a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com.

Contact médias:Splashtop PR Team