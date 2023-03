Splashtop s'associe au Dental Whale Savings Network pour offrir aux dentistes une solution d'accès à distance abordable et fiable

SAN JOSE, Californie, le 8 avril 2020 – Splashtop Inc, le leader mondial des solutions d'accès, de collaboration et d'assistance à distance, s'est associé au Dental Whale Savings Network pour proposer aux dentistes une solution d'accès à distance abordable et fiable.

Splashtop Business Access est une solution de bureau à distance rapide, fiable et sécurisée. Les dentistes adorent Splashtop parce que contrairement aux configurations VPN coûteuses et compliquées, Splashtop est facile à utiliser et très abordable. Et avec elle, les dentistes peuvent accéder à distance à leurs ordinateurs de bureau à partir de n’importe quel autre ordinateur, tablette ou appareil mobile. Ce partenariat permettra aux membres du Dental Whale Savings Network d’acheter Splashtop à un prix inférieur.

"Le Dental Whale Savings Network est ravi de s'associer à Splashtop pour permettre aux dentistes américains d'accéder à distance à leurs systèmes de bureau", a déclaré Philip Cruz, directeur du Dental Whale Savings Network. "Cela aidera également les membres du DWSN à se tenir au courant des tâches non cliniques de leur cabinet pendant la pandémie de COVID-19".

"La COVID-19 nous rappelle pourquoi Splashtop a été créé : pour aider les organisations à devenir flexibles en intégrant des solutions efficaces de travail à domicile dans leurs activités", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop, "nous sommes donc impatients de nous associer à Dental Whale pour fournir aux dentistes une solution d'accès à distance fiable et abordable, aujourd'hui et demain".

À propos de Dental Whale Savings Network® :

Avec des bureaux à San Antonio, Texas, Miami et Ft. Lauderdale, Floride, Dental Whale® est une société dentaire innovante qui se taille une nouvelle catégorie de propriété et de gestion de cabinets privés collectifs.

Grâce à Dental Whale Savings Network, Dental Whale aide les dentistes à gérer plus efficacement leurs cabinets dentaires en réalisant des économies sur les achats, en faisant du marketing auprès de nouveaux patients, en se développant par des acquisitions, en améliorant l'expérience des patients et l'efficacité du bureau.

Dental Whale et ses plus de 850 membres d'équipe ont soutenu plus de 18 000 dentistes et ont aidé à servir plus de 4 millions de patients.

À propos de Splashtop :

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et d’assistance à distance de leur catégorie.

Splashtop fournit des solutions de bureau à distance aux MSP, aux départements informatiques et aux services d'assistance, leur permettant de soutenir efficacement leurs clients. Splashtop permet également aux particuliers d'accéder aux applications et aux données à partir de n'importe quel appareil, où qu'ils se trouvent.

De plus, les services de collaboration de Splashtop permettent un partage d’écran efficace entre les appareils. 30+ millions d’utilisateurs profitent des produits Splashtop dans le monde. Des essais gratuits sont disponibles.