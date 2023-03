Splashtop étend les fonctionnalités de support à distance en ciblant les MSP, l'informatique et l'informatique familiale, avec le meilleur prix et le meilleur support client

Le regroupement, la gestion améliorée et bientôt les fonctions de transfert de fichiers sont ajoutés à Splashtop Business pour offrir la solution de contrôle et de support à distance la plus rentable pour les IT et les MSP

San Jose, Californie, 25 novembre 2014 - Splashtop Inc., le leader mondial de la collaboration et de la connexion inter-appareils, annonce de nouvelles fonctions de regroupement et d’autres capacités de gestion dans Splashtop Business. Le transfert de fichiers sera ajouté avant la fin de l’année. Les MSP et les services informatiques peuvent désormais profiter des meilleures performances de Splashtop en matière de bureau à distance grâce à des fonctions de regroupement et de gestion améliorées. En plus d’offrir les meilleures performances d’accès à distance, Splashtop Business est réputé pour son modèle de tarification économique à €55 par an pour la gestion ou l’accès à un nombre illimité d’ordinateurs.

" Il y a environ un an, plusieurs milliers de réfugiés LogMeIn ont afflué à Splashtop lorsque LogMeIn a brusquement annulé son service gratuit ", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. " Malheureusement, Splashtop ne prenait pas en charge le déploiement, le contrôle d'accès, le regroupement, le transfert de fichiers, ni quelques autres fonctionnalités de gestion souhaitées par le service informatique et les MSP, de sorte que de nombreux réfugiés LogMeIn n'avaient pas d'autre choix que de s'abonner à LogMeIn Central ou LogMeIn Pro. Grâce à une collaboration étroite avec les MSP et le service informatique au cours des derniers mois, Splashtop Business est désormais doté de toutes les fonctionnalités nécessaires à l'assistance à distance, tout en continuant à offrir les meilleures performances et les meilleurs prix pour le contrôle à distance ".

"J'adore Splashtop !! Je suis perdu depuis que LogMeIn a changé sa politique. Cela me permet de gérer beaucoup plus facilement les ordinateurs de notre bureau. Merci !!!" Sue Diggs, chef de bureau, Malkerson Gunn Martin, LLP

"L'avantage tarifaire de Splashtop par rapport à TeamViewer est immense et votre logiciel fonctionne tout aussi bien que Teamviewer. J'ai maintenant acheté Splashtop, ce que nous avons également fait grâce à votre grand soutien! Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH

"J'utilise TeamViewer et LogMeIn pour l'assistance à distance depuis des années. Puis Splashtop est arrivé et c'est plus rapide et moins cher. Une interface utilisateur simple, très efficace et une GRANDE ASSISTANCE CLIENTÈLE ! Nick Kapinakis, Systèmes de qualité intégrés à l'intérieur de l'entreprise – I2QS.COM

Des dizaines de milliers de MSP et d'organisations informatiques utilisent déjà Splashtop Business pour gérer des millions d'ordinateurs aujourd'hui. Splashtop s'intègre à diverses solutions de RMM, de PSA, de billetterie en ligne et de service d'assistance en ligne du marché pour permettre aux PSM et aux services informatiques d'effectuer leur travail en toute transparence.

Passez à Splashtop Remote Support dès aujourd’hui à un prix avantageux de €55 par utilisateur et par an pour gérer un nombre illimité d’ordinateurs : https://www.splashtop.com/remote-support



