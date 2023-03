Splashtop élargit son offre d'accès à distance pour les professionnels et les équipes d'entreprises avec le lancement de Splashtop Business Access Solo et Pro

La première solution d'accès à distance haute performance à moniteurs multiples pour Mac

San Jose, Californie, 22 août 2018. Splashtop Inc., le leader mondial des solutions d’accès à distance, de collaboration et d’assistance à distance, annonce la sortie de Splashtop Business Access Solo et Splashtop Business Access Pro. Ces ajouts innovants à la famille Splashtop Business Access offrent un accès à distance pratique et sécurisé aux ordinateurs pour les individus et les équipes.

Splashtop Business Access Solo est adapté à l'utilisateur individuel, permettant l'accès à deux ordinateurs maximum. L'abonnement comprend des applications permettant d'accéder à distance aux ordinateurs depuis Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Pour seulement €4.58 /mois ( €55 /an), Business Access Solo prend en charge le transfert de fichiers, l'impression à distance, l'audio et les fonctions de journalisation.

Splashtop Business Access Pro est conçu pour les particuliers et les petites équipes, et permet d'accéder à un maximum de dix ordinateurs par utilisateur. C'est le meilleur rapport qualité/prix de Splashtop à €7.50 /mois ( €90 /an). En plus de toutes les fonctionnalités de l'édition Solo, Business Access Pro ajoute plus d'une douzaine de fonctionnalités de productivité, notamment des fonctions de multi-moniteur pour Windows et Mac, le chat, le réveil à distance, le redémarrage à distance, la gestion d'équipe, le partage de bureau et le support pour deux utilisateurs se déplaçant dans un ordinateur en même temps.

Solution d'accès à distance multi-moniteur haute performance pour Mac

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes de Splashtop Business Access Pro est la possibilité de consulter et de contrôler à distance des ordinateurs Mac équipés de plusieurs moniteurs en affichant leur contenu sur plusieurs écrans locaux. Cela permet à un utilisateur de télétravailler sur un système Mac à plusieurs moniteurs comme s’il était assis en face. Les autres solutions d’accès à distance ne proposent pas ce type de fonctionnalité pour les Macs ou nécessitent l’ouverture d’une session distincte pour chaque moniteur. La solution Splashtop est plus performante et permet un accès à distance de haute qualité de Mac à Mac, de Windows à Windows, et entre Mac et Windows.

Mac to Mac Multi Monitor Remote Access

« Nous sommes ravis d’offrir la nouvelle capacité de visualiser et de contrôler simultanément plusieurs écrans distants avec Splashtop Business Access Pro », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « La plupart des produits d’accès à distance prennent en charge les capacités multi-moniteurs pour Windows uniquement. Splashtop est fier de fournir cette fonctionnalité de productivité très demandée et attendue pour Windows et Mac.

Les deux solutions Business Access sont équipées du puissant moteur d'accès à distance de Splashtop, qui permet des connexions rapides en temps réel avec une qualité et un son HD.

Disponibilité

Business Access Solo et Pro sont disponibles dès maintenant à l’achat sur https://www.splashtop.com/business. Une version d’essai gratuite et entièrement fonctionnelle de 14 jours de Business Access Pro est également disponible.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. propose des solutions de collaboration et d’accès à distance aux ordinateurs au meilleur rapport qualité-prix. Les services de bureau à distance Splashtop permettent aux utilisateurs d’accéder à leurs applications et à leurs données depuis n’importe quel appareil, où qu’ils soient. Les services de support à distance Splashtop permettent aux équipes informatiques et aux MSP d’assurer le support des ordinateurs ainsi que des équipements mobiles, industriels et IoT (Internet des objets). Les solutions de support à la demande Splashtop permettent aux équipes d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour résoudre les problèmes. Les services de collaboration Splashtop, notamment Mirroring360 et Classroom, offrent un partage d’écran performant, quel que soit le nombre d’appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs profitent des produits Splashtop. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.splashtop.com.