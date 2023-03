Splashtop étend l'infrastructure mondiale de relais SSL-VPN, des services Web d'Amazon à Alibaba’s AliCloud en Chine et au Shanda’s Grand Cloud

Grâce aux partenariats In-Country Cloud, les clients de Splashtop, y compris les multinationales, les gouvernements, les SMBs et les consommateurs, bénéficieront d'une performances, d'une fiabilité et d'une sécurité accrues

SAN JOSE, Californie - 28 mai 2013 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé l’expansion de Splashtop Bridging CloudTM en Chine, le pays avec la plus grande population mobile, en partenariat avec AliCloud d’Alibaba et Grand Cloud de Shanda. Splashtop Bridging CloudTM est une infrastructure mondiale de relais SSL-VPN; il s’agit d’un service Splashtop évolutif et robuste qui offre des performances, une fiabilité et une sécurité élevées pour l’accès à distance aux ordinateurs de bureau et aux applications sur tous les réseaux (3G, 4G ou WIFI).

La première génération de l'infrastructure Bridging CloudTM a été construite sur Amazon Web Services (AWS) avec des centres de données en Amérique, en Europe et en Asie, supportant des millions d'utilisateurs. En fonction de l'endroit où se trouve l'utilisateur, Splashtop détecte et utilise intelligemment de l'infrastructure de relais la plus proche pour offrir la meilleure expérience d'accès à distance de sa catégorie. Comme Amazon Web Services (AWS) n'est pas disponible en Chine, les utilisateurs de Splashtop en Chine ont fait confiance à AWS Japonais pour relayer le trafic, ce qui introduit une latence supplémentaire, impactant l'expérience de l'utilisateur.

La deuxième génération de Bridging CloudTM est flexible et extensible ; elle peut être hébergée par des opérateurs régionaux, des fournisseurs de services et des partenaires stratégiques, afin d'offrir des performances, une fiabilité et une sécurité accrues, au service des clients locaux. Après des recherches et des analyses comparatives approfondies, l'association d'AliCloud d'Alibaba et du Grand Cloud de Shanda offrira les meilleures performances de relais de sa catégorie aux utilisateurs chinois sur n'importe quel réseau, que les abonnés soient de China Mobile, China Unicom ou China Telecom.

"La Chine a la plus grande population mobile au monde, et les entreprises sont toutes en train de devenir mobiles", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Nous sommes ravis de nous associer à Alibaba et Shanda pour faire en sorte que des millions d'utilisateurs et d'entreprises de Splashtop en Chine puissent maintenant bénéficier d'une performance, d'une fiabilité et d'une sécurité accrues grâce à une infrastructure de relais dans le pays. La combinaison d'Amazon Web Services, d'Alibaba, de Shanda et d'autres clouds de transporteurs nous permet de fournir l'infrastructure la plus performante au monde pour soutenir les multinationales, les gouvernements et les SMB à travers le monde".

"Shanda est la première entreprise de jeux en ligne en Chine. Le Grand Cloud de Shanda a été le pionnier du cloud computing en Chine, et notre objectif est de nous associer à des partenaires technologiques de premier plan comme Splashtop", a déclaré Lin Jiang, vice-président du Grand Cloud de Shanda. "Splashtop est une solution puissante pour mobiliser les applications et les données sur le Grand Cloud, y compris les jeux cloud en 3D".

Alibaba est le principal cloud pour les SMBs. Cette collaboration permet à des millions de SMBs en Chine de mobiliser instantanément des applications Windows, IE et Java existantes, ainsi que des applications verticales dans le domaine de la santé ou de la finance pour n'importe quel travailleur mobile.

Avec le cloud de relais SSL-VPN en Chine, les utilisateurs de Splashtop en Chine bénéficient maintenant d'une amélioration moyenne de trois à quatre fois de la réduction de la latence et de l'augmentation des taux de trames. Dans certaines grandes villes, les utilisateurs peuvent même constater une réduction de latence huit fois supérieure et une amélioration significative des taux de trames.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 14 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution très performante d'accès à distance aux bureaux et aux applications est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et de RDP sur le réseau étendu. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" décerné par PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste du 2013 Red Herring 100 North America. Elle est la seule entreprise à avoir remporté le prix NVIDIA "Ones to Watch" des entreprises émergentes deux années consécutives (2012 et 2013). La société a son siège social à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Contact pour les médias

Kim Gengler

kim.gengler@horngroup.com