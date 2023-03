Splashtop étend sa suite pédagogique avec Splashtop Classroom pour permettre aux enseignants de partager le contenu des applications entre ordinateurs, iPads et Chromebooks

Le principal développeur d'applications éducatives, utilisé par plus d'un million d'enseignants, leur permet maintenant de communiquer et d'interagir en temps réel avec les appareils mobiles des élèves

FETC, Orlando, Fl. — 28 janvier 2014 — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique et de la collaboration multi-appareils, annonce l’arrivée de sa solution d’engagement des étudiants du 21e siècle - Splashtop Classroom. Splashtop Classroom donne aux enseignants la possibilité de diffuser du contenu et des applications, que ce soit à partir d’un Mac ou d’un PC, sur l’appareil de chaque élève, que l’élève utilise un iPad, un Chromebook ou simplement un navigateur Chrome.

"Les écoles ont acheté des milliers d'iPads, de Chromebooks et d'ordinateurs. Elles nous ont dit à plusieurs reprises qu'elles avaient besoin de meilleurs outils pour partager les écrans sur ces appareils", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous pensons que Splashtop Classroom améliorera considérablement l'engagement et la collaboration entre les enseignants et les élèves".

Cette application facile à utiliser permet aux étudiants d'y accéder facilement en scannant un code QR ou en saisissant le code de la session. Une fois connecté, l'enseignant peut passer le contrôle à n'importe quel étudiant, ce qui permet d'améliorer l'interaction entre l'enseignant et l'étudiant et les étudiants de la classe entre-eux. L'application comporte également des annotations de type un à plusieurs qui sont affichées en temps réel sur tous les appareils pour partager des idées et stimuler la créativité. Même les applications multimédias les plus exigeantes peuvent être partagées instantanément avec des performances de pointe. Splashtop Classroom permet aux enseignants et aux instructeurs de faire participer facilement et efficacement tous les élèves d'une salle d classe.

Partagez n’importe quoi instantanément sur les appareils de tous les élèves en temps réel : partagez n’importe quelle application, même en streaming vidéo, sur tous les appareils des élèves pour améliorer l’engagement. Il n’y a pas de temps perdu à reformater le contenu pour les appareils mobiles ou à télécharger du contenu à l’avance, cela permet d’économiser du temps de préparation en dehors des heures de classe.

Apportez la leçon à l'élève : Les enseignants peuvent passer le contrôle à n'importe quel appareil afin que l'élève puisse interagir directement avec la leçon et toute la classe sans quitter son siège. Cette fonction améliore considérablement l'éducation des étudiants malvoyants ou handicapés.

Enseignez des quatre coins de la classe : En interagissant avec la leçon et en se connectant au PC/Mac de la classe à partir de leur appareil mobile, les enseignants ont la possibilité de se déplacer dans la classe sans compromettre le temps ou la qualité de l’éducation. Sortir de derrière le bureau améliore la gestion de la classe et l’attention des élèves.

Transformez une tablette en tableau blanc interactif: Déjà présent dans plus d'un million de salles de classe, Splashtop Whiteboard offre un ensemble de fonctions interactives riche, notamment une barre d'outils permettant de dessiner, de mettre en évidence ou d'écrire sur n'importe quel contenu, y compris les feuilles de travail favorites, ainsi qu'un projecteur et un écran pour garder les élèves concentrés.

Soutenez des centaines d'enseignants et d'étudiants : Qu'il s'agisse d'une école, d'un district ou d'un organisme d'enseignement supérieur, la console d'administration permet au IT de gérer de manière centralisée les utilisateurs et les appareils.

Splashtop Classroom comprend à la fois des outils de bureau à distance et de tableau blanc Splashtop. Pour l’usage personnel d’un enseignant, Splashtop Whiteboard offre un moyen puissant d’enrichir l’expérience d’apprentissage des étudiants en transformant l’iPad ou la tablette Android de l’enseignant en un tableau blanc interactif mobile. Splashtop Classroom est conçu pour les achats et les licences au niveau de l’école ou du district. Les applications Splashtop Classroom associées sont disponibles gratuitement dans l’AppStore d’Apple et le Google Chrome Store. Pour une durée limitée jusqu’au 31 mai, Splashtop propose un package promotionnel de 10 dollars par enseignant et par an. Pour demander votre essai gratuit ou pour en savoir plus, veuillez visiter : www.splashtop.com/education.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écran de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 15 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de App Store, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution très performante d'accès à distance aux bureaux et aux applications est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et de RDP sur le WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" décerné par PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste du Red Herring 100 2013 pour l'Amérique du Nord. Splashtop est distribué par les partenaires MDM / MAM et d'autres revendeurs. La société a son siège à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com.

