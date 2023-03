Splashtop Enterprise avec la technologie SplashApp apporte instantanément n'importe quelle application commerciale à n'importe quel appareil

Les ITs, les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs de services peuvent désormais fournir des applications "lourdes" et critiques aux travailleurs mobiles quand et où ils en ont besoin

SAN JOSE, Californie - 30 mai 2013 - Renforçant son leadership dans le domaine de l'accès aux ordinateurs de bureau à distance pour la main-d'œuvre mobile, Splashtop Inc a annoncé la sortie de Splashtop Enterprise avec la technologie SplashApp, qui permet aux IT, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services d'héberger et de fournir un accès sécurisé à toute application professionnelle sur tout appareil mobile. Grâce à Splashtop Enterprise avec SplashApp, les entreprises de tous types et de toutes tailles peuvent fournir un accès sécurisé à n'importe quelle application professionnelle fonctionnant sur n'importe quel cloud (privé, hybride ou public) aux utilisateurs sur n'importe quel appareil (mobile, ordinateur ou TV/projecteur).

"Les employés de plus de 60 % des entreprises de Fortune 500 utilisent déjà Splashtop Remote Desktop sur leurs appareils mobiles pour effectuer des taches essentielles quand et où ils le souhaitent", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop, Inc. "Avec l'introduction de SplashApp, les entreprises peuvent maintenant délivrer de manière instantanée des applications professionnelles critiques, fonctionnant sur n'importe quel cloud, avec une disponibilité 24 heures sur 24. Essentiellement, les entreprises peuvent mobiliser leurs applications avec zéro codage, zéro formation et zéro perte de données".

Travailler n’importe où, n’importe quand est la nouvelle norme* et la majorité des applications stratégiques et verticales ne sont tout simplement pas compatibles avec les appareils mobiles. En outre, les appareils mobiles ne sont pas conformes à la même infrastructure de sécurité Windows .NET qui prévaut dans les entreprises et les PME. L’informatique et d’autres secteurs d’activité sont confrontés à l’investissement coûteux de la réécriture d’applications professionnelles pour iOS, Android ou Windows. Splashtop Enterprise avec SplashApp offre aux travailleurs mobiles BYOD un moyen simple, rapide et abordable d’accéder à ces applications commerciales critiques et de les utiliser, tout en donnant au service informatique la facilité de gestion et le contrôle nécessaires pour répondre aux exigences de sécurité et de conformité.

Splashtop travaille en partenariat avec des intégrateurs de systèmes et des fournisseurs de services du monde entier pour permettre la mobilité des AVEC et des entreprises. Avec plus de 14 millions d'utilisateurs et étant la première application commerciale téléchargée dans les magasins d'applications, Splashtop offre à ses partenaires de distribution une solide génération de prospects.

"Notre capacité à offrir un accès facile, mais sécurisé, à toutes les applications, données et fichiers d'entreprise à partir des appareils iOS offre une excellente valeur commerciale et une grande productivité à nos clients", a déclaré John Herrema, vice-président senior de la gestion des produits, Good Technology. "Avec l'augmentation exponentielle de l'utilisation des tablettes et des smartphones dans les entreprises, des applications innovantes telles que Splashtop sont essentielles pour aider les clients des entreprises et des gouvernements à libérer leur potentiel mobile".

"Nous sommes heureux de notre partenariat avec Splashtop pour revendre Splashtop Enterprise au Japon", a déclaré Koichi Ohashi, directeur général de Daikin. "Daikin est la plus grande entreprise de climatisation au monde, et nous utilisons nous-mêmes Splashtop Enterprise en interne pour la conception à distance. Grâce aux performances élevées de Splashtop en matière de prise en charge des graphiques 3D à distance, nous avons obtenu le contrat de la plus grande entreprise japonaise de fabrication de pièces automobiles dans les mois qui ont suivi le partenariat, et nous avons actuellement des pilotes dans diverses grandes entreprises de fabrication automobile et de construction de bâtiments au Japon".

"Au cours du premier trimestre de revente de Splashtop Enterprise, nous avons suspendu plus de 15 clients, dont Asia Cement, NEC, de nombreux ministères et d'autres. Les utilisateurs de Splashtop bénéficient d'une productivité accrue sur leurs iPads et Androïdes, en se connectant à distance aux bases de données de l'entreprise et aux applications de flux de travail. Il existe de nombreuses applications .NET de corporation et des applications web Microsoft IE qui ne sont même pas capable et trop coûteuses à réécrire pour Android et iOS, et Splashtop est la meilleure et la seule solution pour mobiliser ces applications critiques", a déclaré Ben Wan, président du groupe d'entreprises Acer e-enabling services. "La Grande Chine possède la plus grande base d'utilisateurs de téléphonie mobile au monde, et avec la tendance AVEC, nous constatons un formidable élan et une grande excitation derrière l'adoption de Splashtop Enterprise".

Principaux avantages

Les ITs peuvent mobiliser instantanément les applications .NET, Silverlight, Flash, Java, SAP/Oracle/Siebel, CAO 3D et autres applications verticales existantes - sans attente pour les utilisateurs, sans réécriture ni maintenance de la base de données mobile supplémentaire, sans formation des utilisateurs et sans fuite de données pour une sécurité renforcée.

IT a un contrôle total sur les applications ou les postes de travail qui sont mobilisés, sur les appareils et les utilisateurs; le tableau de bord donne un aperçu fonctionnel de l'utilisation et de la gestion de IT

Intégration profonde avec les partenaires MDM/MAM pour une sécurité et un contrôle supplémentaires sur les appareils

Prise en charge des superpositions personnalisables qui ajoutent des raccourcis et des contrôles d'application pour une interface plus intuitive sur les appareils tactiles

Caractéristiques principales

Transcode Windows Server 2003/2008/2012 RDS et les VMs Windows en cours d'exécution sous HyperV, VMware ou Xen, avec une console de gestion sécurisée en place qui s'intègre avec Active Directory

Haute performance: jusqu'à 30 images par seconde et moins de 30 millisecondes de latence

Splashtop Bridging CloudTM Infrastructure de relais mondiale optimisée pour WAN: Permet aux professionnels de travailler à distance sur des réseaux 3G/4G ou Wi-Fi dans le monde entier avec une productivité totale et une utilisation optimale de la bande passante

Interface intuitive : gestes simples pour les appareils mobiles tactiles avec des raccourcis et des commandes personnalisables pour des applications commerciales spécifiques - 3D CAD / CAM, Medical EMR / HER systems, analyse de données d'entreprise, customized SAP / Siebel / Oracle apps, etc.

Support AVEC: iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, WinRT, Windows et Mac

Prix et disponibilité

À propos de Splashtop

services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Plus de 14 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.

Cette solution très performante d'accès à distance aux bureaux et aux applications est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et de RDP sur le réseau étendu. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" décerné par PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste du 2013 Red Herring 100 North America. Elle est la seule entreprise à avoir remporté le prix NVIDIA "Ones to Watch" des entreprises émergentes deux années consécutives (2012 et 2013). La société a son siège social à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

