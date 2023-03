Le logiciel d’accès à distance et d’assistance à distance de Splashtop Enterprise reçoit la certification Nutanix AHV Ready

Status valide l’accès à distance haute performance de Splashtop aux bureaux virtuels Nutanix

SAN JOSE, Californie, 02 août 2021 - Splashtop Inc., un leader des solutions d’accès et d’assistance à distance de nouvelle génération, a annoncé aujourd’hui que son logiciel d’accès à distance et d’assistance à distance Splashtop Enterprise a été certifié Nutanix Ready for AHV. AHV est l’hyperviseur prêt à l’emploi de Nutanix, un logiciel de virtualisation qui crée et exécute des machines virtuelles (VM) à l’aide de ressources matérielles physiques. Splashtop Enterprise a reçu le badge Nutanix Ready for AHV à l’issue des tests visant à vérifier sa compatibilité avec l’AVS.

Splashtop Enterprise permet aux utilisateurs d’accéder à distance et de prendre en charge des machines physiques et virtuelles à partir d’une seule application. Optimisé et désormais validé pour Nutanix AHV, Splashtop Enterprise offre un accès à distance haute performance aux bureaux virtuels Nutanix.

« Le badge Nutanix Ready signifie que Splashtop Enterprise est digne de confiance pour améliorer l’infrastructure de livraison Nutanix en permettant un accès à distance haute performance et une assistance à distance de n’importe où », a déclaré Mark Lee, cofondateur et PDG de Splashtop. « Les entreprises qui s’appuient sur les solutions de virtualisation Nutanix n’ont plus besoin d’acheter et de gérer des outils distincts pour accéder à distance à leurs ressources physiques et virtuelles. »

Cette compatibilité avec la solution de virtualisation Nutanix met en évidence l’approche d’accès à distance unifié de Splashtop dans les environnements informatiques hybrides qui combinent des machines et des appareils physiques avec une infrastructure de bureau virtuel (VDI) et d’autres solutions de machines virtuelles. « Notre certification Nutanix nous aide à compléter nos efforts continus d’optimisation de la prise en charge de nos machines virtuelles pour Microsoft Azure WHD, VMware, Citrix et AWS (Amazon Web Services) Workspace », a ajouté Lee.

Splashtop permet aux employés et aux équipes informatiques

Splashtop Enterprise offre des avantages à la fois aux employés et aux équipes informatiques au sein des organisations en fournissant un accès à distance et des capacités d’assistance à distance dans une seule application.

Avec Splashtop Enterprise:

Les employés peuvent accéder à distance à leur(s) ordinateur(s) de travail et à leurs machines virtuelles de n’importe où, en toute sécurité à l’aide d’applications et de données, comme ils le feraient en personne. Cette capacité de travail à domicile et de travail en tout lieu continuera d’être cruciale, car la nature changeante du travail encourage davantage d’organisations à adopter des modèles hybrides combinant le travail à distance et le travail en personne.

Les équipes informatiques peuvent facilement prendre en charge, surveiller et gérer les machines physiques et virtuelles, les appareils et les utilisateurs à partir de la même application, ainsi que fournir une assistance à distance rapide à la demande aux appareils des employés, avec ou sans la présence de l’employé.

Les organisations peuvent tirer parti des fonctionnalités de sécurité telles que l’authentification unique (SSO), le langage SAML (Security Assertion Markup Language), la journalisation centralisée et les autorisations et contrôles granulaires.

En savoir plus sur Splashtop Enterprise pour les environnements de bureau virtuel Nutanix.

À propos de Splashtop

Basé dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. fournit des logiciels et des services d’accès et de support à distance de nouvelle génération aux entreprises, aux établissements universitaires et de recherche, aux agences gouvernementales, aux petites entreprises, aux MSP, aux services informatiques et aux particuliers. L’approche d’accès à distance basée sur le cloud, sécurisée et facile à gérer de Splashtop remplace de plus en plus les approches héritées telles que les réseaux privés virtuels (VPN), tout en obtenant un score de promoteur net (NPS) de 93, une norme pour évaluer la satisfaction des clients. Plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris ceux de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde. Visitez www.splashtop.com pour plus d’informations.