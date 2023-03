Splashtop permet de profiter de Windows 8 Metro Experience sur l'iPad

"Win8 Metro Testbed - alimenté par Splashtop" transforme un iPad en une tablette Windows 8 avec des gestes tactiles natifs de l'interface utilisateur de Metro pour les développeurs d'applications Win8 et les passionnés de technologie

12 avril 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a publié aujourd’hui « Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop », une application de bureau à distance qui permet aux développeurs de logiciels et aux passionnés de technologie de simuler un environnement Windows 8 sur un iPad. En utilisant Win8 Metro Testbed, les développeurs peuvent tester les gestes tactiles natifs de l’interface utilisateur Metro sur un iPad lorsqu’ils codent et compilent de nouvelles applications sur leur PC Windows.

Le 1er mars 2012, Microsoft a tweeté que son Aperçu consommateur de Windows 8 avait été téléchargé un million de fois en seulement 24 heures, et depuis lors, des millions d'autres ont été téléchargés. Grâce au "Win8 Metro Testbed - alimenté par Splashtop", un développeur d'applications Windows 8 équipé d'un iPad peut éviter le coût supplémentaire d'une tablette Windows, qui peut atteindre 1 000 dollars.

« Étant donné que l’App Store d’Apple génère plus de 80% de tous les revenus des applications pour tablettes, presque tous les développeurs de logiciels qui écrivent des applications pour tablettes ont un iPad », a noté Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Avec Windows 8 Metro qui devrait être livré sur plus de 400 millions de nouveaux PC et tablettes par an, ces développeurs ont de grandes attentes pour un nouveau marché énorme. Splashtop leur permet de transformer leur iPad en banc d’essai de développement pour évaluer les gestes tactiles et les fonctionnalités de leur application dans un environnement Windows 8.

Le Win8 Metro Testbed permet d'utiliser les gestes tactiles natifs de Windows 8 Metro, y compris la possibilité de

Glisser à droite pour afficher le menu Charmes

Glisser de la gauche pour changer d'application

Passer à gauche/droite dans Internet Explorer pour passer d'une page à l'autre

Faire glisser le curseur vers le bas pour faire apparaître des menus supplémentaires

Faire glisser la souris sur un élément pour le sélectionner

Pour fermer une application, tirer vers le bas à partir du haut

Balayer lentement de la gauche pour faire fonctionner deux applications côte à côte ("snapping")

Balayer de gauche à droite pour montrer les applications en cours

Pincer pour naviguer dans les fichiers, dossiers, applications et données avec le zoom sémantique

Et plus encore

Voir une courte vidéo de Win8 Metro Testbed à l'adresse http://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o

Win8 Metro Testbed peut être téléchargé pour un prix promotionnel de lancement spécial de 24,99 USD (prix régulier de 49,99 USD) sur l’iTunes App Store à http://itunes.apple.com/us/app/win8-metro-testbed-powered/id514878988?ls...

À propos de Splashtop Inc.

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience de bureau à distance de sa catégorie – en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. La technologie Splashtop offre aux particuliers et aux entreprises un accès interactif, performant et sécurisé à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.

Les produits Splashtop sont des applications très vendues sur App Store de Apple, Google Play, l'App Store Amazon pour Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop et d'autres. Plus de 6 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir des app stores, et plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres partenaires ont été livrés avec Splashtop.

La consumérisation de l'informatique et la prolifération des appareils mobiles conduisent à l'adoption de Splashtop par les entreprises. Le Splashtop Bridging Cloud assure une connectivité fiable, sécurisée et performante sur de multiples appareils, tout en offrant aux IT, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services un contrôle axé sur les politiques.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le prix « Best of What’s New » de Popular Science et le prix « Best of 2012 CES » de LAPTOP Magazine. La société a son siège social à San Jose et des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei et Tokyo. Pour plus d’informations, visitez https://www.splashtop.com.

