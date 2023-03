Splashtop permet aux prestataires de services informatique de fournir un service rentable de télé-assistance informatique à partir de n'importe quel appareil

Ordinateurs illimités, performances maximales, relais SSL-VPN évolutif, WFI de réveil à distance, prise en charge des appareils les plus répandus, option sur site sont les principaux avantages

SAN JOSE, Californie — 1er septembre 2013 — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, a annoncé la disponibilité de Splashtop Business et Splashtop Enterprise pour l’assistance informatique à distance. Avec une seule licence de Splashtop Business ou Splashtop Enterprise, le service informatique peut avoir un contrôle à distance illimité des ordinateurs physiques et virtuels.

Splashtop Streamer, un agent léger, est maintenant disponible non seulement pour les ordinateurs physiques pour le contrôle à distance, mais aussi entièrement optimisé pour les serveurs Microsoft Windows (2003, 2008 R2, 2012), et aussi pour différentes plateformes de virtualisation (Microsoft HyperV, VMware, Xen, KVM, Oracle VirtualBox, etc.)

" De nombreux utilisateurs traditionnels de LogMeIn, GotoMyPC et TeamViewer sont venus à Splashtop pour demander un accès illimité aux ordinateurs pour l'assistance à distance ", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop, " Nous avons décidé de satisfaire leur demande en incluant une licence d'accès illimité aux ordinateurs dans Splashtop Business et Splashtop Enterprise pour étendre notre prise en charge des bureaux virtuels ".

" J'utilise TeamViewer et LogMeIn pour l'assistance à distance depuis des années. Puis Splashtop est arrivé et c'est tout simplement plus rapide et moins cher. L'interface utilisateur est simple, très efficace et l'assistance clientèle est excellente", a déclaré Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems.

Splashtop est connu pour sa solution de bureau à distance interactive haute performance sur les réseaux 3G / 4G qui exploite une infrastructure de relais mondiale s'étendant sur 8 centres de données. Grâce à Splashtop, IT peut être plus efficace et plus performante dans l'assistance aux clients distants et mobiles sur n'importe quel réseau. Splashtop surpasse les performances de Citrix GotoMyPC, LogMeIn, Wyse basé sur RDP et Citrix Receiver HDX.

Splashtop investit dans le soutien des dernières technologies de plate-forme. Par exemple, Splashtop s'est associé à Intel et a intégré la toute dernière technologie Wake-over-WIFI afin qu'un ordinateur portable en veille puisse être réveillé par WIFI en plus du réseau local standard. Des millions de PC sont expédiés avec Splashtop Streamer (agent) préinstallé avec un support complet de Wake-over-WIFI.

Un essai gratuit de Splashtop Business et de Splashtop Enterprise pour l'assistance à distance est maintenant disponible.

