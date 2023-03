Splashtop lance un bulletin de sécurité pour aider les fournisseurs de services gérés et les professionnels de l’informatique se tenir au courant des dernières vulnérabilités informatiques

Le fil d’information sur la sécurité des MSP et des TI fournira des alertes, des mises à jour et des conseils

SAN JOSE, Californie, 16 mars 2021 - Pour les professionnels de l’informatique et les fournisseurs de services gérés (MSP) qui s’appuient sur le service d’assistance et les outils d’assistance à distance, Splashtop Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle lancera le « MSP & IT Security Feed » et un bulletin gratuit avec des alertes et des mises à jour régulières pour aider les MSP et autres fournisseurs de services informatiques à améliorer leurs pratiques de cybersécurité et à réduire leur vulnérabilité aux attaques.

Le National Cybersecurity Center of Excellence des États-Unis a déclaré que les MSP sont « une cible attrayante pour les cybercriminels » parce que les MSP gèrent l’infrastructure informatique de tant de petites et moyennes entreprises (PME). En fait, plus de 30 000 MSP individuels utilisent les outils Splashtop pour gérer et soutenir à distance les infrastructures informatiques des PME partout dans le monde.

De plus, les outils Splashtop sont intégrés dans les plateformes populaires de surveillance et de gestion à distance (RMM), de gestion des services informatiques (ITSM) et de service d’assistance technique utilisés par certaines des plus grandes organisations au monde.

Pour aider les MSP et les autres professionnels de l’informatique qui utilisent les outils à distance de Splashtop à se protéger et à protéger les actifs des entreprises qu’ils servent, le fil d’information sur la sécurité des MSP et des TI Splashtop et le bulletin associé fourniront des informations sur les nouvelles pertinentes du secteur, les correctifs et les mises à jour des logiciels, des explications sur les failles de cybersécurité actives et des conseils de Splashtop sur les meilleures pratiques et techniques d’accès à distance et de support à distance.

« Depuis l’accélération de la transformation numérique déclenchée par la pandémie, la cybersécurité est devenue le plus grand défi auquel sont confrontés les pros de l’informatique et les MSP d’aujourd’hui, et nous voulons aider , a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Splashtop investit des millions chaque année dans les outils et les ressources de sécurité, et nous voulons partager nos connaissances et notre expertise avec notre communauté de MSP et d’informaticiens pour nous rendre tous meilleurs dans la lutte contre les cybermenaces. »

Disponibilité des fils d’information et des bulletins sur les MSP et la sécurité informatique

Le flux MSP et IT Security est disponible à splashtop.com/security-feed.

La page d’inscription aux e-mails des bulletins de sécurité est disponible à l’adresse splashtop.com/security-bulletin.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. fournit des logiciels et des services d’accès et de support à distance de nouvelle génération aux entreprises, aux établissements universitaires et de recherche, aux agences gouvernementales, aux petites entreprises, aux MSP, aux services informatiques et aux particuliers. L’approche d’accès à distance basée sur le cloud, sécurisée et facile à gérer de Splashtop remplace de plus en plus les approches traditionnelles telles que les réseaux privés virtuels (VPN), tout en obtenant un score de promoteur net (NPS) de 93, une norme pour évaluer la satisfaction des clients. Plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris ceux de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde. Visitez splashtop.com pour plus d’informations.