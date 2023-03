Splashtop et CostGuard s'associent pour fournir l'application CG-Cloud iPad permettant d'accéder à distance aux principaux logiciels de gestion des restaurants, hôtels et restaurants

Les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration peuvent instantanément mobiliser les solutions Windows existantes dont ils dépendent

SAN JOSE, Californie - 2 avril 2013 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, annonce un partenariat avec CostGuard Food Costing Software pour fournir l’application CG-Cloud pour iPad. En permettant à des milliers d’hôtels, de restaurants, de commerces de détail et de services alimentaires institutionnels d’accéder à distance au logiciel Windows de CostGuard, les utilisateurs ont un accès instantané aux données de n’importe où et à tout moment, y compris les stocks, les données de vente, les points de vente, les systèmes de compte, etc.

Traditionnellement, les logiciels de restauration nécessitent un clavier numérique, qui n'est pas disponible sur les tablettes mobiles, mais le CG-Cloud offre une superposition transparente d'un clavier numérique personnalisé pour faciliter la saisie des données.

CG-Cloud améliore l'efficacité grâce à des informations commerciales en temps réel, notamment:

Feuilles de compte: Les employés peuvent entrer les données directement dans le logiciel depuis l'étage. Il n'est pas nécessaire d'imprimer, d'écrire puis de saisir à nouveau les données. Les factures: Fournit une confirmation instantanée des prix, des quantités et des substitutions au moment de leur réception. Les défis de la latence: Toutes les données saisies sur l'iPad sont directement entrées dans la base de données CostGuard - Pas de latence et les données sont toujours à jour



CG-Cloud allie la mobilisation de la main-d'œuvre à l'efficacité des technologies de l'information. Grâce à la diffusion en continu et en toute sécurité de l'application de bureau CostGuard, les employés travaillent sur des logiciels qu'ils connaissent, ce qui ne laisse aucune courbe d'apprentissage, et le service informatique peut facilement gérer tous les appareils à partir d'une seule console.

"Les appareils mobiles transforment les secteurs de la restauration et du commerce de détail", a déclaré Mark Lee, PDG et fondateur de Splashtop. "Nous sommes ravis de nous associer à CostGuard pour mobiliser la solution existante sur laquelle des milliers d'entreprises comptent déjà au quotidien et aider à innover dans les opérations pour une main-d'œuvre plus efficace".

"De nombreux clients ont demandé à utiliser CostGuard en mode mobile et, en nous associant à Splashtop, nous avons réussi à mobiliser notre logiciel de restauration existant sur des iPads pour tous nos clients, ce qui a permis d'améliorer la productivité et la satisfaction", a déclaré Matthew Starobin, président de CostGuard.

Le portage et le re-développement d'applications Windows existantes sur des appareils mobiles est difficile et coûteux, et les entreprises sont souvent confrontées à des problèmes de compatibilité et de formation. Splashtop travaille avec des partenaires de différents secteurs d'activité afin de personnaliser sa plate-forme de mobilisation Splashtop et d'en faire un moyen rapide et efficace de mobiliser les applications Windows existantes.

À propos de CostGuard

CostGuard fournit des logiciels pour la gestion de restaurants (indépendants et multi-unités), les cuisines de vente au détail et de production, les hôtels et les salles de banquet, les casinos, les traiteurs, les boulangeries, les épiceries fines, les entreprises, les économats et les services alimentaires institutionnels.

Le logiciel CostGuard Food Costing offre une solution complète « à l’arrière de la maison » : calcul des coûts des recettes, ingénierie des menus, coûts des aliments et des spiritueux; le contrôle des stocks; nutrition; gestion des ventes; interfaces avec les fournisseurs, les systèmes de point de vente, de comptabilité et de restauration. Pour plus d’informations, visitez https://www.costguard.com

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 14 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution d’accès aux applications et aux postes de travail à distance les plus performantes est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité VPN mobile et RDP sur WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le prix « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of 2012 CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America 2013. C’est la seule entreprise à avoir remporté le prix NVIDIA « Ones to Watch » des entreprises émergentes deux années consécutives (2012 et 2013). La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, visitez www.splashtop.com

