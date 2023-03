Mark Lee, co-fondateur et PDG de Splashtop, est réélu au conseil d'administration de la Foundation Linux

Les Silver Members de la Linux Foundation votent pour un deuxième mandat de deux ans de Mark Lee de Splashtop, un vétéran de l'industrie de Linux, du mobile et du cloud computing, comme administrateur représentatif au sein du conseil d'administration

29 mai 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui que Mark Lee, cofondateur et PDG de Splashtop Inc., a été réélu au conseil d’administration de la Linux Foundation, représentant les membres Silver pour un second mandat de deux ans.

Cette nomination reconnaît le rôle significatif que M. Lee a joué en contribuant à l'avancement de Linux. Splashtop Inc. est un leader dans le domaine de la technologie des ordinateurs de bureau à distance, qui fait le pont entre les téléphones, les tablettes, les ordinateurs et les téléviseurs, afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur et les meilleures performances à plus de 6 millions de personnes.

La Linux Foundation, une organisation à but non lucratif, a pour objectif de promouvoir, protéger et faire progresser Linux et se consacre à l'accélération de la croissance et de la compréhension de la plate-forme Linux. La Fondation est composée de plus de cent membres, dont Splashtop, VMware, Citrix, Qualcomm, Intel, NVIDIA et d'autres sociétés technologiques de premier plan.

"Linux et open source jouent un rôle de plus en plus important dans le monde du mobile, du social et du cloud computing", a déclaré Mark Lee. "Je suis ravi d'être réélu au conseil d'administration de la Linux Foundation pour soutenir et promouvoir une plate-forme informatique ouverte d'échanges et de partage d'informations".

"Mark apporte au conseil d'administration de la Linux Foundation une perspective importante sur le rôle de maturation de Linux dans la construction du futur de l'informatique", a déclaré Jim Zemlin, directeur exécutif de la Linux Foundation. "La collaboration continue avec Mark au niveau du conseil d'administration aidera à faire avancer les travaux qui vont de Linux dans le domaine de la téléphonie mobile à l'informatique en nuage ouverte, entre autres domaines en développement. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à travailler avec lui à ce poste".

Avant de cofonder Splashtop Inc. en 2006, M. Lee était cofondateur et PDG de OSA Technologies, qui a été acquise par Avocent en 2004 pour 100 millions de dollars . Il a continué à occuper le poste de vice-président senior de Avocent jusqu'en juin 2006. Avant de cofonder OSA, il a passé plus de 7 ans chez Intel.

M. Lee a obtenu une maîtrise et une licence en génie électrique et en informatique au MIT, ainsi qu'un executive MBA à ASU.

À propos de Splashtop Inc.

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience de bureau à distance de sa catégorie – en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. La technologie Splashtop offre aux particuliers et aux entreprises un accès interactif, performant et sécurisé à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.

Les produits Splashtop sont des applications très vendues sur App Store de Apple, Google Play, l'App Store Amazon pour Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop et d'autres. Plus de 6 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir des app stores, et plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres partenaires ont été livrés avec Splashtop.

La consumérisation de l'informatique et la prolifération des appareils mobiles conduisent à l'adoption de Splashtop par les entreprises. Le Splashtop Bridging Cloud assure une connectivité fiable, sécurisée et performante sur de multiples appareils, tout en offrant aux IT, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services un contrôle axé sur les politiques.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP. La société a son siège social à San José et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei et Tokyo. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

À propos de la Foundation Linux

La Linux Foundation est un consortium à but non lucratif qui se consacre à la promotion de la croissance de Linux. Fondée en 2000, l'organisation parraine le travail du créateur de Linux, Linus Torvalds, et promeut, protège et fait progresser le système d'exploitation Linux en mobilisant les ressources de ses membres et de la communauté de développement du logiciel libre. La Linux Foundation offre un forum neutre pour la collaboration et l'éducation en organisant des conférences sur Linux, notamment la LinuxCon, et en produisant des recherches originales sur Linux, des vidéos sur Linux et du contenu qui fait progresser la compréhension de la plate-forme Linux. Ses sites web, dont Linux.com, touchent environ deux millions de personnes par mois. L'organisation offre également des possibilités de formation étendue sur Linux, avec comme instructeurs les principaux experts de la communauté du noyau Linux. Suivez la Linux Foundation sur Twitter.

Contact médias: Splashtop PR Team

Liens utiles :

https://www.splashtop.com

https://www.linuxfoundation.org/