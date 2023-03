Splashtop Classroom prend en charge les appareils Android - Idéal pour les programmes 1:1 et BYOD (AVEC)

Les enseignants et les étudiants peuvent utiliser les tablettes Android et les smartphones pour améliorer l'engagement en temps réel.

San Jose, CA (PRWEB) 6 mai 2014 – Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique et de la collaboration multi-appareils, annonce une prise en charge supplémentaire des appareils pour sa solution d’engagement des étudiants du 21e siècle - Splashtop Classroom. Splashtop Classroom permet aux enseignants de diffuser du contenu et des applications, que ce soit à partir d’un Mac ou d’un PC, sur l’appareil Android de chaque élève, en plus des iPads, Windows, Mac et Chromebooks. Les enseignants peuvent ensuite passer le contrôle pour que les élèves partagent leurs idées avec toute la classe sans bouger de leur siège.

"L'application Android Splashtop Classroom fonctionne à merveille et permet une plus grande flexibilité du système dans un environnement de plate-forme mixte. Je pense que c'est un moyen fantastique d'améliorer et de développer un environnement collaboratif dans une école moderne et d'encourager l'utilisation efficace de la technologie pour l'apprentissage du 21e siècle", Troy Shoebridge, responsable ICT/réseau, Rotorua Boys' High School, Nouvelle-Zélande.

"Splashtop Classroom" permet à nos enseignants d'accroître l'engagement des élèves avec ou sans projecteur - permettant également aux élèves de prendre le contrôle et de présenter leurs idées à partir de leur propre appareil. Splashtop a également l'avantage de permettre aux enseignants et aux administrateurs d'accéder à leurs dossiers et à leurs informations de n'importe où sans avoir à retourner au bureau et à être enchaînés à leur bureau". Darrin Tingey, directeur de la technologie, district scolaire de Fremont Re-2, États-Unis

"Avec la croissance des programmes et initiatives 1:1 et AVEC, les écoles, collèges et universités de la maternelle à la 12e année et de l'enseignement supérieur peuvent désormais apporter une valeur ajoutée significative en améliorant considérablement l'engagement et la collaboration entre les enseignants et les étudiants", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop.

Surchargez vos programmes 1:1 / AVEC

Splashtop Classroom permet aux enseignants et aux instructeurs d'engager efficacement toute une salle ou un campus en permettant aux enseignants et aux étudiants de

Partagez instantanément n'importe quoi sur les appareils de tous les élèves en temps réel: Partagez n'importe quelle application, même les vidéos en streaming, sur tous les appareils des étudiants pour renforcer l'engagement. Pas de temps perdu à reformater le contenu pour les appareils mobiles ou à télécharger le contenu à l'avance, ce qui permet de gagner un temps précieux de préparation en dehors des heures de cours.

Apportez la leçon à l'élève : Les enseignants peuvent passer le contrôle à n'importe quel appareil afin que l'élève puisse interagir directement avec la leçon et toute la classe sans quitter son siège. Cette fonctionnalité augmente considérablement l'engagement, en particulier pour les étudiants malvoyants ou handicapés.

Enseignez aux quatre coins de la classe : En interagissant avec la leçon et en se connectant à l'ordinateur de la classe depuis leur appareil mobile, les enseignants ont la possibilité de se déplacer dans la classe sans compromettre le temps ou la qualité de l'enseignement. Sortir de derrière le bureau améliore également la gestion de la classe et l'attention des élèves.

Transformez une tablette en tableau blanc interactif : Les outils de Splashtop pour tableau blanc offrent un ensemble de fonctionnalités très complet, notamment une barre d'outils permettant de dessiner, de mettre en évidence ou d'écrire sur n'importe quel contenu, y compris les feuilles de travail favorites, ainsi que des outils de mise en valeur et d'ombrage de l'écran pour que les élèves restent concentrés. Les appareils pris en charge sont l'iPad, l'iPad mini et maintenant les tablettes Android, dont la Samsung Galaxy Tab et la Nexus 7.

Soutenez des centaines d'enseignants et d'étudiants: La console d'administration sur site permet aux services informatiques d'acheter, de gérer et de sécuriser les utilisateurs et les appareils de manière centralisée.

Splashtop Classroom comprend à la fois des outils de bureau à distance et de tableau blanc Splashtop. Pour l’usage personnel d’un enseignant, Splashtop Whiteboard offre un moyen puissant d’enrichir l’expérience d’apprentissage des étudiants en transformant l’iPad, Android et tablette Windows 8 de l’enseignant en un tableau blanc interactif mobile. Splashtop Classroom est conçu pour les achats et les licences au niveau des écoles ou des districts. Les applications Splashtop Classroom peuvent être téléchargées gratuitement sur l’AppStore d’Apple, la boutique Google Play for Education et la boutique Google Chrome. Pour commencer votre essai gratuit ou pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.splashtop.com/education.

Cliquez ici pour regarder Splashtop Classroom en action: https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA

