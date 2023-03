Splashtop annonce la solution de bureau à distance la plus rapide du secteur pour la main-d'œuvre mobile

Splashtop for Business fournit une solution sur site, prête à l'emploi, pour la mobilité de la main-d'œuvre et les initiatives AVEC, avec une large prise en charge des plates-formes iOS, Android, Windows 8

31 octobre 2012 — San Jose, Californie — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a lancé aujourd’hui Splashtop for Business - une solution sécurisée et performante permettant aux organisations de fournir et de gérer l’accès à distance pour leur main-d’œuvre mobile. Les employés en déplacement peuvent désormais accéder à distance aux applications de productivité et aux données du bureau à partir de leurs appareils mobiles comme s’ils étaient devant leur ordinateur.

"Alors que la consumérisation de l'informatique s'installe, l'innovation technique se déplace du centre de données vers l'employé", a déclaré Simon Bramfitt, fondateur et analyste principal d'Entelechy Associates. "Les employés individuels profitent des programmes AVEC pour étendre le travail du bureau au café et à leur domicile. Splashtop for Business offre aux entreprises de toutes tailles un moyen de soutenir l'utilisation croissante des appareils mobiles, tant sur le lieu de travail que dans les lieux éloignés, à condition qu'ils offrent la facilité d'utilisation que les employés attendent et les contrôles de sécurité qu'une entreprise exige".

Splashtop for Business fournit aux départements informatiques une solution sur site facile à déployer pour répondre à l'utilisation croissante des appareils mobiles sur le lieu de travail en combinant des performances de pointe et une interface utilisateur intuitive avec une console de gestion. Seule solution sur le marché à prendre en charge de nombreuses plates-formes, dont iOS, Android et Windows 8, Splashtop for Business est le pont parfait pour permettre aux utilisateurs d'accéder à leurs données et programmes tout en assurant l'interopérabilité.

"Étant donné la sensibilité de nos données, il était essentiel que nous trouvions une solution de bureau à distance qui permette un accès sécurisé à notre système, tant sur le terrain que dans la salle d'audience", a déclaré Velta Moisio, directeur des technologies de l'information du tribunal pour mineurs du comté de Lake à Painesville, dans l'Ohio. "Splashtop for Business offre non seulement à nos employés la possibilité d'accéder à leur ordinateur en toute sécurité, mais il nous permet également de respecter notre budget en éliminant le besoin de ressources serveur supplémentaires ou les frais de licence. En améliorant notre efficacité et en réduisant nos coûts d'exploitation, nous sommes en mesure d'utiliser plus efficacement l'argent des contribuables dans notre communauté".

Depuis début août, Splashtop offre aux utilisateurs potentiels une version préliminaire de Splashtop for Business par le biais de son programme d'accès rapide. En quelques mois seulement, 10 000 entreprises ont rejoint le programme, un chiffre stupéfiant.

"Une partie active et dynamique de nos dix millions de clients a demandé une version de Splashtop prête à l'emploi", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Nous proposons Splashtop pour les entreprises, qui permet d'étendre la productivité des employés au-delà du bureau et offre aux entreprises une tranquillité d'esprit grâce à une solution de bureau à distance sécurisée et performante".

Grâce à la large prise en charge des périphériques, Splashtop for Business permet également aux départements informatiques d'établir des stratégies de mobilité plus efficaces pour réduire leurs coûts informatiques et augmenter la productivité et la satisfaction globale de leur personnel.

Répondre aux besoins des entreprises d'aujourd'hui

Les entreprises participant au programme Early Access ont utilisé la version d'aperçu de Splashtop for Business pour répondre à divers besoins des entreprises:

Remplacement du VPN mobile

Alternative de haute performance au RDP, VNC, Citrix

Solution d'assistance IT à distance

Tableau blanc interactif mobile

AVEC (apportez votre propre appareil) et solution de travail à domicile

Solution mobile à distance en 3D et CAO/CAM de haute performance

"Tabletization" of MS Office software and legacy corporate software

Extension "Last mile" pour les environnements VDI et RDP

Partager les ressources entre les employés

Caractéristiques principales

Offres Splashtop for Business:

Serveur sur site : Console de gestion sécurisée Installé derrière le pare-feu de l’entreprise

Sécurité renforcée : cryptage SSL/AES avec certificats signés, piste d’audit avec enregistrements de connexion détaillés

Déploiement rapide : déploiement en aussi peu que 1 heure ; pas besoin de modifier l’infrastructure informatique

Prise en charge héritée : prise en charge des applications existantes pour s’exécuter sur des appareils mobiles

Mutualisation : regroupement d’images de bureau pour une utilisation partagée et facilité de gestion

Active Directory (AD) : intégration avec la base de données AD existante

Haute performance : jusqu’à 30 images par seconde vidéo et une latence inférieure à 30 millisecondes

Interface intuitive : gestes simples implémentés pour les appareils mobiles tactiles

Réseau auto-optimisé : utilisation optimale de la bande passante sur un réseau 3G, 4G ou Wifi

Multi-plateforme : prise en charge de toutes les principales plates-formes, y compris Windows, Mac, iOS et Android

Disponibilité et prix

Splashtop Business est disponible à l’achat sur le site Web de Splashtop à l’adresse www.splashtop.com/business#pricing-tab. Le prix commence à €37 pour un maximum de 25 postes en tant qu’offre de lancement.

À propos de Splashtop Inc.

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience de bureau à distance de sa catégorie, en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. La technologie Splashtop offre aux particuliers et aux entreprises un accès interactif, performant et sécurisé à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.

Les produits Splashtop sont les applications les plus vendues sur l'App Store d'Apple, Google Play, l'App Store Amazon pour Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop et autres. Plus de dix millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir des App Stores, et plus de 100 millions d'appareils HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres partenaires ont été livrés avec Splashtop.

La consumérisation de l'IT et la prolifération des appareils mobiles conduisent à l'adoption de Splashtop par les entreprises. Le Splashtop Bridging Cloud™assure une connectivité fiable, sécurisée et performante sur de multiples appareils, tout en offrant aux IT, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services un contrôle axé sur les politiques.

Splashtop a remporté le prestigieux prix «Produit le plus innovant» de PC World, le prix «Best of What's New» de Popular Science et le prix «Best of 2012 CES» de LAPTOP Magazine. La société est basée à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei et Tokyo. Pour plus d'informations, visitez https://www.splashtop.com.

