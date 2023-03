Splashtop annonce que 800 enseignants utiliseront Splashtop Whiteboard à Val Verde Unified School District.

Le district scolaire unifié de Val Verde passe à la vitesse supérieure en équipant ses enseignants de tableaux blancs Splashtop et d'iPads, en faisant un bond en avant dans la technologie plus ancienne des tableaux INTELLIGENTS et des tablettes Interwrite.

25 juin 2012 - ISTE, San Diego, CA - Splashtop Inc, le leader mondial de l'informatique multi-appareils, a annoncé aujourd'hui que le Val Verde Unified School District (VVUSD) dans le sud de la Californie a équipé plus de 800 enseignants avec Splashtop Whiteboard. Le VVUSD est lauréat du prix National Blue Ribbon School et de plusieurs prix California Distinguished School. Splashtop présente la dernière version de Splashtop Whiteboard à la conférence International Society for Technology in Education (ISTE) à San Diego du 25 au 27 juin sur le stand #2352.

Grâce à Splashtop Whiteboard, les enseignants de VVUSD peuvent maintenant utiliser un iPad pour contrôler et annoter tout contenu sur leur PC. N'étant plus attachés au PC de leur bureau, les enseignants sont libres de se déplacer dans la classe pour faire participer les élèves, ce qui améliore l'apprentissage tout en réduisant les problèmes de gestion de la classe.

"En tant qu'enseignant, je peux apporter la leçon à un élève en particulier pour voir ce qu'il apprend du bout des doigts et toute la classe peut partager cette expérience", a noté Kevin Ho, enseignant à l'école primaire Bethune. "Ils peuvent résoudre un problème de maths ou écrire une phrase et identifier les parties du discours. Avec Splashtop Whiteboard et un iPad, je peux voir l'apprentissage à travers les yeux d'un enfant, au lieu d'une expérience d'enseignement à sens unique".

Splashtop Whiteboard a non seulement répondu à un besoin d'enseignement en classe pour le VVUSD, mais il a également fait preuve de bon sens sur le plan fiscal grâce au programme d'achat en volume d'Apple (VPP). Le district souhaitait remplacer ses tablettes Interwrite à usage unique par des iPads à usage multiple, mais avait besoin d'un moyen permettant de contrôler et d'afficher le PC de bureau de l'enseignant. Il a examiné mais rejeté une proposition de tableau SMART car elle aurait lié l'enseignant au premier rang de la classe. Parmi les quelques SMART boards utilisés dans les écoles, la plupart servaient d'espace mural supplémentaire, avec du papier et du ruban adhésif, pour afficher les travaux.

"Nous aimons Splashtop Whiteboard. C'est la solution parfaite pour nous. Mettre cette technologie entre les mains de nos enseignants et les laisser ensuite être créatifs et explorer avec elle est essentiel pour promouvoir l'apprentissage", a déclaré Michael R. McCormick, surintendant adjoint des services éducatifs de la VVUSD et administrateur de l'année 2012 du comté de Riverside. "Whiteboard est intuitif, fonctionne de manière transparente au sein de notre réseau et est constamment mis à jour. Nous aimons ce que Splashtop fait avec son produit et nous pensons que d'autres écoles devraient l'acheter aussi".

"Splashtop est heureux de faire partie de la vision technologique du Val Verde Unified School District pour faire progresser l'apprentissage en classe", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Leurs enseignants et leurs élèves peuvent maintenant profiter de la meilleure solution d'application de tableau blanc interactif en streaming sur leur iPad à une fraction du coût des produits de tableau blanc interactif traditionnels".

Splashtop Whiteboard pour iPad est disponible au prix de 19,99 USD sur l’App Store d’Apple et est également disponible à l’achat sous Apple VPP avec une réduction de 50%. Splashtop Whiteboard pour Android peut être téléchargé sur Google Play pour 9,99 $ jusqu’à fin juin – une réduction de 50% sur le prix normal de 19,99 $ (nécessite Android v3.1 ou v4.0). Visitez www.splashtop.com/whiteboard pour en savoir plus sur Splashtop Whiteboard.

Pour plus d’informations sur le Val Verde Unified School District, visitez https://www.valverde.edu et regardez la vidéo YouTube https://www.youtube.com/watch?v=QpTeYkccfMM qui présente des élèves utilisant Splashtop Whiteboard.

Liste de lecture Splashtop Whiteboard sur YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBD815FEEECEDCDE4