Splashtop et Wacom étendent leur partenariat avec le lancement d’un environnement à distance amélioré pour écrans interactifs

Les artistes et les designers peuvent créer avec Wacom depuis n’importe où dans le monde en utilisant le logiciel d’accès à distance de Splashtop, désormais entièrement optimisé pour les derniers appareils Wacom Pro, les fonctionnalités et les besoins de performance des créatifs.

CUPERTINO, Californie et PORTLAND, Ore - 18 octobre 2022 -Splashtop, un leader des solutions qui simplifient et rationalisent le monde du travail en tout lieu, et Wacom, le leader mondial et un innovateur clé dans la technologie d’affichage numérique à stylet, ont annoncé aujourd’hui à Adobe MAX les dernières innovations en matière de connectivité à distance pour la communauté créative Wacom.

Ces deux entreprises se sont associées l’année dernière pour permettre aux utilisateurs de Wacom et aux entreprises créatives de rester productifs, de collaborer et de se sentir soutenus dans cette nouvelle ère marquée par une organisation plus souple du travail et de la vie privée. Grâce aux dernières améliorations d’intégration apportées aux solutions d’accès et d’assistance à distance sécurisées de Splashtop, les utilisateurs de Wacom bénéficieront désormais de performances à distance inégalées et d’une expérience entièrement optimisée, y compris un accès transparent aux dernières fonctionnalités et aux paramètres personnalisés définis par l’artiste.

La conférence Adobe MAX sera l’occasion de présenter en avant-première une démonstration des dernières améliorations que Splashtop a apportées aux performances pour les utilisateurs de Wacom grâce à la technologie Project Mercury de Wacom, conçue pour permettre aux artistes travaillant à distance d’exprimer pleinement tout leur potentiel créatif depuis n’importe où, aussi bien que s’ils étaient physiquement présents. Project Mercury est une technologie propriétaire de Wacom qui résout les principales difficultés des créatifs travaillant de manière décentralisée, notamment la possibilité d’utiliser des appareils Wacom et de travailler avec des paramètres identiques dans leurs applications, qu'ils soient sur leur machine locale ou à distance.

« La technologie Wacom combine la sensation d’utiliser les médias traditionnels avec les avantages d’un flux de travail entièrement numérique », a déclaré Faik Karaoglu, vice-président exécutif des activités de marque chez Wacom. « Les solutions de travail à distance de Splashtop destinées aux professionnels des médias permettent aux utilisateurs de Wacom de bénéficier d’une expérience de travail à distance de la plus haute qualité grâce à une technologie développée par Wacom qui a parfaitement compris les besoins des artistes. »

La technologie d’écrans interactifs de Wacom offre la précision et le contrôle dont les artistes ont besoin, avec des fonctionnalités spécialisées telles qu’une saisie intuitive et naturelle au stylet sensible à la pression et une reconnaissance de l’inclinaison qui émule les supports traditionnels. L’intégration améliorée de Splashtop offre aux artistes travaillant à distance un moyen plus naturel et plus simple d’utiliser le riche ensemble de fonctionnalités de Wacom sans sacrifier les performances. De plus, Splashtop reconnaît et transfère tous les paramètres personnalisés définis par l’artiste sur ses stylets et ses tablettes, ce qui lui permet de bénéficier d’une expérience de travail à distance sans rupture de continuité.

Pour créer une expérience à distance capable de répondre aux besoins des créatifs, il faut une latence extrêmement faible et une fréquence d’images élevée. En étroite collaboration avec Wacom, Splashtop a créé une architecture qui optimise l’expérience globale et les performances de l’usage d’un stylet à distance, avec une résolution 4K à 60 images par seconde.

« Nous approchons d’un moment où il n’y aura plus de distinction de performance entre les employés travaillant au bureau et les employés travaillant à domicile », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Les besoins hautement spécialisés du monde des créatifs exigent une solution plus étroitement intégrée, et en tant que leader de l’informatique au stylet, Wacom est le partenaire idéal pour continuer à répondre aux besoins de la communauté des médias et du divertissement. »

Les artistes et concepteurs professionnels ont besoin d’applications gourmandes en ressources et d’un accès à des téraoctets de données à partir de leurs puissants postes de travail locaux. En plus de ses fonctionnalités d’intégration Wacom, les solutions à distance sécurisées de Splashtop permettent aux techniciens de production d’accéder et d’utiliser des applications logicielles gourmandes en ressources pour le montage vidéo, le développement de jeux, la synchronisation labiale et le rendu graphique, la sculpture et d’autres activités de post-production en se connectant à distance de n’importe où, avec n’importe quel appareil. Il est optimisé pour une variété de matériel, y compris les dernières cartes graphiques, GPU, de Nvidia, Intel et AMD. Les fonctionnalités supplémentaires incluent le relais microphone, la sortie sonore locale et à distance et l’accès programmé pour les équipes et les pigistes, permettant une coopération transparente tout en offrant une qualité maximale.

Splashtop est la première société de logiciels à distance à offrir une intégration profonde avec Wacom via les solutions cloud et sur site de l’entreprise. Les participants à Adobe MAX intéressés par une démonstration en direct de la technologie Project Mercury de Wacom via la connexion à distance de Splashtop peuvent visiter le stand #608. Pour en savoir plus sur les solutions de Splashtop pour les professionnels des médias et du divertissement ou pour devenir un utilisateur bêta, contactez Splashtop.com. Pour plus d’informations sur les écrans interactifs et la technologie de stylet de Wacom, rendez-vous sur Wacom.com.

