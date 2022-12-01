Splashtop® et ECi Software Solutions fournissent une solution intégrée de gestion et d'automatisation informatique pour les clients de Naverisk™ RMM
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Les MSPs et les professionnels IT bénéficient de l'intégration de la plate-forme IT de surveillance et de gestion à distance (RMM) à la solution simple et rapide d'assistance à distance
San Jose, Californie - 14 septembre 2015 - Splashtop Inc., leader mondial de l’accès, de l’assistance et de la collaboration inter-appareils, a annoncé aujourd’hui une alliance stratégique avec ECi Software Solutions, Inc., leader en matière de solutions technologiques spécialisées. Les clients de l’outil de surveillance et de gestion à distance (RMM) Naverisk d’ECi peuvent désormais profiter du logiciel Naverisk™ 2015 intégré à Business for Remote Support, la solution de contrôle et de support à distance la plus performante de Splashtop.
"Un contrôle à distance fiable et performant a toujours été une demande importante de la clientèle de Naverisk RMM", a déclaré Michael Inzerillo, vice-président exécutif des ventes et du marketing de Naverisk. "Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Splashtop pour offrir une expérience bien intégrée à nos utilisateurs, à partir de Naverisk 2015".
« Nous sommes ravis de travailler avec Naverisk pour fournir une solution qui englobe les capacités PSA, RMM et de contrôle à distance pour ravir nos clients communs », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Naverisk 2015 est une plate-forme Web native qui s’intègre parfaitement à Splashtop Business for Remote Support. »
Splashtop Business for Remote Support comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes pour les MSPs et les IT qui utilisent une solution RMM:
Amélioration du déploiement afin que les MSPs et les ITs puissent facilement déployer les Splashtop Streamers (agents)
Amélioration de la fonction de regroupement pour permettre aux MSPs et aux ITs de gérer facilement des milliers d'ordinateurs
Possibilité pour les MSPs et les ITs de permettre aux clients d'accéder facilement à leurs propres ordinateurs
En plus d'avoir une capacité de contrôle à distance intégrée, les MSPs et les ITs qui utilisent Naverisk peuvent générer des revenus supplémentaires en revendant à leurs clients des solutions d'accès à distance et de bureau virtuel Splashtop pour permettre la sécurité de la main-d'œuvre à distance et la continuité des activités. Pour en savoir plus, visitez le site:
Splashtop Business for Remote Support : https://www.splashtop.com/remote-support
Solution RMM Naverisk 2015 : https://www.naveriskusa.com/naverisk-rmm-suite/
À propos de l'ECi
La famille d’entreprises ECi Software Solutions fournit des solutions métier et d’e-commerce, offrant des technologies sur site et basées sur le cloud. Depuis plus de 30 ans, les entreprises d’ECi sont au service des petites et moyennes entreprises de fabrication, de grossistes/retailers, du bâtiment et de la construction, et des organisations de services. ECi est une société privée dont le siège social se trouve à Fort Worth, au Texas (États-Unis), et qui possède des bureaux et des entreprises aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre et aux Pays-Bas. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à info@ecisolutions.com ou visitez le site www.ECiSolutions.com.
À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d'assistance et de collaboration entre écrans, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les nuages. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux personnes d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Les produits de collaboration tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent un partage d'écran efficace de 1 à plusieurs entre les appareils. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.
Cette solution performante d’accès aux applications et aux ordinateurs à distance est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité avec un VPN mobile et un RDP sur réseau étendu (WAN). Splashtop a été récompensé par les prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, « Best of What’s New » de Popular Science, « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et d’autres revendeurs. Le siège de la société se trouve à San Jose, en Californie, et elle dispose de bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, consultez les sites www.splashtop.com et www.mirroring360.com.
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