Splashtop® et ECi Software Solutions fournissent une solution intégrée de gestion et d'automatisation informatique pour les clients de Naverisk™ RMM

Les MSPs et les professionnels IT bénéficient de l'intégration de la plate-forme IT de surveillance et de gestion à distance (RMM) à la solution simple et rapide d'assistance à distance

San Jose, CA - 14 septembre 2015 -Splashtop Inc., le leader mondial de l’accès, du support et de la collaboration entre écrans, a annoncé aujourd’hui une alliance stratégique avec ECi Software Solutions, Inc., un leader des solutions technologiques spécifiques à l’industrie. Les clients de la surveillance et de la gestion à distance (RMM) Naverisk d’ECi peuvent désormais profiter du logiciel Naverisk™ 2015 intégré à Business for Remote Support, la meilleure solution de contrôle et d’assistance à distance de Splashtop.

"Un contrôle à distance fiable et performant a toujours été une demande importante de la clientèle de Naverisk RMM", a déclaré Michael Inzerillo, vice-président exécutif des ventes et du marketing de Naverisk. "Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Splashtop pour offrir une expérience bien intégrée à nos utilisateurs, à partir de Naverisk 2015".

« Nous sommes ravis de travailler avec Naverisk pour fournir une solution qui englobe les capacités PSA, RMM et de contrôle à distance pour ravir nos clients communs », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Naverisk 2015 est une plate-forme Web native qui s’intègre parfaitement à Splashtop Business for Remote Support. »

Splashtop Business for Remote Support comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes pour les MSPs et les IT qui utilisent une solution RMM:

Amélioration du déploiement afin que les MSPs et les ITs puissent facilement déployer les Splashtop Streamers (agents)

Amélioration de la fonction de regroupement pour permettre aux MSPs et aux ITs de gérer facilement des milliers d'ordinateurs

Possibilité pour les MSPs et les ITs de permettre aux clients d'accéder facilement à leurs propres ordinateurs

En plus d'avoir une capacité de contrôle à distance intégrée, les MSPs et les ITs qui utilisent Naverisk peuvent générer des revenus supplémentaires en revendant à leurs clients des solutions d'accès à distance et de bureau virtuel Splashtop pour permettre la sécurité de la main-d'œuvre à distance et la continuité des activités. Pour en savoir plus, visitez le site:

Splashtop Business for Remote Support : https://www.splashtop.com/remote-support

Solution RMM Naverisk 2015: https://www.naveriskusa.com/naverisk-rmm-suite/

À propos de l'ECi

La famille d'entreprises ECi Software Solutions fournit des solutions commerciales et de commerce électronique, en proposant des technologies sur site et dans le cloud. Depuis plus de 30 ans, les entreprises d'ECi sont au service des petites et moyennes entreprises de fabrication, de distribution en gros et au détail, de construction et de services. Entreprise privée, ECi a son siège social à Fort Worth, Texas, États-Unis, et possède des bureaux et des entreprises dans tous les États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre et aux Pays-Bas. Pour plus d'informations, envoyez un courriel à info@ecisolutions.com, visitez www.ECiSolutions.com, ou appelez le (800) 959-3367.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d'assistance et de collaboration entre écrans, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les nuages. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux personnes d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Les produits de collaboration tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent un partage d'écran efficace de 1 à plusieurs entre les appareils. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution d’accès aux applications et aux postes de travail à distance les plus performantes est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité VPN mobile et RDP sur WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et des revendeurs supplémentaires. La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, visitez www.splashtop.com et www.mirroring360.com.

