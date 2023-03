Splashtop et Acronis s’unissent pour apporter une assistance à distance évolutive à la solution Cyber Protect Cloud d’Acronis

Les fournisseurs de services gérés (MSP) utilisant Acronis pour la gestion de la protection des terminaux peuvent désormais lancer des sessions de contrôle à distance Splashtop directement à partir de la console afin de fournir une prise en charge plus rapide et fiable des charges de travail client

CUPERTINO, Californie et MIAMI, Floride, le 30 juin 2022 — Splashtop et Acronis ont annoncé aujourd’hui un partenariat regroupant les solutions d’accès et de support à distance sécurisés de Splashtop et Acronis Cyber Protect Cloud, une plateforme tout-en-un destinée à la protection des données et la cybersécurité.Cette intégration réduit les temps d’arrêt en permettant aux techniciens MSP d’accéder aux ordinateurs et d’en prendre le contrôle pour dépanner et résoudre les problèmes directement à partir de la console Acronis Cyber Protect Cloud, ce qui se traduit par une satisfaction client accrue et une réduction des coûts.

Acronis Cyber Protect Cloud combine dans une seule et même solution la sauvegarde, un antivirus de nouvelle génération basé sur l’IA et la protection des terminaux. Grâce à l’intégration de Splashtop, les fournisseurs de services peuvent accéder instantanément à tous les appareils gérés de leurs clients directement à partir de la console Acronis. Cet accès instantané aux terminaux leur permet de corriger plus rapidement les incidents, de fournir une assistance fiable et de gagner en efficacité.

Désormais, les charges de travail des clients sont non seulement protégées par une solution intégrée de classe mondiale, mais elles sont également accessibles facilement et immédiatement en cas d’incident. Les fournisseurs de services peuvent fournir une assistance technique à la demande à n’importe quel ordinateur ou appareil mobile de l’utilisateur à distance à l’aide de Splashtop, quel que soit le type d’appareil ou le système d’exploitation. Ils peuvent également permettre à leurs utilisateurs d’accéder à distance à leurs ordinateurs de travail, le tout à partir d’une plateforme centralisée.

« Dans le contexte actuel des cybermenaces, aucune entreprise n’est en sécurité, c’est pourquoi les entreprises font appel à des fournisseurs de services gérés spécialisés dans la cyberprotection », a déclaré Pat Hurley, vice-président et directeur général d’Acronis pour les Amériques. « Acronis fournit la protection à toute épreuve dont les MSP ont besoin, tandis que l’interface intuitive de Splashtop permet de résoudre les problèmes rapidement, ce qui réduit les coûts associés aux temps d’arrêt. »

Grâce à cette intégration gratuite à Splashtop, les fournisseurs de services gérés peuvent intervenir plus rapidement, dépasser les niveaux de service convenus et augmenter la satisfaction globale des clients. Les charges de travail des clients sont protégées par une solution de cyberprotection de classe mondiale facilement accessible en cas d’incident. Ce que les utilisateurs apprécient :



Rapidité de l’intégration : l’intégration Acronis-Splashtop permet aux utilisateurs d’accéder en un clic et de manière immédiate à toutes les charges de travail gérées.

Facilité d’accès à distance aux appareils gérés : il est très facile d’assister les équipes et d’intervenir sur les appareils distribués, que les employés travaillent à domicile, au bureau ou en déplacement.

Des fonctionnalités natives pendant les sessions à distance : profitez des fonctionnalités hautes performances de Splashtop telles que le transfert de fichiers, le redémarrage à distance, le partage du bureau du technicien, le chat et plus encore.

La synergie entre Acronis Cyber Protect Cloud et Splashtop permet aux fournisseurs de services de fournir une assistance à distance supérieure, – de manière silencieuse, rapide et fluide – grâce à une connexion fiable et directe.

« La sécurité est au cœur des préoccupations de Splashtop, nous sommes donc fiers de nous associer à une plateforme de cyberprotection aussi fiable et reconnue », a déclaré Thomas Deng, cofondateur et vice-président directeur de la gestion des produits chez Splashtop. « Acronis ne ménage aucun effort en ce qui concerne les protections et le soutien qu’il offre aux fournisseurs de services et à leurs clients. »

À l’échelle mondiale, 200 000 entreprises et 30 millions d’utilisateurs exploitent Splashtop en toute sécurité, notamment de grandes banques, des sociétés de sport et de divertissement, des établissements d’enseignement, des établissements de santé et des agences gouvernementales. Pour en savoir plus sur l’intégration de Splashtop dans Acronis, rendez-vous sur solutions.acronis.com/splashtop et Splashtop.com/integrations/acronis.

À propos de Splashtop

Splashtop est un leader de l’accès et du support à distance sécurisés. Ses solutions de travail flexible, d’apprentissage et de support informatique offrent une « expérience en personne » aussi rapide, simple et sécurisée que lorsque l’on se trouve physiquement devant la machine. Splashtop offre des performances élevées avec une qualité 4K à 60 fps, une conformité et des fonctionnalités de sécurité avancées, une seule et même application pour l’accès et le support de tous les appareils et les systèmes d’exploitation et un service mondial d’assistance instantanée avec un accès direct à un expert. Plus de 30 millions d’utilisateurs, dont 85 % des entreprises Fortune 500, exploitent et profitent des produits Splashtop partout dans le monde. Splashtop.com

À propos d’Acronis

Acronis unifie la protection des données et la cybersécurité pour fournir une cyberprotection intégrée et automatisée qui répond aux problèmes de sécurité, accessibilité, protection de la vie privée, authenticité et sécurité (SAPAS) du monde numérique moderne.Proposant des modèles de déploiement flexibles qui répondent aux exigences des fournisseurs de services et des professionnels de l’informatique, Acronis offre une cyberprotection supérieure pour les données, les applications et les systèmes avec des solutions innovantes de nouvelle génération d’antivirus, de sauvegarde, de reprise après sinistre et de gestion de la protection des terminaux optimisées par l’IA.Grâce à un anti-malware avancé s’appuyant sur une intelligence artificielle de pointe et des technologies d’authentification des données basées sur la blockchain, Acronis protège n’importe quel environnement, du cloud à l’hybride en passant par le sur site, à un coût faible et prévisible.

Fondée à Singapour en 2003 et enregistrée en Suisse en 2008, Acronis compte aujourd’hui plus de 2 000 employés et des bureaux répartis sur 34 sites dans le monde. Plus de 5,5 millions d’utilisateurs à domicile et 500 000 entreprises, ainsi que des équipes sportives professionnelles de premier plan utilisent et font confiance à ses solutions. Les produits Acronis sont disponibles auprès de plus de 50 000 partenaires et prestataires de services dans plus de 150 pays et 26 langues.