Splashtop et AirWatch s'associent pour fournir un accès à distance hautement sécurisé

Les solutions de bureau à distance, d’assistance à distance, d’application à distance et de tableau blanc interactif leaders du marketing s’intègrent désormais à AirWatch Enterprise Mobility Management

SAN JOSE, Californie — 5 novembre 2013 — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, et AirWatch, le plus grand fournisseur de gestion de la mobilité d’entreprise (EMM), annoncent que les produits Splashtop Business et Splashtop Enterprise sont intégrés à AirWatch.

"L'accès à distance aux informations d'entreprise est un élément essentiel de la mobilité des entreprises et de nombreux déploiements nécessitent l'accès à des bureaux physiques ou virtuels", a déclaré Kevin Keith, directeur du développement commercial d'AirWatch. "Avec Splashtop pour AirWatch, nos clients bénéficient d'une expérience hautement sécurisée, performante et intégrée qui permet aux utilisateurs d'accéder à leurs applications et à leurs données directement depuis leur bureau physique ou virtuel et de savoir que les connexions sont protégées".

Splashtop est connu pour sa solution de bureau à distance interactive de haute performance sur les réseaux 3G / 4G. Splashtop Business comprend une console de gestion SaaS simple et facile à utiliser qui exploite l'infrastructure de relais mondiale de Splashtop à travers 8 centres de données. Splashtop Enterprise est une solution sur place qui est installée sur les propres serveurs des clients, derrière la barrière de sécurité et qui s'intègre à leurs serveurs Active Directory et Microsoft Windows RDS.

Les deux produits offrent des fonctions de sécurité telles que le cryptage SSL/AES 256-bit, l'activation/désactivation de l'utilisateur ou de l'appareil et des pistes d'audit détaillées. Grâce à Splashtop, les utilisateurs peuvent accéder rapidement, facilement et en toute sécurité à toutes leurs applications, fichiers et données sur les ordinateurs, les serveurs et les clouds publics, privés ou hybrides. IT peut être plus efficace et efficiente pour assister les travailleurs distants et mobiles sur n'importe quel réseau, sans les tracas et les coûts liés à l'extension du VPN aux appareils mobiles ou à l'installation de solutions Citrix ou VMware compliquées. Splashtop surpasse les performances de Citrix GotoMyPC, LogMeIn, TeamViewer, Wyse basé sur RDP et Citrix Receiver HDX.

Mark Lee, PDG de Splashtop, a déclaré : "Splashtop offre aux utilisateurs d'AirWatch une expérience d'accès à distance de grande vitesse et sans interruption même à leurs applications les plus lourdes, y compris CAO/CAM 3D et vidéo HD. En intégrant AirWatch, les ITs peuvent maintenant s'assurer que l'accès à distance est conforme à leurs politiques de sécurité".

L’application Splashtop pour AirWatch est désormais disponible sur l’App Store d’Apple. Des essais gratuits de Splashtop pour AirWatch pour Splashtop Business et SplashtopEnterprise sont disponibles. Plus de détails peuvent être trouvés sur AirWatch Marketplace ou le site Web de Splashtop.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité et de collaboration multi-écrans de sa catégorie, reliant les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et le cloud. Services de bureau à distance Splashtop



Cette solution très performante d'accès à distance aux bureaux et aux applications est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et de RDP sur le WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" décerné par PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste du Red Herring 100 2013 pour l'Amérique du Nord. Splashtop est distribué par les partenaires MDM / MAM et d'autres revendeurs. La société a son siège à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Contact pour les médias

Kim Gengler

kim.gengler@horngroup.com