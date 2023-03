Splashtop ajouté en tant que membre de l'alliance stratégique de ressources technologiques (STAR) de Sharp

Les solutions de Splashtop collaborent avec les systèmes d'affichage interactifs Sharp AQUOS BOARD™ pour permettre aux présentateurs et aux participants de présenter du contenu et de partager des idées de n'importe où dans la salle en utilisant leur Chromebook, iPad, Android, PC et Mac

San Jose, CA (PRWEB) - 21 octobre 2014 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, a annoncé aujourd’hui que Sharp Electronics Corporation a ajouté Splashtop en tant que membre de la Strategic Technology Alliance Resource (STAR). Avec cette annonce, les utilisateurs des systèmes d’affichage interactifs Sharp AQUOS BOARD peuvent désormais étendre considérablement leurs fonctionnalités de présentation en utilisant les produits Splashtop Classroom et Splashtop Mirroring360 pour contrôler, annoter et présenter du contenu - et partager des idées - de n’importe où dans la pièce en utilisant l’appareil de leur choix.

Présentez-vous de n’importe où dans la salle, puis partagez du contenu avec d’autres personnes - y compris des Chromebooks Splashtop Classroom permet aux présentateurs de contrôler, annoter puis partager leur contenu, y compris des présentations Keynote ou Powerpoint, ainsi que des applications Windows ou Mac existantes, sur tous les appareils des participants, y compris les Chromebooks, iPads, Android, PC Windows et Mac. La dernière version inclut de nouvelles fonctionnalités telles que: la prise en charge du cloud, la diffusion audio en continu avec la vidéo et la possibilité pour plusieurs participants de contrôler l’écran du présentateur directement à partir de leur appareil mobile.

Écrans Chromebook miroirs - Tout comme Airplay Splashtop Mirroring360 , introduit en juin, est utilisé par des milliers de présentateurs pour afficher leurs écrans iOS sans fil sur un projecteur à l’aide de leur PC ou Mac sans avoir besoin d’Apple TV ou de câbles. Avec cette dernière mise à jour, les participants peuvent désormais également mettre en miroir leurs écrans Chromebook et Mac sur l’ordinateur du présentateur, ce qui augmente l’engagement du public.



Les éducateurs qui souhaitent faire participer plus efficacement leurs élèves tout en améliorant la gestion de la salle classe - une aide précieuse pour les étudiants malvoyants/entendants ou handicapés

Les cadres commerciaux qui veulent épater un public en transformant leur appareil mobile en un appareil de présentation ultime, tout en gardant le contrôle de leur présentation

Les instructeurs ont la possibilité de permettre au public de répondre aux questions directement sur un iPad, Chromebook, Android, Mac ou Windows, sans venir devant la salle

Les formateurs cherchent à être plus efficaces en permettant la participation des stagiaires avec le contenu de leur siège

Les équipes IT qui doivent gérer et soutenir des centaines d'utilisateurs en utilisant des solutions cloud ou sur site

"Nous sommes ravis de faire partie du programme STAR de Sharp, qui vise à responsabiliser présentateurs et aux participants les moyens d'utiliser les Chromebooks, iPads, Android et autres appareils", a déclaré Mark Lee, PDG et président de Splashtop. "Avec l'écran d'affichage Sharp AQUOS BOARD, Splashtop permet à chacun de se déplacer librement dans une salle et d'interagir avec les participants, quelle que soit la taille et l'impact considérable de TOUTE présentation!"

