Splashtop ajouté en tant que membre de l'alliance stratégique de ressources technologiques (STAR) de Sharp
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Les solutions de Splashtop collaborent avec les systèmes d'affichage interactifs Sharp AQUOS BOARD™ pour permettre aux présentateurs et aux participants de présenter du contenu et de partager des idées de n'importe où dans la salle en utilisant leur Chromebook, iPad, Android, PC et Mac
San Jose, CA (PRWEB) - 21 octobre 2014 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, a annoncé aujourd’hui que Sharp Electronics Corporation a ajouté Splashtop en tant que membre de la Strategic Technology Alliance Resource (STAR). Avec cette annonce, les utilisateurs des systèmes d’affichage interactifs Sharp AQUOS BOARD peuvent désormais étendre considérablement leurs fonctionnalités de présentation en utilisant les produits Splashtop Classroom et Splashtop Mirroring360 pour contrôler, annoter et présenter du contenu - et partager des idées - de n’importe où dans la pièce en utilisant l’appareil de leur choix.
Présent de n'importe où dans la salle puis partagez le contenu avec les autres - y compris les Chromebooks
Splashtop Classroom permet aux conférenciers de contrôler, d’annoter puis de partager leur contenu - y compris les présentations Keynote ou Powerpoint, ainsi que les applications Windows ou Mac existantes - avec tous les appareils des participants, notamment les Chromebook, les iPad, Android, les PC Windows et les Mac. La dernière version inclut de nouvelles fonctionnalités telles que : la prise compatibilité avec les environnements cloud, le streaming audio en parallèle de la vidéo et la possibilité pour plusieurs participants de contrôler l’écran de l’animateur directement à partir de leur appareil mobile.
Écrans miroirs Chromebook - comme à l'antenne
Splashtop Mirroring360, lancé en juin, est utilisé par des milliers de conférenciers pour présenter leurs écrans iOS sans fil sur un projecteur à l’aide de leur PC ou Mac, sans avoir besoin d’Apple TV ou de câbles. Avec cette dernière mise à jour, les participants peuvent désormais également partager leur écran Chromebook et Mac avec l’ordinateur de l’animateur - renforçant ainsi l’engagement du public.
Lorsqu’un écran interactif Sharp AQUOS BOARD est utilisé avec Splashtop Mirroring360 et Classroom, il constitue une plateforme de présentation idéale pour de nombreux utilisateurs, notamment :
Les éducateurs qui souhaitent faire participer plus efficacement leurs élèves tout en améliorant la gestion de la salle classe - une aide précieuse pour les étudiants malvoyants/entendants ou handicapés
Les cadres commerciaux qui veulent épater un public en transformant leur appareil mobile en un appareil de présentation ultime, tout en gardant le contrôle de leur présentation
Les instructeurs ont la possibilité de permettre au public de répondre aux questions directement sur un iPad, Chromebook, Android, Mac ou Windows, sans venir devant la salle
Les formateurs cherchent à être plus efficaces en permettant la participation des stagiaires avec le contenu de leur siège
Les équipes IT qui doivent gérer et soutenir des centaines d'utilisateurs en utilisant des solutions cloud ou sur site
"Nous sommes ravis de faire partie du programme STAR de Sharp, qui vise à responsabiliser présentateurs et aux participants les moyens d'utiliser les Chromebooks, iPads, Android et autres appareils", a déclaré Mark Lee, PDG et président de Splashtop. "Avec l'écran d'affichage Sharp AQUOS BOARD, Splashtop permet à chacun de se déplacer librement dans une salle et d'interagir avec les participants, quelle que soit la taille et l'impact considérable de TOUTE présentation!"
À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les nuages. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 16 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.
Cette solution performante d’accès aux applications et aux ordinateurs à distance est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité avec un VPN mobile et un RDP sur réseau étendu (WAN). Splashtop a été récompensé par les prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, « Best of What’s New » de Popular Science, « Best of CES 2012 » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America de 2013. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et d’autres revendeurs. Le siège de la société se trouve à San Jose, en Californie, et elle dispose de bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan.
Pour plus d’informations, consultez le site https://www.splashtop.com.
Concernant Sharp Electronics Corporation
Sharp Electronics Corporation est la filiale américaine de la société japonaise Sharp Corporation, un développeur mondial de produits de divertissement à domicile uniques en leur genre, d'appareils électroménagers, de solutions de bureau multifonctionnelles en réseau et d'outils de communication et d'information mobiles. Les principales marques incluent les téléviseurs AQUOS® LED HD et 4K UHD, les fours Insight® Microwave Drawer® et les purificateurs d'air Plasmacluster®. Sharp a été désignée comme l'une des marques les plus admirées en Amérique et l'une des 20 entreprises les plus appréciées au monde.
Sharp est la marque #1 qui vend aux États-Unis des écrans tactiles intégrés commerciaux de 55+ pouces via les canaux de vente B2B *. Les écrans professionnels et commerciaux de Sharp sont spécialement conçus pour les applications professionnelles et sont proposés dans une large gamme de tailles. Qu’il s’agisse de nos écrans 4K Ultra HD et Full HD primés pour l’affichage numérique, de nos murs vidéo ultraminces à cadre ultra minces à fort impact, en passant par les systèmes d’affichage interactifs novateurs AQUOS BOARD, les produits Sharp vous aident à communiquer, collaborer et diffuser l’information avec brio.
Pour plus d’informations sur les systèmes d’affichage interactifs Sharp AQUOS BOARD, visitez www.Sharpusa.com/aquosboard ou par e-mail ProLCD@Sharpusa.com
*Selon le NPD DisplaySearch Monthly Large-Format Commercial Displays Report, juillet 2014.
Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
Contact presse
Alex Shapiro
alex.shapiro@horngroup.com