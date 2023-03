Splashtop obtient la validation de Zebra Technologies

La validation de Splashtop Rugged & IoT Remote Support permet aux clients de bénéficier du service d'injection d'événements de Zebra Remote Control

San Jose, Californie - 8 mai 2019 - Splashtop Inc., le leader mondial des solutions d’accès et d’assistance à distance, a annoncé aujourd’hui avoir achevé avec succès le programme validé de Zebra Technologies pour son produit Splashtop Rugged & IoT Remote Support. Dans le cadre du programme PartnerConnect Independent Software Vendor (ISV) de Zebra, le programme validé indique aux clients et partenaires que Splashtop Rugged & IoT Remote Support a été testé avec succès - confirmant ses performances et ses fonctionnalités avec certains appareils Zebra®.

Points clés à retenir

Splashtop Rugged & IoT Remote Support est optimisé pour prendre en charge le service d'injection d'événements de contrôle à distance de Zebra. Ainsi, les clients peuvent effectuer une assistance à distance pour les appareils durcis de Zebra et gérer les ordinateurs. Les utilisateurs ont le contrôle total de l'écran de l'appareil, ce qui leur permet d'injecter des événements clés et tactiles dans le système tout en dépannant à distance.

Le programme validé de Zebra Technologies permet aux partenaires de distribution éligibles de tester l'interopérabilité de leurs solutions logicielles avec certains ordinateurs mobiles, scanners, imprimantes et lecteurs RFID de Zebra afin de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs tout en réduisant les risques et les temps de déploiement.

En étroite collaboration avec les équipes d'ingénieurs de Zebra, Splashtop a testé avec succès l'interopérabilité de son Rugged & IoT Remote Support avec l'ordinateur tactile mobile TC52 de Zebra.

"Nous sommes très heureux que notre application Splashtop Zebra ait été validée", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Avec cette validation, Splashtop Rugged & IoT Remote Support est la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent déployer, gérer et assurer le support de certains appareils Zebra, y compris ceux qui fonctionne sur le système d'exploitation Android™".

Disponibilité

Les informations sur Splashtop Rugged & IoT Remote Support sont disponibles sur https://www.splashtop.com/iot. Les entreprises prenant en charge les appareils Zebra peuvent obtenir plus d’informations et demander à essayer cette nouvelle solution en cliquant sur le bouton Démarrer sur cette page Web et en remplissant le formulaire de demande.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs apprécient les produits Splashtop. Pour en savoir plus, consultez https://www.splashtop.com.

ZEBRA et la stylized Zebra head sont des marques de Zebra Technologies Corporation, enregistrée dans de nombreuses juridictions à travers le monde. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2019 Zebra Technologies Corporation et/ou ses filiales. Tous droits réservés.