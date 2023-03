Splashtop 2 est désormais disponible pour les tablettes Android - L'application de bureau à distance est plus rapide, plus simple et plus sûre

Splashtop 2 – la nouvelle génération de logiciels de bureau à distance – est désormais disponible pour les tablettes Android, avec son infrastructure propriétaire "Bridging Cloud", des grappes de serveurs relais Internet sécurisés à hautes performances qui connectent les utilisateurs avec leurs ordinateurs et leurs appareils mobiles dans le monde entier

7 août 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui la sortie de Splashtop 2 HD pour tablettes Android – la prochaine génération de son bureau à distance primé. Pour atteindre un nouveau niveau de sécurité, de fiabilité et de performance dans Splashtop 2, Splashtop a construit un réseau mondial de serveurs relais pour former une infrastructure « Bridging Cloud ».

À ce jour, Splashtop a permis à plus de sept millions d'utilisateurs d'appareils mobiles, des tablettes aux smartphones, d'accéder à distance à des PC et Mac Windows pour exécuter des applications, visualiser et modifier des fichiers, regarder des films HD et jouer à des jeux à forte intensité graphique.

Maintenant, à la demande générale, Splashtop propose Splashtop 2 HD pour les tablettes Android fonctionnant sous Android 3.1 et plus. Il prend en charge la vidéo haute définition (« HD ») et est conçu pour les appareils avec une densité d’écran de 1280×800 sur des tailles de sept ou dix pouces.

Fonctionnalités de Splashtop 2 HD pour tablettes Android :

Pincement et zoom (qui est une nouvelle fonctionnalité introduite pour la première fois dans la version HD)

Optimisation des performances grâce à l'accélération des plates-formes spécifiques au matériel

Nouvelle interface utilisateur facile

Wake-on-LAN (WoL)

3G/4G et support Internet avec le Anywhere Access Pack

« En réponse à la forte demande des fans de Splashtop, nous proposons Splashtop 2 HD aux propriétaires de tablettes Android », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Avec Splashtop 2 HD, les utilisateurs peuvent désormais transformer leurs tablettes Android en un bureau à distance pour accéder aux fichiers de leur ordinateur, n’importe où, n’importe quand. »

"La sécurité et la vie privée ne sont plus seulement des préoccupations des entreprises. Les gens ordinaires comme vous et moi ont également besoin d'être rassurés sur le fait que nos données sont toujours sûres et sécurisées - chaque fichier sur chaque appareil, partout et tous les jours. Splashtop 2 offre cette tranquillité d'esprit", a noté Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Au-delà de la sécurité et de la confidentialité, Splashtop continue à faire de la facilité d'utilisation une priorité. Et, bien sûr, nous sommes fiers de rester en tête de la courbe technologique grâce à nos performances de pointe".

L'application Splashtop 2 HD est disponible sous sa forme de base, qui permet la connectivité entre les appareils dans un environnement de réseau local (LAN) ; en outre, un module appelé "Anywhere Access Pack", disponible par achat dans l'application, permettra aux utilisateurs de se connecter à leurs appareils via Internet.

Splashtop 2 HD a une interface facile à utiliser et a été optimisé pour les nouvelles fonctionnalités matérielles, telles que les résolutions HD. Splashtop 2 HD prend en charge jusqu'à 30 images par seconde en streaming et une latence inférieure à 30 millisecondes, ce qui permet d'obtenir une vidéo fluide et une expérience de jeu réactive.

Avec Splashtop 2 HD, la seule configuration nécessaire pour se connecter aux ordinateurs est un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il n'est pas nécessaire de configurer des routeurs ou des pare-feu, ni de saisir manuellement des adresses IP ou des codes de sécurité. Avec l'ajout du Anywhere Access Pack, le même processus simple permet aux utilisateurs de se connecter à leurs appareils de manière fiable depuis n'importe quel endroit du monde, via Internet.

En outre, l'application dispose d'une technologie auto-optimisante qui s'adapte aux conditions du réseau, permettant à l'utilisateur de tirer pleinement parti de la largeur de bande d'un réseau 3G/4G ou d'une connexion Internet. En plus de protéger les données de l'utilisateur grâce à son Bridging Cloud propriétaire, Splashtop déploie une technologie de cryptage aux normes de l'industrie pour maintenir un niveau de sécurité élevé.

Un diaporama peut être consulté à l’adresse https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4 et une courte vidéo de Splashtop 2 HD pour les tablettes Android est disponible ici :

Splashtop Personal HD for Android Tablets-Best Remote Desktop App with Great Audio and Video Support

Splashtop 2 HD peut être téléchargé pour les tablettes Android à https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2 de Google Play gratuitement pour une durée limitée, après quoi il aura un prix catalogue de 9,99 USD. Le pack d’accès en tout lieu peut être acheté pour 0,99 USD par mois ou 9,99 USD par an.

Splashtop Streamer

Splashtop 2 HD nécessite le téléchargement et l'installation du logiciel gratuit Splashtop Streamer sur un PC Windows ou un Mac. Plateformes supportées : Windows 7, Vista et XP (y compris Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard ou Lion est requis pour les utilisateurs de Mac). Un ordinateur équipé d'un processeur double cœur est recommandé pour obtenir les meilleures performances. L'achat de Splashtop 2 comprend une licence permettant d'accéder à 2 ordinateurs maximum.

À propos de Splashtop Inc.

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience de bureau à distance de sa catégorie – en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. La technologie Splashtop offre aux particuliers et aux entreprises un accès interactif, performant et sécurisé à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.

Les produits Splashtop sont des applications très vendues sur l'App Store d'Apple, Google Play, l'App Store Amazon pour Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop et d'autres. Plus de sept millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir des appstores, et plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres partenaires ont été livrés avec Splashtop.

La consumérisation de l'informatique et la prolifération des appareils mobiles conduisent à l'adoption de Splashtop par les entreprises. Le Splashtop Bridging Cloud assure une connectivité fiable, sécurisée et performante sur de multiples appareils, tout en offrant aux IT, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services un contrôle axé sur les politiques.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le prix « Best of What’s New » de Popular Science et le prix « Best of 2012 CES » de LAPTOP Magazine. La société a son siège social à San Jose et des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei et Tokyo. Pour plus d’informations, visitez https://www.splashtop.com.

Contact médias: Splashtop PR Team

Liens utiles :

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/streamer

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2