Lancement de Splashtop 2 sur Windows Phone 8 Disponible gratuitement jusqu'au 31 août 2013, grâce à Microsoft et Nokia

Des millions d'utilisateurs de Téléphone Windows peuvent maintenant profiter de la meilleure expérience de bureau à distance

SAN JOSE, Californie - 23 mai 2013 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé la sortie de Splashtop 2 Remote Desktop pour Microsoft Windows Phone 8, permettant une solution simple en un clic pour l’accès à distance depuis Windows Phone à un PC ou un Mac pour permettre le cloud computing personnel depuis des ordinateurs domestiques ou professionnels.

"De nombreux utilisateurs de Téléphone Windows ont demandé Splashtop", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Nous sommes ravis de nous associer à Nokia et à Microsoft pour optimiser et offrir la meilleure expérience Splashtop de sa catégorie pour les Téléphones Windows 8".

Les utilisateurs de Téléphone Windows 8 peuvent maintenant profiter de Splashtop 2 Remote Desktop pour accéder aux fichiers, utiliser toutes leurs applications et visualiser et écouter du contenu directement depuis un PC ou un Mac, sans avoir besoin de synchroniser ou de copier les fichiers sur les appareils.

Pour les guerriers mobiles de la route ou les travailleurs à distance. Splashtop permet d'accéder facilement à des fichiers de travail et des applications bureautiques importantes, telles que Outlook, PowerPoint, Excel et Word. Toutes les applications professionnelles essentielles telles que .Net, Silverlight, les applications web IE, Java, Flash, les applications de base de données ou d'autres applications existantes peuvent toutes être accessibles à distance. Il suffit d'aller n'importe où avec votre WinPhone 8 et d'avoir un accès complet à votre PC ou Mac.

En coordination avec Nokia et Microsoft, Splashtop 2 est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs de Windows Phone 8 jusqu'au 31 août 2013.

"Nous reconnaissons la valeur croissante de fournir aux propriétaires de Nokia Lumia d'excellentes applications pour rendre effectif leur style de vie connecté. L'équipe de Nokia a travaillé en étroite collaboration avec Splashtop pour assurer la meilleure expérience de bureau à distance possible, permettant un accès direct depuis votre téléphone portable, et nous espérons que les consommateurs seront ravis de l'expérience Splashtop sur le Nokia Lumia avec les Téléphones Windows 8", a déclaré Bryan Biniak, vice-président et directeur général, partenaire mondial et développement d'applications chez Nokia.

"Windows Phone est conçu pour une productivité immédiate, en proposant des applications captivantes pour les travailleurs mobiles et les professionnels de IT", a déclaré Todd Brix, directeur général des applications Windows Phone, Microsoft Corp. "Splashtop 2 est un excellent exemple du type d'applications de hautes performances que les gens trouveront sur le Windows Phone Store pour tirer le meilleur parti de leur téléphone".

Splashtop 2 Remote Desktop for Windows Phone 8 est disponible sur le Microsoft Windows Phone Store https://www.windowsphone.com/s?appid=7422bd18-219e-4d20-af5e-126045a238b8

