Splashtop 2.0 reçoit le prix "Best of 2010 CES" du magazine LAPTOP

La technologie Instant-On de deuxième génération de DeviceVM reconnue comme le meilleur logiciel du Consumer Electronics Show 2010

San Jose, CA — 11 janvier 2010 — DeviceVM, le leader mondial de l’informatique instantanée, a annoncé que sa plate-forme logicielle instantanée Splashtop™ 2.0 a reçu le prix « Best of 2010 CES » du magazine LAPTOP et a été reconnue comme le meilleur logiciel ou service du Consumer Electronics Show 2010. Le prix valide l’importance croissante de la technologie instantanée et renforce la position de Splashtop en tant que leader du marché, avec des logiciels déployés sur plus de 400 produits dans le monde.

Splashtop 2.0 a été introduit le 7 janvier 2010 sur le nouveau netbook tactile Lenovo Ideapad™ S10-3t, et a également été démontré par LG sur les netbooks LG X200 et X300 au CES 2010. Le produit de deuxième génération s'appuie sur la version classique largement disponible de l'environnement instantané Splashtop, et ajoute un dock d'application restructuré, des capacités de personnalisation pour l'utilisateur final, des thèmes élégants adaptés aux appareils, la prise en charge des interfaces tactiles et une foule d'autres améliorations.

"Nous sommes honorés d'être reconnus par le magazine LAPTOP comme le meilleur logiciel pour les appareils mobiles", a déclaré Mark Lee, cofondateur et PDG de DeviceVM. "Avec plus de 30 millions d'exemplaires de Splashtop déjà sur le marché, nous avons beaucoup appris sur l'évolution de l'informatique mobile et la demande des consommateurs pour la personnalisation et l'accès instantané à leurs applications préférées. Nous nous sommes engagés à poursuivre l'innovation et à offrir aux utilisateurs d'ordinateurs l'expérience informatique instantanée la plus personnelle, intuitive et sécurisée possible".

L'équipe de rédacteurs et d'écrivains de LAPTOP a fait un reportage quotidien sur le plus grand événement de l'année dans le domaine des technologies de consommation, couvrant les produits les plus chauds exposés avec des articles de blog, des photos et des vidéos. Parmi ces derniers, LAPTOP a sélectionné 16 gagnants pour ses Best of 2010 CES Awards. Les lauréats sont des appareils, des technologies et des applications révolutionnaires qui redéfinissent leurs catégories grâce à la progression de la conception et des performances tout en améliorant l'expérience de l'utilisateur.

À propos de Splashtop

https://www.splashtop.com

À propos de DeviceVM



Liens utiles :

https://www.splashtop.com

https://www.laptopmag.com/review/laptops/best-of-ces-2010.aspx?pid=13

