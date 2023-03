NTT DATA choisit Splashtop Business Access pour ses nouveaux services de "bureau virtuel pour appareils intelligents"

Splashtop contribuera à l'évolution des styles de travail des employés dans les secteurs de la construction, de la fabrication et des soins de santé où de nombreuses données à haute résolution sont utilisées

TOKYO (PRWEB), 10 avril 2018 — Aujourd’hui, Splashtop Inc. a annoncé que son service de bureau à distance, Splashtop Business Access, a été inclus en tant qu’élément clé des nouveaux services de NTT DATA « Virtual Desktop for Smart Devices » que NTT DATA Inc. (siège social : Koto-ku, Tokyo, président et chef de la direction : Toshio Iwamoto) a lancé le 1er avril 2018.

Les nouveaux services « Bureau virtuel pour appareils intelligents (tablettes et téléphones intelligents) » de NTT DATA ciblent les entreprises des secteurs tels que la construction, la fabrication et les soins de santé, où les employés doivent souvent manipuler des données haute résolution dans leur travail. Ces nouveaux services permettent aux employés de ces entreprises d’accéder à distance à leur ordinateur de bureau et de l’utiliser, même lorsqu’ils ne sont pas au bureau. Ces services offrent une commodité accrue pour les utilisateurs tout en maintenant un environnement sécurisé.

Splashtop Business Access possède des fonctionnalités qui permettent le transfert en douceur de données vidéo et d’images haute résolution, même sur des réseaux avec une vitesse sous-optimale, avec la haute sécurité dont les entreprises ont besoin. Les technologies de protocole propriétaires de Splashtop permettent ces fonctionnalités. En utilisant Splashtop Business Access, les utilisateurs de secteurs tels que la construction et la fabrication peuvent accéder à distance à des applications gourmandes en données, y compris des données CAO, sur leurs appareils intelligents et communiquer en douceur en dehors du bureau avec leurs collègues sur leur lieu de travail sans utiliser de véritables plans et dessins. De plus, les utilisateurs du secteur de la santé peuvent examiner les radiographies et les images IRM sur leurs appareils intelligents, depuis l’extérieur du bureau, ce qui leur permet de raccourcir le temps nécessaire à la prise de décisions médicales.

L'inclusion de Splashtop Business Access dans le "bureau virtuel pour appareil intelligent" de NTT DATA a été réalisée en connectant le service MAM de Recomot Inc. (siège social: Chiyoda-ku, Tokyo, président et directeur général: Tsuyoshi Togo), l'une des agences commerciales de Splashtop, avec les deux nouveaux services de NTT DATA.

NTT DATA et Recomot projettent de vendre un total de 2 000 licences de Splashtop Business Access en 2018. NTT DATA est la plus grande société de services informatiques au Japon.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de productivité, d'assistance et de collaboration entre écrans. Les services de Splashtop remote desktop permettent aux utilisateurs d'accéder à leurs applications et à leurs données depuis n'importe quel appareil, où qu'ils se trouvent. Splashtop Remote Support permettent aux services IT et aux MSPs de prendre en charge les ordinateurs, les téléphones portables, les équipements industriels et l'Internet des objets (IoT). Les services de collaboration Splashtop, dont Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d'écran efficace de 1 à plusieurs entre les appareils. Plus de 25 millions d'utilisateurs profitent aujourd'hui des produits Splashtop, et des partenaires fabricants tels qu'Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba et d'autres ont intégré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.splashtop.com.