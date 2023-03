La nouvelle application Splashtop Whiteboard convertit les tablettes et les ordinateurs portables Windows 8 en tableau blanc interactif

L’application de tableau blanc leader du marché est désormais disponible pour les tablettes et ordinateurs portables Windows 8. Les enseignants peuvent désormais contrôler leur PC ou Mac, puis annoter du contenu à une fraction du coût des tableaux blancs interactifs coûteux

29 avril 2014 — Redmond, WA et San Jose, CA — Splashtop, Inc, le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, et avec plus d’un million d’éducateurs utilisant les produits Splashtop, annonce la disponibilité de la dernière application pour les éducateurs, Splashtop Whiteboard pour les tablettes et ordinateurs portables Windows 8.

Le Splashtop Whiteboard a été construit sur Splashtop Remote Desktop, l'application révolutionnaire d'accès à distance de la société et l'une des plus anciennes applications payantes pour iPad de App Store d'Apple. Cette dernière offre permet aux enseignants et aux étudiants de transformer leur tablette Windows 8 en tableau blanc interactif. En se connectant à l'ordinateur de leur classe par Wi-Fi, ils peuvent regarder du contenu vidéo avec un son entièrement synchronisé, contrôler leurs applications préférées puis annoter le contenu des leçons, le tout à partir de leur tablette Windows 8. Les enseignants peuvent désormais interagir avec les élèves à leur bureau ou depuis les quatre coins de la salle de classe.

"Nous sommes ravis de soutenir l'apprentissage des étudiants grâce à l'engagement de Splashtop à s'appuyer sur la plate-forme technologique de Microsoft", a déclaré Anthony Salcito, vice-président de WW Education chez Microsoft Corp. "Splashtop est un partenaire important et soutient notre volonté d'avoir un impact positif sur l'apprentissage des étudiants, et notre vision de l'éducation, qui est d'apprendre pour tous, à tout moment et en tout lieu".

"La tablette Windows 8 est en train de devenir un outil éducatif puissant, qui vient s'ajouter aux tableaux blancs interactifs existants de sociétés telles que Promethean et Smart Technologies", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Les écoles peuvent maintenant faire un pas de plus vers l'achèvement de leurs initiatives 1:1 en utilisant les dernières tablettes Windows 8".

La tablette Windows 8 comme tableau blanc interactif

En utilisant Splashtop Whiteboard, les enseignants peuvent :

Maîtrisez la situation Contrôle total des applications PC ou Mac, telles que Microsoft Office, PowerPoint ou Apple Keynote à partir d’une tablette Windows 8 Enseigner aux quatre coins de la salle de classe– interagir avec les élèves individuellement ou en classe en contrôlant 1:1 les tablettes des élèves.

Annotez sur n'importe quoi Utiliser des gestes pour dessiner et mettre en évidence à l'aide de stylos de différentes couleurs et tailles, de surligneurs, de formes et d'outils textuels sur des contenus existants ou sur des fonds vierges, lignés ou grapinés Faites des captures d'écran et enregistrez-les dans la galerie pour les utiliser plus tard, ou envoyez-les par e-mail aux étudiants, parents ou collègues

Augmentez l'engagement des classes Utiliser les outils de projecteurs et d'ombres d'écran pour attirer l'attention Importer et partager les feuilles de travail de la classe – pas besoin d'utiliser un appareil photo pour les documents Enregistrez la session en vidéo pour une lecture ultérieure



La nouvelle application Splashtop Whiteboard pour les tablettes et ordinateurs portables Windows 8 est disponible sur le Microsoft Store. Pour célébrer sa sortie, nous offrons l’application à un prix de lancement de 9,99 $ (au lieu de 19,99 $) pour chaque utilisateur. Une vidéo de l’application Splashtop Whiteboard pour Windows 8 est disponible :

Splashtop Whiteboard for Windows 8

Découvrez comment Splashtop Whiteboard peut transformer votre classe : www.splashtop.com/whiteboard

Découvrez la gamme complète des produits Splashtop Education : www.splashtop.com/education

