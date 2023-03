Le nouveau système d'exploitation Splashtop est désormais disponible au téléchargement Le leader de l'informatique instantanée signe un accord de distribution avec Microsoft pour fournir les services de recherche instantanée Bing aux utilisateurs

30 novembre 2010 — San Jose, CA — Splashtop Inc, le leader mondial de l’informatique à accès instantané, a annoncé aujourd’hui la disponibilité immédiate de SplashtopR OS (bêta), un système d’exploitation léger et centré sur le Web, optimisé pour les ordinateurs portables et les netbooks. Splashtop OS est un « système d’exploitation compagnon » basé sur un navigateur qui peut coexister avec le système d’exploitation Windows. La société a également annoncé un nouvel accord mondial de distribution de recherche avec Microsoft Corp., grâce auquel Bing deviendra le moteur de recherche par défaut de la famille de produits Splashtop. Le nouveau produit, associé à la technologie Bing, mettra la promesse de la recherche instantanée à la disposition de millions de consommateurs dans le monde entier.

Splashtop OS est conçu pour les personnes qui "vivent sur le web" et ont besoin d'un accès rapide et fiable à leurs sites et applications web préférés, ainsi que d'un environnement de bureau traditionnel basé sur Windows. Outre le fait que Bing est le fournisseur de recherche web par défaut, Splashtop OS offre un environnement simple mais familier basé sur Chromium, le projet open source à l'origine du navigateur Google Chrome.

"Nous sommes experts dans l'obtention de ce que vous voulez – et rapidement", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop Inc. "Grâce à nos produits instantanés de marque OEM, nous avons déjà des millions d'utilisateurs de PC accrochés à la vitesse de Splashtop. Avec notre produit téléchargeable, nous voulons atteindre le reste de la population. Et maintenant, avec Microsoft, nous allons mettre un peu de zing dans la recherche sur le web".

Contrairement aux produits Splashtop précédents qui ont été marqués en blanc, préinstallés et distribués sur des dizaines de millions de PC par les principaux fabricants d'équipements d'origine comme Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo et LG, le nouveau produit sera de marque Splashtop et sera disponible directement pour les utilisateurs finaux par téléchargement sur le site web de la société. Splashtop OS est simplifié : il n'inclura aucune application native au-delà du navigateur basé sur Chromium, et démarrera directement sur une boîte de recherche alimentée par Bing en quelques secondes seulement.

"Nous sommes ravis de travailler avec Splashtop pour donner à nos clients communs un accès facile aux puissants outils de Bing qui aident les clients à prendre des décisions plus éclairées", a déclaré Jon Tinter, directeur général de Bing. "Nos deux sociétés partagent une même vision de l'informatique instantanée et centrée sur la recherche. Nous pensons que Bing est un ajout naturel à Splashtop OS, offrant aux utilisateurs le moyen idéal de trouver plus rapidement les informations dont ils ont besoin pour accomplir des tâches complexes et prendre de meilleures décisions".

Un système d'exploitation instantané, centré sur le navigateur, permet aux utilisateurs d'accéder rapidement au contenu qui leur importe. Les utilisateurs peuvent effectuer une recherche rapide, trouver une adresse, consulter leurs e-mails ou mettre à jour leur statut sur Facebook ou Twitter sans avoir à démarrer Windows et à lancer un navigateur web. Contrairement à Chrome OS de Google, qui devrait être commercialisé avant la fin de l'année, Splashtop OS est destiné à compléter – et non à remplacer – Windows en tant que système d'exploitation de bureau principal.

Les principaux avantages sont les suivants :

● Facile — Instant Search, un champ de recherche pré-navigateur alimenté par Bing pour des requêtes plus rapides

● Pratique - inclut tous les plug-ins de base, tels que Adobe Flash, préinstallés pour qu’il n’y ait rien

● Intelligent — importe automatiquement les paramètres critiques tels que la région, la langue, l’heure et la date, les réseaux Wi-Fi



Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 40 millions de PC des principaux fabricants, dont Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix "Most Innovative Product" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2010 CES" de Laptop Magazine. Splashtop Inc a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.Splashtop.com.

