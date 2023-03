La Linux Foundation nomme un directeur des opérations à Taïwan

Alex Lu, basé à Taïwan, réunira des fabricants d'appareils grand public et des développeurs Linux pour faire progresser la plateforme de calcul de la prochaine génération

SAN FRANCISCO — 11 mai 2010 — La Linux Foundation (LF), l’organisation à but non lucratif dédiée à l’accélération de la croissance de Linux, a annoncé aujourd’hui la nomination d’Alex Lu au poste de directeur des opérations à Taiwan. Lu utilisera son expérience de travail avec les fabricants d’appareils grand public à Taïwan pour faire progresser la collaboration sur des initiatives mobiles stratégiques telles que MeeGo.

"Le mouvement mondial vers l'informatique mobile omniprésente n'aurait pas eu lieu sans les habitants et les entreprises de Taïwan", a déclaré Jim Zemlin, directeur exécutif de la Fondation Linux. "Les nouvelles pressions concurrentielles et l'élargissement des opportunités de marché poussent les entreprises taïwanaises à adopter encore plus Linux, et il n'y a personne de plus naturellement apte à faciliter la collaboration en ce qui concerne Linux à Taïwan qu'Alex Lu".

Avec des initiatives telles qu'Android et MeeGo, les estimations des analystes indiquent que Linux est la plateforme d'informatique mobile qui connaît la plus forte croissance - sur les téléphones, les ordinateurs portables, les MIDs, les appareils d'info-divertissement, etc. Taïwan, en particulier, est un foyer de développement mobile et embarqué, et il y a une variété d'entreprises dans le pays qui aujourd'hui augmentent leur participation dans la communauté de développement de Linux et dans des initiatives telles que MeeGo. Le travail de Lu permettra de concentrer les efforts et de faire progresser Linux sur les PC ainsi que sur l'informatique mobile et embarquée.

"Taiwan est peut-être une petite île, mais elle a un impact mondial sur la fabrication d'ordinateurs et d'appareils électroniques", a déclaré Alex Lu, directeur des opérations de Taiwan pour la Linux Foundation. "Il y a une grande opportunité de partager l'expertise technique et le pouvoir de commercialisation entre la communauté de développement de Linux et les entreprises taïwanaises. Je me réjouis de contribuer à rassembler ces acteurs importants pour faire progresser Linux".

La carrière de Lu comprend huit ans chez Applied Materials et un rôle de vice-président des finances pour Monte Jade Science and Technology Association, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la combinaison de l'expertise en haute technologie de la région de la Baie et de l'Asie. Lu est également cofondateur de DeviceVM et, en tant que vice-président senior du développement commercial, il continue à conclure des contrats mondiaux avec les principaux OEM (Acer, ASUS, Lenovo, LG et Sony, entre autres), ce qui a conduit Linux à s'implanter sur des dizaines de millions de netbooks, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de bureau. Lu a obtenu son BS en Ingénierie Chimique à l'université de Tunghai, à Taïwan, et son MBA à l'université Drexel.

À propos de la Linux Foundation



Les marques: The Linux Foundation et Linux Standard Base sont des marques commerciales de la Foundation Linux. Linux est une marque de commerce de Linus Torvalds. Les marques de tiers et les marques de fabrique sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Contact médias:Splashtop PR Team