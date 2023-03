La Linux Foundation nomme un directeur des opérations en Chine

Cliff Miller, vétéran de Linux, apporte son expertise du marché de l'Asie-Pacifique pour rapprocher la communauté et l'industrie en Chine

SAN FRANCISCO — 11 mai 2010 — La Linux Foundation (LF), l’organisation à but non lucratif dédiée à l’accélération de la croissance de Linux, a annoncé aujourd’hui la nomination de Cliff Miller au poste de directeur des opérations en Chine. Miller travaillera avec des entreprises et des membres de la communauté du pays pour aider à faire avancer des initiatives stratégiques telles que MeeGo et pour faciliter la collaboration avec des événements exclusifs, des ateliers de formation et des groupes de travail techniques.

"La Chine représente une partie importante de la communauté Linux", a déclaré Jim Zemlin, directeur exécutif de la Foundation Linux. "Les entreprises chinoises et les développeurs de Linux contribuent à la mise au point de certaines des technologies les plus innovantes de demain et font fonctionner Linux dans les entreprises de tout le pays. Cliff aidera à réunir les acteurs de Linux en Chine pour accélérer le travail de Linux".

Une étude récente de Springboard Research et Spiceworks a indiqué que l'adoption des serveurs Linux par les petites et moyennes entreprises (PME) est de 25 % supérieure dans la région Asie-Pacifique et qu'elle croît plus rapidement que la moyenne mondiale. M. Miller aidera à exploiter cette dynamique et à rassembler les parties prenantes pour faire progresser la plate-forme en Chine.

"D'ici peu, il y aura plus d'un milliard de personnes en Chine qui se connecteront les unes aux autres via des téléphones mobiles, des PC et d'autres appareils", a déclaré Cliff Miller, directeur de la Chine pour la Foundation Linux. "Et quel meilleur moyen de rendre leur expérience rapide, fiable et amusante que d'utiliser Linux? Je suis impatient de permettre une utilisation plus large de Linux en encourageant les échanges entre les développeurs, les consommateurs et les entreprises chinoises".

Miller a cofondé TurboLinux en 1992, et a introduit la version commerciale de Linux au Japon et en Chine dans les années 1990. Il a également cofondé Mountain View Data en 2000, qui a fourni à l'entreprise un logiciel de stockage de données de base et un logiciel de mise à disposition de serveurs basés sur Linux. Il a été directeur de Linux International et est l'auteur de "The Linux Revolution" (Éditions Softbank 1999). Miller a négocié certains des premiers contrats commerciaux de vente groupée de Linux avec Dell, HP, IBM, NEC, Panasonic, Oracle et Sybase, entre autres. Aujourd'hui, Miller travaille également comme directeur de la stratégie chez DeviceVM.

