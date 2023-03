Lakeshore IT et Splashtop s’associent pour apporter des solutions technologiques sécurisées d’éducation à distance aux équipes informatiques soutenant les écoles de la maternelle à la 12e année

Les solutions cloud pour l'éducation de Splashtop – disponibles auprès de Lakeshore IT – permettent aux services informatiques de gérer et de contrôler les ordinateurs et les appareils connectés des établissements scolaires depuis n'importe quel endroit, pour une expérience d'apprentissage enrichie.

SPRING GROVE, Illinois et SAN JOSE, Californie – 17 janvier 2022 –Lakeshore IT Solutions, un revendeur informatique consultatif desservant les écoles de la maternelle à la 12e année, et Splashtop, un leader des logiciels d’accès et de support à distance sécurisés, ont annoncé aujourd’hui un partenariat. Ensemble, ils fourniront des solutions technologiques de haute performance aux établissements d’enseignement stratégiques qui investissent dans l’avenir des salles de classe.

Les solutions sécurisées de Splashtop, qu'elles soient sur site ou dans le cloud, permettent aux établissements scolaires de passer sans effort d'un mode d'apprentissage à distance à un autre mode d'apprentissage sans surcharger les services informatiques. Les équipes informatiques peuvent gérer l'accès à distance aux machines virtuelles et à l'infrastructure de bureau virtuel (VDI) très simplement depuis la même application. Les enseignants peuvent accéder en toute sécurité aux ordinateurs de l'école depuis un large éventail d'appareils et de systèmes d'exploitation. Lorsqu'une assistance est nécessaire, les équipes du service d'assistance peuvent rapidement résoudre les problèmes à la demande, où qu'elles se trouvent, ce qui permet aux écoles de s'adapter aux changements sans perturber les cours.

« Nous sommes fiers de nous associer à Splashtop et de recommander leur technologie éducative haute performance pour le support du service d’assistance informatique, le travail à domicile et le cloud en classe », a déclaré Rian Yablun, président de Lakeshore IT Solutions. « Leurs solutions conviennent parfaitement à la majorité de nos clients de la maternelle à la 12e année, et les commentaires que nous avons reçus sont exceptionnels. »

Splashtop for Education améliore l’apprentissage en offrant une expérience en personne qui aide les étudiants à atteindre leur plein potentiel, que ce soit en classe ou en accédant aux ressources dont ils ont besoin après les heures de travail. Les étudiants peuvent utiliser des ordinateurs de laboratoire et des logiciels sous licence d’Adobe, d’Autodesk ou d’autres fournisseurs à partir de leurs ordinateurs portables, iPads, Chromebooks ou appareils supplémentaires, même après les heures de laboratoire. Les équipes informatiques peuvent facilement planifier des sessions d’accès au laboratoire à distance pour les étudiants afin d’optimiser l’utilisation des ordinateurs de laboratoire et des licences logicielles coûteuses, ainsi que de fournir une assistance aux enseignants et aux étudiants qui ne sont peut-être pas hors site à d’autres endroits.

Les enseignants et les élèves peuvent utiliser Splashtop Mirroring360 pour créer des expériences interactives en classe en leur permettant de mettre en miroir du contenu, des idées et des applications sur leur appareil personnel pour les partager avec toute la classe. Cet outil de collaboration fonctionne de manière transparente avec les tablettes, les smartphones, les ordinateurs et les Chromebooks pour créer un environnement d’apprentissage productif où les enseignants peuvent se déplacer librement dans leurs salles de classe et interagir efficacement avec leurs élèves.

« Alors que les pratiques de travail flexibles sont en train de devenir la normalité, les écoles ont besoin d'une technologie qui améliore la productivité, permet de travailler à domicile et facilite la vie des étudiants, des professeurs et des professionnels de l'informatique », a déclaré Justin Windsor, directeur de la distribution de Splashtop pour les Amériques. « Splashtop propose des outils de collaboration en classe et des solutions d'accès à distance faciles à utiliser pour les initiés et les non-initiés. Ils sont faciles à mettre en œuvre, faciles à dépanner et protègent contre les vulnérabilités couramment exploitées par les cybercriminels. »

La plateforme de Splashtop est disponible via Lakeshore IT Solutions. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Lakeshore IT au (888) 700-2788 ou sales@lakeshoreit.com.

À propos de Lakeshore IT Solutions

Lakeshore IT est un revendeur à valeur ajoutée (VAR) basé à Spring Grove, en Illinois, qui se spécialise dans la fourniture de services informatiques consultatifs et de soutien à l’éducation de la maternelle à la 12e année. Lakeshore IT a été fondée en 2016 par Rian Yablun après plus de 15 ans dans l’industrie des TI, dans le but de fournir des solutions informatiques aux clients avec le service et le soutien exceptionnels qu’ils méritent. Lakeshore IT s’efforce d’être un guichet unique pour tous les clients, que ce soit pour les produits ou les services. Visitez-nous à www.lakeshoreit.com.

À propos de Splashtop

Splashtop fournit un accès à distance sécurisé et des logiciels de support informatique à distance pour les entreprises, l’éducation, le gouvernement, les PME, les MSP, les services informatiques et les particuliers. Ses solutions distantes basées sur le cloud, sécurisées et faciles à gérer sont utilisées par plus de 30 millions de clients, dont 85 % des entreprises du Fortune 500, et ont obtenu un Net Promoter Score (NPS) de 93. Visitez splashtop.com pour plus d’informations.