Le deuxième opérateur de téléphonie mobile du Japon, KDDI, fait migrer plus de 5 000 clients GoToMyPC vers Splashtop Business

- KDDI a choisi Splashtop pour remplacer GoToMyPC en tant que fournisseur d'accès aux ordinateurs de bureau à distance et a fait migrer plus de 5 000 clients vers Splashtop Business -

San Jose, Californie, le 30 avril 2018 – KDDI Corporation (siège : Chiyoda, Tokyo, Japon), le deuxième plus grand opérateur de téléphonie mobile du Japon, a récemment choisi Splashtop comme nouveau fournisseur d’accès à distance et a migré plus de 5 000 clients GoToMyPC vers Splashtop. La société KDDI a récemment annoncé à ses clients qu’elle cesserait d’offrir GoToMyPC après trois ans et a commencé à offrir Splashtop Business.

KDDI, avec une clientèle de plus de 50 millions d'abonnés, offre des services de téléphonie mobile cellulaire et des services de réseaux et de solutions ISP à sa clientèle mondiale. En 2013, KDDI a commencé à offrir GoToMyPC à ses clients pour leur permettre d'accéder à des ordinateurs à distance sans avoir besoin de construire un serveur, d'acheter du matériel ou de modifier la politique du réseau. Cependant, après avoir obtenu les commentaires des clients et une évaluation supplémentaire du produit, KDDI a choisi Splashtop Business pour remplacer GoToMyPC au début de 2017.

Splashtop Business est la meilleure solution d'accès à distance de sa catégorie, connue pour être un leader du secteur en matière de fiabilité, de vitesse et de sécurité. En proposant Splashtop Business, KDDI a donné à ses clients la possibilité d'accéder à leurs ordinateurs de travail depuis n'importe quel autre appareil, de n'importe où dans le monde, en temps réel, avec des connexions rapides et une qualité et un son haute définition. Splashtop est également connu pour son infrastructure mondiale fiable et facilement extensible, c'est pourquoi les opérateurs de téléphonie mobile préfèrent Splashtop lorsqu'ils cherchent une solution d'accès à distance pour leurs clients.

L'inclusion de Splashtop Business dans l'offre de produits de KDDI a permis à cette dernière de fournir un accès à distance fiable à ses clients. KDDI a fait migrer ses anciens clients GoToMyPC vers Splashtop et continuera à offrir Splashtop Business à de nouveaux clients à l'avenir.