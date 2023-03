NTT DOCOMO, le plus grand opérateur de téléphonie mobile du Japon, revend plus de 10 000 licences de Splashtop Business Access

Splashtop Business, une solution d'accès à distance, est l'une des applications les plus vendues de NTT DOCOMO depuis que NTT DOCOMO s'est associé à Splashtop il y a quatre ans

San Jose, Californie 15 Mai 2018

Splashtop Inc a annoncé aujourd'hui que NTT DOCOMO, Inc. (siège social : Chiyoda, Tokyo, Japon), le plus grand opérateur de téléphonie mobile au Japon, a récemment revendu plus de 10 000 abonnements Splashtop Business. NTT DOCOMO s'est associé à Splashtop en 2014 pour introduire l'application d'accès à distance dans sa gamme d'applications professionnelles.

NTT DOCOMO est le plus grand opérateur de téléphonie mobile du Japon, avec plus de 75 millions d'abonnés. En plus de fournir des solutions de télécommunication et d'internet aux particuliers et aux entreprises, NTT DOCOMO propose également de nombreuses solutions et applications professionnelles telles que la diffusion de SMS, le stockage/partage de fichiers et les conférences web. En 2014, NTT DOCOMO s'est associé à Splashtop pour proposer aux clients de NTT DOCOMO la solution d'accès à distance primée de Splashtop. Depuis que l'application Splashtop Business a été mise à disposition par NTT DOCOMO, plus de 10 000 licences ont été vendues et elle est devenue l'une des applications business les plus vendues de NTT DOCOMO.

Splashtop Business est une solution d’accès à distance haute performance qui permet aux utilisateurs d’accéder à leurs ordinateurs de n’importe où, à tout moment, depuis n’importe quel appareil. Splashtop a été choisi par NTT DOCOMO pour fournir une application d’accès à distance en raison de son moteur fiable, sécurisé et rapide qui fournit des sessions HD en temps réel. Splashtop dispose également d’une infrastructure mondiale fiable et facilement évolutive, c’est pourquoi les opérateurs mobiles du monde entier préfèrent Splashtop lorsqu’ils choisissent une solution d’accès à distance. En incluant Splashtop Business dans sa liste de produits et services, NTT DOCOMO a apporté le meilleur accès au bureau à distance de sa catégorie à sa vaste clientèle au Japon.