Pour se rendre accessible aux appareils de nouvelle génération, DeviceVM présente le remix de Splashtop MeeGo

Avec Splashtop MeeGo Remix, DeviceVM cible les tablettes portables, les smartphones, les téléviseurs connectés au Web et les systèmes d’infodivertissement embarqués

Computex, Taipei, Taïwan — 1er juin 2010 — Aujourd’hui, DeviceVM, le leader mondial de l’informatique instantanée, a annoncé son intention de fournir Splashtop MeeGo Remix, une version améliorée de la plate-forme logicielle instantanée primée Splashtop™ déjà livrée sur des millions d’appareils dans le monde. La nouvelle offre est basée sur la plate-forme MeeGo v1.0, qui combine les projets open source Moblin™ d’Intel et Maemo de Nokia dans un système d’exploitation commun basé sur Linux hébergé par la Linux Foundation.

Splashtop MeeGo Remix offre les mêmes avantages fondamentaux qui ont fait de Splashtop la plateforme de mise en service instantanée la plus populaire au monde auprès des principaux OEM de PC et des utilisateurs finaux : quelques secondes pour démarrer, une interface hautement personnalisable et un modèle de sécurité robuste. En plus de l'accès instantané aux applications natives préchargées et de l'accès en un clic aux applications web les plus populaires, des applications tierces peuvent désormais être développées pour Splashtop. Cela est non seulement avantageux pour les développeurs, mais aussi pour les utilisateurs finaux.

Splashtop MeeGo Remix va étendre le succès commercial de Splashtop au-delà des netbooks et des ordinateurs portables des principaux fabricants de PC tels qu'Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony et d'autres à de nouveaux appareils non PC, notamment les smartphones, les TVs et les appareils d'info-divertissement embarqués qui devraient être disponibles d'ici la fin de 2010.

"Nous sommes ravis que DeviceVM ait adopté la plate-forme MeeGo et nous pensons que Splashtop MeeGo Remix accélérera la croissance d'un écosystème de développeurs d'applications derrière MeeGo", a déclaré Jim Zemlin, directeur exécutif de la Linux Foundation. "Avec sa large base de clients OEM, DeviceVM est bien placé pour contribuer à susciter l'enthousiasme pour cette nouvelle plate-forme. En travaillant en étroite collaboration avec DeviceVM, nous voulons faire progresser l'adoption de Linux sur des centaines de millions de nouveaux appareils dans les années à venir".

"Depuis le lancement de Splashtop en 2007, nous avons reçu des milliers de demandes de développeurs d'applications et de contenus pour fournir un kit de développement de logiciels [SDK]", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de DeviceVM. "En adoptant une plate-forme MeeGo ouverte et cohérente et en travaillant en étroite collaboration avec la Linux Foundation sur des projets en amont, nous ouvrons notre environnement Splashtop, notre produit phare, pour exécuter les applications tierces riches que nos clients souhaitent".

"La plate-forme logicielle MeeGo est conçue pour accélérer la mise sur le marché et réduire la complexité pour les OEM qui ciblent plusieurs segments d'appareils", a déclaré Doug Fisher, vice-président du groupe "Logiciels et services" et directeur général de la division des logiciels de systèmes chez Intel Corporation. "Avec des produits innovants comme Splashtop MeeGo Remix de DeviceVM désormais disponible pour les appareils équipés de processeurs Intel® Atom™, les consommateurs peuvent s'attendre à un accès rapide à leurs activités en ligne préférées".

DeviceVM présente Splashtop MeeGo Remix fonctionnant sur divers appareils à Computex 2010. Splashtop MeeGo Remix est également disponible pour évaluation par les partenaires OEM PC dès aujourd'hui. Les nouveaux produits intégrant Splashtop MeeGo Remix devraient être livrés au quatrième trimestre 2010.

À propos de Splashtop

Splashtop est la plate-forme instantanée primée qui améliore l’expérience informatique personnelle. Splashtop permet aux utilisateurs de rechercher et de surfer sur le Web, d’accéder à leurs e-mails et de discuter avec des amis quelques secondes après avoir allumé leur PC. Splashtop est actuellement disponible sur plus de 30 millions de PC répartis sur 400 modèles de netbooks, ordinateurs portables, cartes mères et ordinateurs de bureau de grands fabricants, notamment Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Depuis ses débuts en octobre 2007, Splashtop a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, le prix « Best of What’s New » de Popular Science et le prix « Best of 2010 CES » de Laptop Magazine. Pour plus d’informations, visitez https://www.splashtop.com

À propos de DeviceVM

DeviceVM, Inc. est une société privée de logiciels, sélectionnée par Dow Jones comme l'une des 50 premières sociétés à surveiller. Avec son produit Splashtop instantané, DeviceVM améliore l'expérience quotidienne des utilisateurs d'ordinateurs. Fondée en 2006, DeviceVM a son siège dans la Silicon Valley et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei.

À propos du projet MeeGo

Le projet MeeGo combine les projets Moblin™ d’Intel et Maemo de Nokia en une plateforme logicielle open source basée sur Linux pour la prochaine génération d’appareils informatiques. La plateforme logicielle MeeGo est conçue pour offrir aux développeurs la plus large gamme de segments d’appareils à cibler pour leurs applications, notamment les netbooks et les ordinateurs de bureau d’entrée de gamme, les appareils informatiques et de communication portables, les appareils d’infodivertissement embarqués, les téléviseurs connectés, les smartphones et bien plus encore - tous utilisant un ensemble uniforme d’API basé sur Qt. Pour les consommateurs, MeeGo offrira des expériences applicatives innovantes qu’ils pourront faire passer d’un appareil à l’autre. Le projet MeeGo est hébergé par la Fondation Linux.

