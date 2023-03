DeviceVM poursuit Phoenix Technologies pour violation de brevet

SAN JOSE, CA — 9 janvier 2010 — DeviceVM, une société de logiciels privée offrant Splashtop™, une plate-forme logicielle instantanée primée, a annoncé aujourd’hui avoir déposé une plainte pour contrefaçon de brevet contre Phoenix Technologies Ltd. (Nasdaq: PTEC) devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie. La revendication de brevet est basée sur la détermination de DeviceVM que le produit HyperSpace™ de Phoenix enfreint un brevet détenu par DeviceVM pour un « mécanisme permettant d’invoquer intuitivement un ou plusieurs programmes auxiliaires pendant un processus de démarrage d’ordinateur ». DeviceVM demande, entre autres, des dommages-intérêts pour la violation de Phoenix et une injonction interdisant à Phoenix de fabriquer, d’utiliser, d’offrir de vendre, de concéder sous licence et / ou de vendre des produits Hyperspace™.



La demande de brevet de DeviceVM complète les demandes que DeviceVM a déposées le mois dernier contre Phoenix pour concurrence déloyale, publicité mensongère et violation du Lanham Act en relation avec les produits HyperSpace™ de Phoenix. Ces plaintes prétendent que, tout en faisant face à des pertes financières croissantes, en ne parvenant pas à attirer des clients et en se retrouvant à la traîne par rapport à ses concurrents sur le marché, Phoenix s'est lancée dans une campagne visant à tromper les médias, les fabricants d'ordinateurs et les investisseurs sur la mauvaise adoption de HyperSpace™ dans l'industrie des PC. La revendication de brevet de DeviceVM renforce ses revendications précédentes et fournit une base distincte et supplémentaire pour que DeviceVM puisse obtenir réparation contre Phoenix dans le cadre de ce procès.

À propos de Splashtop

Splashtop est la plate-forme instantanée primée qui améliore l’expérience informatique personnelle. Splashtop permet aux utilisateurs de rechercher et de surfer sur le Web, d’accéder à leurs e-mails et de discuter avec des amis quelques secondes après avoir allumé leur PC. Splashtop est actuellement disponible sur plus de 30 millions de PC répartis sur 400 modèles de netbooks, ordinateurs portables, cartes mères et ordinateurs de bureau de grands fabricants, notamment Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Depuis ses débuts en octobre 2007, Splashtop a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, le prix « Best of What’s New » de Popular Science et le prix « Best of 2010 CES » de Laptop Magazine. Pour plus d’informations, visitez https://www.splashtop.com

À propos de DeviceVM

DeviceVM, Inc. est une société privée de logiciels, sélectionnée par Dow Jones comme l'une des 50 premières sociétés à surveiller. Avec son produit Splashtop instantané, DeviceVM améliore l'expérience quotidienne des utilisateurs d'ordinateurs. Fondée en 2006, DeviceVM a son siège dans la Silicon Valley et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei.

