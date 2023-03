DeviceVM résout un litige avec Phoenix Technologies

San Jose, Californie — 25 mai 2010 — DeviceVM, Inc., le leader des produits de plate-forme de système d’exploitation instantanée, et Phoenix Technologies Ltd. (NASDAQ : PTEC), le leader mondial des logiciels de systèmes de base, ont annoncé aujourd’hui que les parties ont résolu et réglé le litige devant le tribunal de district des États-Unis pour l’affaire du district nord de la Californie intitulée Phoenix Technologies Ltd. v. DeviceVM, Inc et Benedict Chong (Case No. C09-04697). Les termes du règlement sont confidentiels et toutes les réclamations et demandes reconventionnelles seront rejetées avec préjudice.

À propos de DeviceVM

DeviceVM, Inc. est une société privée de logiciels, sélectionnée par Dow Jones comme l'une des 50 premières sociétés à suivre. Avec son produit Splashtop instantané, DeviceVM améliore l'expérience quotidienne des utilisateurs d'ordinateurs. Fondée en 2006, DeviceVM a son siège dans la Silicon Valley et des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, voir : www.splashtop.com

Contact médias :

Équipe RP Splashtop