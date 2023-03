DeviceVM, Inc. devient officiellement Splashtop Inc.

Le leader mondial de l’informatique instantanée change de nom pour refléter la notoriété et la reconnaissance croissantes de la marque Splashtop

22 octobre 2010 — San Jose, CA — Splashtop Inc, le leader mondial de l’informatique instantanée, a officiellement annoncé aujourd’hui avoir changé le nom de la société de DeviceVM, Inc. Avec l’expansion de la gamme de produits Splashtop pour inclure Splashtop Remote, une application de productivité de premier plan disponible pour l’iPad, la société a adopté la notoriété et la familiarité croissantes de la marque Splashtop et a choisi de changer légalement le nom de la société en Splashtop Inc.

"Encouragés par l'élan croissant de notre famille de produits Splashtop sur le marché, nous sommes ravis de changer le nom de notre société en Splashtop Inc", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop Inc. "Nous continuons à fournir des produits logiciels innovants qui ravissent nos plus gros clients et les consommateurs, et nous pensons que le nom de Splashtop reflète mieux la promesse d'amener les utilisateurs de nos logiciels à l'information dont ils ont besoin plus rapidement que jamais".

Depuis sa constitution en société privée de logiciels en 2006, l'entreprise s'est développée à partir de sa base d'opérations à San José pour inclure des centres de développement en Asie. La société a introduit sa plate-forme Splashtop, primée pour la première fois en 2007, et a élargi sa base de clients pour inclure les principaux fabricants de PC tels que Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de renom, dont Storm Ventures, DFJ Dragon Fund, NEA et a récemment reçu un investissement stratégique de 10 millions de dollars de SAP Ventures, une division de SAP AG, en juin 2010.

À propos de Splashtop Inc.

Splashtop Inc. (anciennement DeviceVM, Inc.) est une société privée de logiciels, sélectionnée par Dow Jones comme l'une des 50 premières sociétés à surveiller. Splashtop Inc. a son siège dans la Silicon Valley et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Avec sa gamme de produits primés Splashtop, la société améliore l'expérience informatique quotidienne, en offrant un accès rapide et pratique aux informations qui intéressent les utilisateurs. Lancé en 2007, le produit phare de Splashtop est une plateforme primée de connexion instantanée qui permet aux utilisateurs de se connecter en ligne quelques secondes après avoir allumé leur PC. Splashtop Remote permet aux utilisateurs de profiter pleinement de l'expérience Windows depuis leur iPad ou autre appareil mobile, tout en restant loin de leur PC.

Les produits Splashtop sont actuellement disponibles sur plus de 40 millions d'ordinateurs de grands fabricants tels que Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Depuis ses débuts en octobre 2007, Splashtop a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix du «Produit le plus innovant» de PC World, le prix «Best of What's New» de Popular Science et le prix «Best of 2010 CES» de Laptop Magazine. Pour plus d'informations, visitez https://www.splashtop.com

