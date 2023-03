Grace à son produit populaire Splashtop Remote, DeviceVM devient compatible à Mee-Go

La plate-forme Splashtop permet aux développeurs d'applications MeeGo d'élargir leur champ d'action

14 SEPTEMBRE 2010 — San Francisco, Californie — DeviceVM, le leader mondial de l’informatique instantanée, a présenté aujourd’hui en avant-première la prochaine génération de sa plate-forme instantanée primée Splashtop au Forum des développeurs Intel à San Francisco. Le produit phare de Splashtop a déjà été expédié sur des millions d’ordinateurs portables et de netbooks dans le monde entier par les principaux équipementiers de PC, notamment Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony et autres. La société prévoit maintenant d’offrir une version compatible MeeGo du populaire système d’exploitation compagnon à tous les clients OEM existants, tout en permettant aux utilisateurs actuels de systèmes alimentés par Splashtop de profiter d’une mise à niveau transparente au cours du premier semestre de 2011.

En adoptant MeeGo comme base pour Splashtop, les développeurs d'applications ont la possibilité de distribuer leurs logiciels à des millions d'utilisateurs potentiels, ce qui conduit à une plus grande adoption de la plate-forme MeeGo. DeviceVM envisagera également le prébundling d'applications populaires en même temps que la distribution de Splashtop basé sur MeeGo. En passant à une plate-forme basée sur MeeGo, les utilisateurs pourront désormais télécharger, installer et exécuter des centaines d'applications actuellement disponibles auprès de l'Intel AppUp Center.

"Depuis le lancement de Splashtop à la fin de 2007, nous avons reçu des milliers de demandes de développeurs d'applications pour sortir un SDK", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de DeviceVM. "En adoptant MeeGo et en rendant Splashtop totalement conforme aux spécifications de la Linux Foundation, nous ouvrirons effectivement Splashtop pour permettre aux développeurs de fournir des applications de grande valeur à des publics variés sur une gamme de périphériques informatiques".

"MeeGo est conçu pour être compatible et facile à développer sur de multiples plates-formes Intel ® Atom™" a déclaré Doug Fisher, vice-président du groupe Logiciels et Services et directeur général de la division Logiciels de systèmes chez Intel Corporation. "DeviceVM sort un produit innovant et son adoption de MeeGo ouvre de nouvelles opportunités de marché à travers de multiples facteurs de forme des appareils - ce qui est exactement l'intention de MeeGo".

DeviceVM est un partisan actif de Linux, et a annoncé plus tôt cette année l'élection du PDG et cofondateur, Mark Lee, au conseil d'administration de la Linux Foundation. Cliff Miller, basé à Pékin et responsable de la stratégie chez DeviceVM, a également été nommé directeur des opérations de la Fondation en Chine. Ces nominations reconnaissent le rôle important que DeviceVM a joué dans la prolifération de Splashtop au cours des dernières années.

Des démonstrations du nouveau produit Splashtop de Meego peuvent être vues pendant le salon jusqu'au 15 Septembre sur le stand de DeviceVM dans le cadre du MeeGo Community Technology Showcase, stand n° 112 à Moscone Center West.

Disponibilité

Le Splashtop, basé sur MeeGo, est déjà mis à la disposition des principaux fabricants de PC qui l'utilisent actuellement sur différents types d'appareils. Les consommateurs et les utilisateurs finaux commerciaux pourront passer au nouveau Splashtop au cours du premier semestre 2011.

À propos du projet MeeGo

Le projet MeeGo combine les projets Moblin™ d’Intel et Maemo de Nokia en une plateforme logicielle open source basée sur Linux pour la prochaine génération d’appareils informatiques. La plateforme logicielle MeeGo est conçue pour offrir aux développeurs la plus large gamme de segments d’appareils à cibler pour leurs applications, notamment les netbooks et les ordinateurs de bureau d’entrée de gamme, les appareils informatiques et de communication portables, les appareils d’infodivertissement embarqués, les téléviseurs connectés, les smartphones et bien plus encore - tous utilisant un ensemble uniforme d’API basé sur Qt. Pour les consommateurs, MeeGo offrira des expériences applicatives innovantes qu’ils pourront faire passer d’un appareil à l’autre. Le projet MeeGo est hébergé par la Fondation Linux.

À propos de Splashtop

Splashtop est une famille de produits qui améliorent l'expérience informatique, en fournissant un accès rapide et pratique aux informations qui intéressent les utilisateurs. Lancé en 2007, le produit phare Splashtop est une plateforme de connexion instantanée primée qui permet aux utilisateurs de se connecter à Internet, d'accéder à leurs e-mails et de discuter avec leurs amis quelques secondes après avoir allumé leur PC. Splashtop Remote permet aux utilisateurs de profiter pleinement de l'expérience Windows depuis leur iPad ou autre appareil mobile, tout en restant loin de leur PC Windows. Les utilisateurs peuvent voir et contrôler le bureau de leur ordinateur à la maison ou au bureau, regarder des vidéos, écouter de la musique, accéder à tous les fichiers et programmes, et même jouer à des jeux à distance.

Les produits Splashtop sont actuellement disponibles sur plus de 40 millions de PC de grands fabricants, notamment Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Depuis ses débuts en octobre 2007, Splashtop a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, le prix « Best of What’s New » de Popular Science et le prix « Best of 2010 CES » de Laptop Magazine. Pour plus d’informations, visitez https://www.splashtop.com

À propos de DeviceVM

DeviceVM, Inc est une société privée de logiciels, sélectionnée par Dow Jones comme l'une des 50 premières sociétés à surveiller. Avec sa famille de produits primés Splashtop, DeviceVM améliore l'expérience quotidienne des utilisateurs d'ordinateurs. Fondée en 2006, DeviceVM a son siège social dans la Silicon Valley et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei.

