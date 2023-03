Mark Lee, Cofondateur et PDG de DeviceVM, est élu au conseil d'administration de la Linux Foundation

DeviceVM favorise la prolifération de Linux sur plus de 30 millions de PC ; La société soutiendra également le projet open-source MeeGo hébergé par la Linux Foundation

San Jose, CA — 30 mars 2010 — DeviceVM, le leader mondial de l’informatique instantanée, a annoncé aujourd’hui l’élection du cofondateur et PDG Mark Lee au conseil d’administration de la Linux Foundation. Cette nomination reconnaît le rôle important que M. Lee et DeviceVM ont joué dans la prolifération de Splashtop, l’environnement instantané basé sur Linux sur 30 millions de PC au cours de l’année écoulée. Déjà livré sur plus de 400 modèles de netbooks, ordinateurs portables, cartes mères et ordinateurs de bureau, DeviceVM prévoit que son logiciel aura été livré sur 100 millions d’appareils d’ici la fin de 2010.

La Foundation Linux vise à promouvoir, protéger et normaliser Linux, et se consacre à accélérer la croissance et la compréhension de la plate-forme Linux. M. Lee rejoindra le conseil d'administration aux côtés de personnalités de l'industrie telles que AMD, Bank of America, Fujitsu, Hewlett-Packard, Hitachi, IBM, Intel, Motorola, NEC, NetApp, Novell, Oracle et Texas Instruments. La nomination officielle aura lieu lors de la réunion annuelle du conseil d'administration de la fondation, qui coïncide avec le 4e sommet annuel de la collaboration de la fondation Linux à San Francisco, CA, du 14 au 16 Avril.

"C'est un véritable honneur d'avoir été élu pour rejoindre un groupe de leaders technologiques aussi éminents. En tant que membre du conseil d'administration de la Foundation Linux, je me réjouis de poursuivre notre travail pour faire prendre à Linux de nouvelles et passionnantes directions", a déclaré Mark Lee, cofondateur et PDG de DeviceVM. "Alors que l'utilisation de Linux se développe dans les secteurs de l'électronique grand public et des PC, je m'engage à cultiver l'incroyable croissance et le potentiel de cette plate-forme ouverte".

"Mark et DeviceVM ont été essentiels pour accentuer et faire prendre conscience de la puissance de Linux", a déclaré Jim Zemlin, directeur exécutif de la Foundation Linux . "Mark apporte avec lui une connaissance approfondie de la plate-forme Linux et sera un atout incroyable pour notre conseil d'administration".

DeviceVM est également heureux d'annoncer son soutien et son adoption de la plate-forme logicielle MeeGo. MeeGo est un projet Linux open source qui réunit le projet Moblin, mené par Intel et la Linux Foundation, et Maemo, mené par Nokia. Pour plus d'informations, visitez le site: http://meego.com/

