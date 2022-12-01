Splashtop Remote de DeviceVM offre une expérience complète de Windows sur Ipad
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DeviceVM élargit la famille de produits Splashtop ; Splashtop Remote est la première application iPad à diffuser à distance Windows, y compris la vidéo et l’audio
27 août 2010 — San Jose, CA — DeviceVM, le leader mondial de l’informatique instantanée, a annoncé aujourd’hui la disponibilité de Splashtop Remote pour iPad. Splashtop Remote permet aux utilisateurs d’accéder et de contrôler sans effort leur PC, en profitant pleinement de Windows à distance via un iPad. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience PC à distance riche et interactive qui inclut des capacités vidéo et audio complètes en temps réel. Avec Splashtop Remote, les utilisateurs peuvent regarder des films, écouter de la musique, accéder à tous les fichiers et applications Windows, et même jouer à des jeux PC et Flash à distance.
"Les tablettes et autres appareils mobiles sont parfaits pour la consommation de contenu et fonctionnent bien comme compagnons du PC. Toutefois, à mesure que la popularité de ces appareils non PC augmente, les expériences informatiques sont de plus en plus fragmentées", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de DeviceVM. "Splashtop Remote apporte l'expérience informatique complète de Windows aux appareils non-PC, à commencer par l'iPad, en comblant le fossé entre les plateformes informatiques".
Avec Splashtop Remote, les utilisateurs peuvent utiliser leur iPad pour:
Regarder des vidéos et écouter de la musique stockée sur leur PC, que ce soit dans iTunes®, Windows® Media Player ou n'importe autre format ;
Jouer à des jeux pour PC et en Flash, comme Bloons™ ou Bejeweled™
Travailler sur des documents Microsoft Office, y compris Word, Excel et PowerPoint, et accéder à Microsoft Outlook
Ouvrez tous les fichiers et documents que vous pouvez consulter sur le PC
Contrôlez entièrement le PC à distance
Splashtop Remote pour iPad est disponible dès aujourd’hui dans l’App Store d’Apple. Il sera vendu au prix régulier de 19,99 $, avec un prix de lancement spécial disponible pour une durée limitée après le lancement.
Splashtop Remote se connecte à n’importe quel système d’exploitation Windows 7, Windows Vista ou Windows XP. Splashtop Remote se compose de deux composants: une application fonctionnant sur l’iPad et une application fonctionnant sur le PC. L’iPad se connecte au PC via n’importe quel réseau. Pour en savoir plus sur Splashtop Remote, veuillez visiter: https://www.splashtop.com/remote
À propos de Splashtop
Splashtop est une famille de produits qui améliorent l’expérience informatique, offrant un accès rapide et pratique aux informations qui intéressent les utilisateurs. Introduit pour la première fois en 2007, le produit phare de Splashtop est une plate-forme instantanée primée qui permet aux utilisateurs de se connecter, d’accéder à leurs e-mails et de discuter avec des amis quelques secondes après avoir allumé leur PC. Splashtop Remote permet aux utilisateurs de profiter pleinement de l’expérience Windows depuis leur iPad ou un autre appareil mobile, loin de leur PC Windows. Les utilisateurs peuvent voir et contrôler le bureau de leur ordinateur domestique ou professionnel, regarder des vidéos, écouter de la musique, accéder à tous les fichiers et programmes, et même jouer à des jeux à distance.
Les produits Splashtop sont actuellement disponibles sur plus de 40 millions d'ordinateurs de grands fabricants tels que Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Depuis ses débuts en octobre 2007, Splashtop a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix «Produit le plus innovant» de PC World, le prix «Best of What's New» de Popular Science et le prix «Best of 2010 CES» de Laptop Magazine. Pour plus d'informations, visitez https://www.splashtop.com
À propos de DeviceVM
DeviceVM, Inc. est une société privée de logiciels, sélectionnée par Dow Jones comme l’une des 50 meilleures entreprises à surveiller. Avec sa famille de produits primée Splashtop, DeviceVM améliore l’expérience quotidienne des utilisateurs d’ordinateurs. Fondée en 2006, DeviceVM a son siège social dans la Silicon Valley et des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei.
Contact médias:Splashtop PR Team
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