DeviceVM annonce un investissement stratégique de 10 millions de dollars mené par SAP Ventures

Le nouveau financement permettra d'étendre les activités de DeviceVM pour les PC mobiles existants et de fournir la technologie primée de Splashtop sur les nouveaux appareils mobiles

2 juin 2010 — San Jose, Californie — DeviceVM, le leader mondial de l’informatique instantanée, a annoncé aujourd’hui un investissement stratégique de 10 millions de dollars dirigé par SAP Ventures, une division de SAP AG. Les investisseurs en capital-risque actuels qui participent également à la ronde comprennent Storm Ventures, DFJ Dragon et New Enterprise Associates (NEA).

"La consumérisation de l'informatique crée de nouveaux défis pour les entreprises du monde entier", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de DeviceVM. "Les employés veulent utiliser l'appareil mobile de leur choix sur la route. Ce nouveau cycle, mené par SAP Ventures, va accélérer nos plans visant à rendre cette nouvelle race d'appareils Internet mobiles (des netbooks aux smartphones) "prêts pour l'entreprise" en permettant aux IT de mieux les prendre en charge dans le cadre des politiques de gestion et de sécurité existantes".

Les fonds supplémentaires serviront à alimenter la croissance de la plateforme primée de mise en ligne instantanée de DeviceVM, Splashtop™, sur le marché des téléphones mobiles d'entreprise. La plate-forme instantanée Splashtop, préinstallée par la plupart des grands fabricants de PC sur leurs appareils pour les utilisateurs mobiles en entreprise, répond aux besoins des "guerriers de la route" d'une entreprise en intégrant les clients Citrix et VMware pour permettre un accès instantané et sécurisé aux bureaux et applications virtualisés distants et réduire ainsi le risque de vol de données.

"Nous sommes ravis de diriger l'investissement dans DeviceVM pour soutenir sa croissance et son expansion afin de fournir des plates-formes de classe entreprise, instantanées, pour les marchés des entreprises mobiles", a déclaré Jai Das, partenaire chez SAP Ventures. "L'accès distant sécurisé aux données d'entreprise à partir de plusieurs appareils est primordial pour la main-d'œuvre de plus en plus mobile d'aujourd'hui".

DeviceVM fournit des versions personnalisées de Splashtop pour les travailleurs mobiles afin de permettre une connectivité instantanée aux messages électroniques, calendriers, contacts et tâches Outlook, ainsi que la visualisation et l'édition de documents Microsoft Office 2003, 2007 et 2010. Toutes les versions offrent une productivité instantanée sans qu'il soit nécessaire de démarrer Windows. Les fournisseurs qui proposent ces fonctionnalités sont notamment Acer, Dell et HP.

DeviceVM s’attend à être rentable d’ici la fin de l’année civile 2010.

À propos de Splashtop

d’informations, visitez https://www.splashtop.com

À propos de SAP Ventures

d’informations, visitez www.sapventures.com.

À propos de DeviceVM



SAP et tous les logos SAP sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans plusieurs autres pays.



Déclarations prospectives SAP

Toutes les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des mots tels que « anticiper », « croire », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prédire », « devoir » et « sera » et des expressions similaires en ce qui concerne SAP sont destinés à identifier ces déclarations prospectives. SAP n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives. Tous les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes Les facteurs susceptibles d’affecter les résultats financiers futurs de SAP sont décrits plus en détail dans les documents déposés par SAP auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, y compris le dernier rapport annuel de SAP sur formulaire 20-F déposé auprès de la SEC. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à leur date.

Contact médias:Splashtop PR Team