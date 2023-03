DeviceVM annonce Splashtop 2.0, le premier système d'exploitation instantané personnalisable au monde

La technologie de nouvelle génération offre également une prise en charge 3G et tactile, une recherche instantanée et un écran de démarrage plus intelligent



LAS VEGAS, NV — 7 janvier 2010 — Au Consumer Electronics Show 2010, DeviceVM, le leader de l’informatique instantanée basé à San Jose, en Californie, a officiellement annoncé la disponibilité de Splashtop™ 2.0, la prochaine génération de sa plate-forme logicielle primée. Avec la nouvelle offre, DeviceVM permet aux consommateurs de vraiment personnaliser leur expérience informatique instantanée pour répondre à leurs besoins informatiques quotidiens via un dock de lancement rapide facilement personnalisable qui intègre à la fois des applications Web et locales. La sortie du nouveau produit représente une étape importante dans la fourniture d’une plus grande flexibilité, d’une connectivité améliorée et d’une gratification instantanée pour les consommateurs.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'introduction du nouveau Lenovo Ideapad S10-3t, un netbook tactile avec QuickStart™, la première mise en œuvre publique du nouveau produit Splashtop. La facilité d'utilisation améliorée et les fonctions de personnalisation simples de Splashtop 2.0 seront disponibles instantanément quelques secondes après la mise sous tension de l'appareil.

"En expédiant plus de 30 millions d'appareils équipés de Splashtop à ce jour, nous avons appris comment offrir la meilleure valeur aux partenaires OEM qui cherchent à différencier leurs produits pour ordinateurs portables et netbooks grâce à la technologie Instant-on", a déclaré Mark Lee, PDG de DeviceVM. "Mais nous avons également beaucoup appris de notre base d'utilisateurs croissante. Avec l'introduction de Splashtop 2.0, nous nous sommes appuyés sur notre succès initial en proposant un produit rationalisé, personnalisable et orienté vers le consommateur que les utilisateurs rechercheront, personnaliseront et continueront à utiliser tous les jours".

DeviceVM s'engage à travailler avec des partenaires technologiques de premier plan dans tous les secteurs d'activité pour permettre aux consommateurs d'accéder rapidement au Web et aux principales applications logicielles sans avoir à démarrer le système d'exploitation principal de leur ordinateur. Avec Splashtop 2.0, l'accès à Internet est facile via DSL, Wifi ou 3G (si activé), ce qui permet de calculer instantanément n'importe où. La nouvelle version de Splashtop est également la première à être tactile, et est optimisée pour être encore plus rapide qu'auparavant, en combinant les services dans un seul écran de démarrage intelligent disponible quelques secondes après la mise sous tension. Parmi les nouvelles fonctionnalités notables, on peut citer:

Station d’application repensée : un dock de lancement rapide hautement configurable combine des applications locales avec des applications Web pour mettre Internet à portée de main. Il vous suffit de cliquer (ou de toucher) et de partir.

Assistant de personnalisation — grâce au nouvel outil de glisser-déposer, les utilisateurs peuvent rapidement et facilement ajouter leurs applications et sites favoris parmi les catégories suivantes : Des applications web telles que Gmail, Yahoo ! Mail et Calendar ; Les sites de réseautage social comme Facebook, Twitter, My Space, Plurk et Flickr ; Les sites vidéo tels que YouTube et Hulu ; Les sites de contenu tels que ESPN, CNN et BBC ; Des jeux de grands développeurs comme Zynga et 9wee ; Même les applications natives comme Skype, Chat, Music Player et Photo Viewer.

Thèmes personnalisés - tout comme il est facile d’ajouter ou de supprimer des applications du dock, il est simple de modifier l’apparence du fond d’écran. Par exemple, Lenovo propose plusieurs variantes élégantes préinstallées dans le cadre du package QuickStart.

Packages personnalisés - pour les utilisateurs qui aiment changer fréquemment l’apparence de leur Netbook, Splashtop 2.0 facilite la création de votre propre « package » composé de différentes combinaisons d’applications et de thèmes - donnez un nom à chaque package, ajoutez même vos propres sites Web préférés.

Packages régionaux — un package par défaut est préchargé sur le système en fonction de la langue choisie dans le cadre du processus d’installation initial. Par exemple, le paquet américain comprend des sites de médias sociaux populaires tels que Facebook, Flickr, Twitter et YouTube ainsi que CNN, ESPN et Pandora. En comparaison, le forfait chinois comprend QQ, Kaixin, Sina, Baidu et Youku. Actuellement, Splashtop 2.0 fournit 9 packages et prend en charge 23 langues.

Recherche instantanée - le moyen le plus rapide d’accéder à un champ de recherche avant même de lancer un navigateur, avec les partenaires de recherche mondiaux Yahoo! (YHOO), Baidu en Chine et Yandex en Russie.

Navigation visuelle — parcourez rapidement les vues miniatures de vos sites Web les plus visités avec des liens rapides vers vos signets préférés pour une navigation plus rapide.

En plus d'être livrée avec le nouveau Lenovo Ideapad S10-3t, la nouvelle plateforme Splashtop 2.0 a été optimisée pour la connectivité 3G et le passage transparent entre la 3G et le Wi-Fi demandé par les utilisateurs actuels de netbooks. Splashtop prend désormais en charge les solutions de puces 3G les plus populaires sur le marché — notamment les puces d'Ericsson, Hojy, Huawei, Option, Qualcomm et ZTE — et continuera à travailler en étroite collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile pour offrir une fonctionnalité robuste de gestion des connexions 3G.

DeviceVM a également annoncé aujourd'hui que Splashtop est désormais le système d'exploitation instantané de choix pour tous les principaux produits actuels de netbooks, y compris le nouveau netbook tablette à écran tactile ASUS EeePC T91MT, ainsi que les netbooks supplémentaires d'Acer, HP, Lenovo et LG.

À propos de Splashtop

d’informations, visitez https://www.splashtop.com

À propos de DeviceVM



Liens utiles :

https://www.splashtop.com/oem

Contact médias:Splashtop PR Team