Designairspace s'associe à Splashtop pour offrir de meilleures performances aux concepteurs travaillant à distance
Une technologie qui simplifie le travail flexible. Rejoignez notre mission axée sur le client. Explorez nos opportunités de carrière.
2 mars 2022 – Nuremberg, Allemagne et Amsterdam
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Designairspace, le principal fournisseur de bureau virtuel en tant que service pour les concepteurs de CAO et de BIM, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec Splashtop, un leader mondial des logiciels d’accès et d’assistance à distance sécurisés. Grâce à ce partenariat, les clients de Designairspace utiliseront désormais le client de Splashtop pour accéder à ses bureaux virtuels, ce qui offrira de meilleures performances et une sécurité accrue lorsqu’ils travailleront sur de gros fichiers d’architecture et d’ingénierie dans le cloud.
Un nombre croissant d'ingénieurs, de concepteurs et d'architectes utilisent des environnements cloud pour travailler sur des fichiers de conception volumineux et complexes et pour exécuter des logiciels de CAO et de BIM. Le cloud leur permet d'utiliser n'importe quel ordinateur connecté à Internet, puis de recourir à distance à un environnement cloud puissant pour exécuter leur logiciel et travailler sur des fichiers volumineux en ligne.
Pour se connecter au bureau à distance, Designairspace utilisait auparavant un client de bureau à distance générique qui permettait aux clients d'accéder à son environnement cloud. Grâce à ce nouveau partenariat avec Splashtop, les utilisateurs finaux bénéficieront désormais de performances encore plus élevées lors de l'édition de fichiers volumineux en ligne.
Splashtop est la référence du secteur en matière de logiciel de client de bureau à distance sécurisé. Il est déjà largement utilisé dans les secteurs des médias, de l'architecture et de l'ingénierie en raison de sa capacité à offrir une expérience de travail à distance fluide. Splashtop offre un moteur puissant et une fréquence d'affichage allant jusqu'à 60 images par seconde, ce qui améliorera considérablement l'expérience d'édition à distance de fichiers volumineux des clients de Designairspace.
Outre l'amélioration de l'expérience d'accès à distance, Splashtop offre également une sécurité élevée, notamment le cryptage TLS, l'authentification de l'utilisateur sur chaque appareil et l'ouverture de session en un clic. L'expérience de la connexion aux fichiers sur lesquels les utilisateurs travaillent dans Designairspace sera ainsi plus rapide et plus facile que jamais.
Designairspace a également annoncé que ses clients ne verraient pas cette amélioration technologique se refléter dans le prix de leurs abonnements mensuels : le coût d'utilisation de Designairspace restera le même.
Un porte-parole de Designairspace a déclaré :
« Nous cherchons constamment à offrir à nos utilisateurs finaux l'expérience la plus fluide possible. Lorsqu'ils travaillent en dehors de leur bureau, les architectes, les designers et les ingénieurs veulent que leurs bureaux à distance soient aussi rapides et réactifs que les machines traditionnelles. Grâce à notre partenariat avec Splashtop, nos utilisateurs finaux trouveront le travail sur des fichiers volumineux à distance plus rapide et plus facile. »
Un porte-parole de Splashtop a ajouté :
« Nous sommes très heureux de nous associer à Designairspace et d'aider encore davantage les professionnels du design, de l'ingénierie et de l'architecture qui doivent travailler à distance. »
À propos de Designairspace
Designairspace a ét�é lancé en 2016 en réponse à la demande croissante de logiciels de CAO basés sur le cloud. Leurs bureaux virtuels haut de gamme dotés d’une puissance graphique libèrent les concepteurs de leurs bureaux et permettent aux équipes de développement de produits, aux concepteurs de matériel, aux cabinets d’architecture et aux sociétés d’ingénierie et de construction – tant dans les start-ups que dans les entreprises établies – de travailler à distance et d’utiliser des bureaux virtuels de haute qualité payés mensuellement.
À propos de Splashtop
Basé dans la Silicon Valley et à Amsterdam, Splashtop est le leader de l’accès et de l’assistance à distance sécurisés, offrant une expérience en personne dont les utilisateurs ont besoin avec une sécurité à laquelle l’informatique peut faire confiance. Contrairement aux solutions d’accès à distance maladroites et lentes, l’expérience en personne de Splashtop est aussi rapide, simple et sécurisée que d’être devant la machine sur site. Notre qualité 4k à 60 ips avec une fiabilité et une évolutivité de niveau entreprise établit la norme en matière de performances. Splashtop rationalise l’accès et le support pour Windows, Mac, Linux, iOS et Android dans une seule application. L’authentification à deux facteurs et l’authentification unique intégrées, ainsi que la conformité SOC2, GDPR, CCPA et HIPAA offrent une sécurité fiable. Le soutien mondial instantané de Splashtop permet aux utilisateurs de parler directement à un expert, quelle que soit la taille de l’entreprise. Pour en savoir plus, consultez www.splashtop.com.