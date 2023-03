Designairspace s'associe à Splashtop pour offrir de meilleures performances aux concepteurs travaillant à distance

Designairspace, le principal fournisseur de bureau virtuel en tant que service pour les concepteurs de CAO et de BIM, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec Splashtop, un leader mondial des logiciels d’accès et d’assistance à distance sécurisés. Grâce à ce partenariat, les clients de Designairspace utiliseront désormais le client de Splashtop pour accéder à ses bureaux virtuels, ce qui offrira de meilleures performances et une sécurité accrue lorsqu’ils travailleront sur de gros fichiers d’architecture et d’ingénierie dans le cloud.

Un nombre croissant d'ingénieurs, de concepteurs et d'architectes utilisent des environnements cloud pour travailler sur des fichiers de conception volumineux et complexes et pour exécuter des logiciels de CAO et de BIM. Le cloud leur permet d'utiliser n'importe quel ordinateur connecté à Internet, puis de recourir à distance à un environnement cloud puissant pour exécuter leur logiciel et travailler sur des fichiers volumineux en ligne.

Pour se connecter au bureau à distance, Designairspace utilisait auparavant un client de bureau à distance générique qui permettait aux clients d'accéder à son environnement cloud. Grâce à ce nouveau partenariat avec Splashtop, les utilisateurs finaux bénéficieront désormais de performances encore plus élevées lors de l'édition de fichiers volumineux en ligne.

Splashtop est la référence du secteur en matière de logiciel de client de bureau à distance sécurisé. Il est déjà largement utilisé dans les secteurs des médias, de l'architecture et de l'ingénierie en raison de sa capacité à offrir une expérience de travail à distance fluide. Splashtop offre un moteur puissant et une fréquence d'affichage allant jusqu'à 60 images par seconde, ce qui améliorera considérablement l'expérience d'édition à distance de fichiers volumineux des clients de Designairspace.

Outre l'amélioration de l'expérience d'accès à distance, Splashtop offre également une sécurité élevée, notamment le cryptage TLS, l'authentification de l'utilisateur sur chaque appareil et l'ouverture de session en un clic. L'expérience de la connexion aux fichiers sur lesquels les utilisateurs travaillent dans Designairspace sera ainsi plus rapide et plus facile que jamais.

Designairspace a également annoncé que ses clients ne verraient pas cette amélioration technologique se refléter dans le prix de leurs abonnements mensuels : le coût d'utilisation de Designairspace restera le même.

Un porte-parole de Designairspace a déclaré :

« Nous cherchons constamment à offrir à nos utilisateurs finaux l'expérience la plus fluide possible. Lorsqu'ils travaillent en dehors de leur bureau, les architectes, les designers et les ingénieurs veulent que leurs bureaux à distance soient aussi rapides et réactifs que les machines traditionnelles. Grâce à notre partenariat avec Splashtop, nos utilisateurs finaux trouveront le travail sur des fichiers volumineux à distance plus rapide et plus facile. »

Un porte-parole de Splashtop a ajouté :

« Nous sommes très heureux de nous associer à Designairspace et d'aider encore davantage les professionnels du design, de l'ingénierie et de l'architecture qui doivent travailler à distance. »

