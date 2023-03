La crise du coronavirus incite Splashtop à offrir des réductions importantes sur ses logiciels d'accès à distance

SAN JOSE, Californie, 12 mars 2020 /PRNewswire/ -- Splashtop Inc., une société de logiciels d’accès à distance basée dans la Silicon Valley, a annoncé aujourd’hui qu’elle proposera des outils d’accès au travail à distance à des rabais importants - jusqu’à 50% pour les entreprises qui souhaitent ou ont besoin que leurs employés travaillent à domicile.

"Nous pensons qu'il est de notre devoir d'aider les entreprises à être productives pendant cette épidémie de COVID-19. Nous prenons cet engagement très au sérieux, c'est pourquoi nous proposons nos produits à des prix très réduits", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous disposons des outils dont les entreprises ont besoin pour permettre à leurs employés de travailler à distance".

Remises sur volume

logiciel d’accès à distance Splashtop Business Access Pro permet aux employés de travailler à distance et d’accéder à jusqu’à dix ordinateurs par utilisateur. En plus d’un essai gratuit de 14 jours, Splashtop offre des réductions pour les licences en volume:

Pour 4-9 sièges, 20% de réduction, 6,60 $ / mois / utilisateur

Pour 10-49 places, 45% de rabais, 4,54$ / mois / utilisation

Pour 50-99 sièges, 50% de réduction, 4,13 $ / mois / utilisateur

Pour plus de 100 sièges, des tarifs personnalisés sont disponibles

Des options d'entreprise avec SSO, Active Directory, SAML, intégration Okta et support sur site sont également disponibles

"Sans la complexité et le coût du VPN, les entreprises et les particuliers peuvent utiliser Splashtop pour des initiatives de continuité du travail à domicile ou de continuité des activités", a déclaré M. Lee. Splashtop offre une expérience cohérente pour tous les types d'appareils, des ordinateurs aux appareils mobiles, et prend également en charge les approches "bring-you-own-device" (BYOD) sans compromettre la sécurité".



