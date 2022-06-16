La crise du coronavirus incite Splashtop à offrir des réductions importantes sur ses logiciels d'accès à distance
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SAN JOSE, Californie, 12 mars 2020 /PRNewswire/ -- Splashtop Inc., une société de logiciels d’accès à distance basée dans la Silicon Valley, a annoncé aujourd’hui qu’elle proposera des outils d’accès au travail à distance à des rabais importants - jusqu’à 50% pour les entreprises qui souhaitent ou ont besoin que leurs employés travaillent à domicile.
"Nous pensons qu'il est de notre devoir d'aider les entreprises à être productives pendant cette épidémie de COVID-19. Nous prenons cet engagement très au sérieux, c'est pourquoi nous proposons nos produits à des prix très réduits", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous disposons des outils dont les entreprises ont besoin pour permettre à leurs employés de travailler à distance".
Remises sur volume
Pour les entreprises d’autres parties du monde, le logiciel d’accès à distance Splashtop Business Access Pro permet aux employés de travailler à distance et d’accéder à jusqu’à dix ordinateurs par utilisateur. En plus d’un essai gratuit de 7jours, Splashtop offre des réductions pour les licences en volume:
Pour 4-9 sièges, 20% de réduction, 6,60 $ / mois / utilisateur
Pour 10-49 places, 45% de rabais, 4,54$ / mois / utilisation
Pour 50-99 sièges, 50% de réduction, 4,13 $ / mois / utilisateur
Pour plus de 100 sièges, des tarifs personnalisés sont disponibles
Des options d'entreprise avec SSO, Active Directory, SAML, intégration Okta et support sur site sont également disponibles
Configuration facile et rapide du travail à distance
Le travail à domicile nécessite une variété d’outils pour gérer les horaires et les tâches, transférer des fichiers et partager des écrans et des données, une infrastructure qui manque à de nombreuses entreprises. En utilisant Splashtop Business Access, les utilisateurs peuvent se connecter depuis un smartphone, une tablette ou tout autre ordinateur et travailler comme ils le font habituellement au bureau avec leur Mac ou leur PC Windows.
"Sans la complexité et le coût du VPN, les entreprises et les particuliers peuvent utiliser Splashtop pour des initiatives de continuité du travail à domicile ou de continuité des activités", a déclaré M. Lee. Splashtop offre une expérience cohérente pour tous les types d'appareils, des ordinateurs aux appareils mobiles, et prend également en charge les approches "bring-you-own-device" (BYOD) sans compromettre la sécurité".
À propos de Splashtop
Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs apprécient les produits Splashtop. En savoir plus sur www.splashtop.com
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com
Remarque : les niveaux de réductions supérieurs spéciaux mentionnés dans ce communiqué de presse ont pris fin le 28 février 2021.