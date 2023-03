Célébration de la 16 000eme classe utilisant Splashtop Whiteboard - L'application qui transforme les iPads en tableau blanc interactif

Splashtop Whiteboard ajoute trente nouvelles feuilles de travail numériques et offre des stylets gratuits aux acheteurs du programme App Store Volume Purchase d'Apple

23 janvier 2012 — FETC, Orlando, FL —Splashtop Inc, le leader mondial de l’informatique multi-appareils, présente la dernière version de Splashtop® Whiteboard à la conférence 2012 de la Florida International Society for Technology in Education (FETC ®) à Orlando, FL, stand #915. Sur le stand Splashtop, les participants à la conférence peuvent essayer le stylet et voir les nouvelles feuilles de travail en action.

Pour célébrer la 16 000e salle de classe utilisant le Splashtop Whiteboard, Splashtop offre des stylos gratuits à tous les acheteurs de l'App Store Volume Purchase Program (VPP) d'Apple.

Splashtop s'est également associé à SuperTeacherWorksheets.com pour offrir aux enseignants des feuilles de calcul, de sciences et de cartes populaires à utiliser avec l'outil numérique de tableau de conférence.

Splashtop Whiteboard permet aux enseignants et aux élèves de transformer facilement un iPad en tableau blanc interactif. En se connectant à un ordinateur via Wi-Fi depuis un iPad, une classe peut regarder des médias Flash avec une vidéo et un audio entièrement synchronisés, contrôler ses applications favorites et annoter le contenu des leçons avec une barre d'outils complète. Les enseignants peuvent interagir avec leurs élèves depuis leur bureau ou depuis les quatre coins de la salle de classe.

Splashtop Whiteboard est construit sur Splashtop Remote Desktop, l’application iPad payante #1 primée et de longue date de la société dans l’App Store d’Apple.

Ce que disent les professionnels de l'éducation à propos du Splashtop Whiteboard :

"J'aime beaucoup Splashtop Whiteboard. L'accès à distance au bureau est très fonctionnel et me permet de porter mon iPad plutôt que mon ordinateur portable encombrant. Rien que cela en valait la peine... La capacité de tableau blanc et la possibilité d'annoter des documents et des dessins en font un outil inestimable que je recommanderai à d'autres" - Jim Russell, directeur adjoint Business Technology Services, gouvernement du comté de Pinellas.

"L'Académie Essa au Royaume-Uni est connue pour son innovation et sa technologie. Splashtop nous a aidés à reconcevoir notre bâtiment de 20 millions de livres sterling, redéfinissant ainsi la façon dont l'apprentissage se fait à l'académie. Grâce à Splashtop Whiteboard, les enseignants sont maintenant libres de se déplacer dans la classe pour aider les élèves, tout en gardant le contrôle total de l'avant de la salle et en annotant le contenu des leçons sur leur iPad" - Abdul Chohan, directeur des innovations éducatives.

Grâce au Splashtop Whiteboard, les enseignants peuvent :

Maîtrisez votre ordinateur - Ayez un contrôle total sur les applications Mac ou PC, telles que Apple Keynote® ou Microsoft PowerPoint®, le tout à partir d'un iPad. Pas besoin d'être attaché au premier rang de la classe. Soyez libre de vous déplacer. Remettez l'iPad à un élève et laissez son imagination faire le reste !

Annoter n'importe quoi - Utilisez des gestes pour dessiner et mettre en évidence en utilisant des stylos de différentes couleurs et tailles, des surligneurs, des formes et des outils de texte sur des contenus existants ou des fonds vierges, lignés ou graphique. Prenez des clichés de l'écran et enregistrez-les dans la galerie pour les utiliser plus tard ou envoyez-les par e-mail aux élèves, parents ou collègues.

Faites l'expérience d'une lecture réaliste - Toutes les vidéos et tous les sons sont lus en haute définition sur votre iPad. Lisez les contenus Adobe Flash, la musique iTunes, les DVD, les CD, etc comme ils sont censés être appréciés et évitez les tracas de synchronisation.

Visitez le site www.splashtop.com/whiteboards'informer plus sur Splashtop Whiteboard et obtenir l'application. Splashtop Whiteboard peut être téléchargé pour 19,99 USD sur l'App Store d'Apple et est également disponible à l'achat sous Apple VPP.

À propos de Splashtop Remote Desktop

Splashtop Remote Desktop élimine le besoin de transférer, convertir ou synchroniser des fichiers et des fichiers multimédia entre les appareils. Les fichiers de travail importants et les applications de bureautique, telles que Outlook, PowerPoint, Excel et Word, sont facilement accessibles. Les contenus de divertissement personnel, notamment les films, la musique, les photos et même les jeux en 3D, peuvent également être appréciés à distance. Les utilisateurs de Splashtop Remote Desktop peuvent connecter des appareils via Internet ou un réseau local.

À propos de Splashtop

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en offrant la meilleure expérience informatique multi-appareils de sa catégorie - reliant les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. Les produits de Splashtop ont été expédiés sur plus de 100 millions d’appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel et d’autres partenaires. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound, Presenter et d’autres sont les applications les plus vendues dans plus de 60 pays sur Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World et Amazon Appstore pour Android, ravissant des millions d’utilisateurs mobiles avec un accès interactif haute performance à leurs applications, contenus multimédias et fichiers préférés à tout moment et en tout lieu.

Pour les entreprises qui ont besoin d’une connectivité sécurisée et gérée entre les appareils et les services cloud, Splashtop Pro est la réponse. Avec Splashtop Pro, les fournisseurs informatiques et de services peuvent « mobiliser » une main-d’œuvre en moins de 30 minutes. Les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience de classe consommateur sur leurs appareils tout en respectant les exigences de sécurité et de conformité de l’entreprise.

Les produits Splashtop sont très bien notés par les utilisateurs et ont reçu de nombreux prix prestigieux - le prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, les prix "Best App/Software of CES 2011" et "Best Mobile App of CES 2012" du magazine LAPTOP et est la 20e application la plus populaire sur le site Apple App Store Rewind pour 2011. Splashtop a son siège social à San José et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

