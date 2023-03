Carahsoft et Splashtop unissent leurs forces pour fournir un accès à distance sécurisé et des solutions de soutien aux clients du secteur public et de l’éducation

Les solutions de travail à distance, d’éducation et de support informatique de Splashtop sont désormais disponibles via les véhicules contractuels fédéraux, étatiques et locaux de Carahsoft

RESTON, Virginie et SAN JOSE, Californie – 3 novembre 2021 –Carahsoft, le fournisseur® de solutions informatiques gouvernementales de confiance, et Splashtop, un leader des logiciels d’accès et d’assistance à distance de nouvelle génération, ont annoncé aujourd’hui un partenariat. En vertu de l’accord, Carahsoft servira de maître agrégateur® gouvernemental de Splashtop, mettant les solutions d’accès et de support à distance sécurisés de la société à la disposition du secteur public par le biais des contrats NASA Solutions for Enterprise-Wide Procurement (SEWP) V, Information Technology Enterprise Solutions - Software 2 (ITES-SW2), National Cooperative Purchasing Alliance (NCPA) et OMNIA Partners, ainsi que par l’intermédiaire des partenaires revendeurs de Carahsoft.

Les solutions d’accès et d’assistance à distance sécurisées et performantes de Splashtop permettent aux gouvernements fédéraux, étatiques, locaux et aux établissements d’enseignement de mettre en œuvre un lieu de travail productif et hybride pour assurer la continuité en pouvant poursuivre à distance leurs activités comme d’habitude. Les ministères et organismes peuvent accomplir leur mission et servir leurs électeurs de n’importe où.

« Bien que la pandémie ait forcé les organisations du secteur public et les établissements d’enseignement à s’adapter rapidement aux environnements de travail à distance, il n’y a pas de retour en arrière. Le travail à distance ou hybride est le nouveau modèle opérationnel « de facto » pour les organisations fédérales, étatiques, locales et éducatives », a déclaré Justin Windsor, chef de la chaîne de Splashtop pour les Amériques. « De plus, avec l’augmentation des ransomwares et autres menaces malveillantes, le gouvernement a besoin d’une alternative supérieure et zéro confiance aux solutions VPN / RDP peu fiables qui posent des risques pour la sécurité et la confidentialité. Grâce à notre partenariat stratégique avec Carahsoft, nos solutions sécurisées d’accès à distance et de support informatique à distance sont désormais facilement accessibles aux clients du secteur public et de l’éducation pour permettre un travail et une école sécurisés de n’importe où. »

Splashtop for Education améliore l’apprentissage et aide les étudiants à atteindre leur plein potentiel en accédant aux ressources dont ils ont le plus besoin grâce aux solutions d’accès à distance de Splashtop. Les étudiants peuvent utiliser des ordinateurs de laboratoire et des logiciels sous licence d’Adobe, d’Autodesk ou d’autres fournisseurs à partir de leurs ordinateurs portables, iPads, Chromebooks ou appareils supplémentaires, même après les heures de laboratoire. Les équipes informatiques peuvent facilement planifier des sessions d’accès au laboratoire à distance pour les étudiants afin d’optimiser l’utilisation des ordinateurs de laboratoire et des licences logicielles coûteuses, ainsi que de fournir une assistance aux enseignants et aux étudiants qui ne sont peut-être pas hors site à d’autres endroits.

« Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat avec Splashtop pour fournir un accès à distance et des logiciels d’assistance à nos revendeurs et à nos clients gouvernementaux et éducatifs », a déclaré Brandi Hiebert, directrice des ventes qui dirige l’équipe Splashtop chez Carahsoft. « Le secteur public a désormais accès à des solutions sécurisées d’accès à distance dans le cloud et sur site, ce qui permet de travailler de n’importe où. »

La plate-forme de Splashtop est disponible via les contrats SEWP V de Carahsoft NNG15SC03B et NNG15SC27B, le contrat ITES-SW2 W52P1J-20-D-0042, le contrat NCPA NCPA01-86 et le contrat OMNIA Partners Contract #R191902. Pour plus d’informations, contactez l’équipe Splashtop de Carahsoft au (703) 889-9730 ou Splashtop@carahsoft.com.

À propos de Carahsoft

Carahsoft Technology Corp. est le fournisseur® de solutions informatiques gouvernementales de confiance, soutenant les organisations du secteur public dans les agences gouvernementales fédérales, étatiques et locales et les marchés de l’éducation et de la santé. En tant que maître agrégateur® gouvernemental pour nos partenaires fournisseurs, nous fournissons des solutions pour la cybersécurité, le multicloud, DevSecOps, le Big Data, l’intelligence artificielle, l’open source, l’expérience client et l’engagement, etc. En collaboration avec des revendeurs, des intégrateurs de systèmes et des consultants, nos équipes de vente et de marketing fournissent des produits, des services et des formations informatiques de pointe par le biais de centaines de véhicules contractuels. Rendez-nous visite à www.carahsoft.com.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. fournit des logiciels et services d’accès à distance et de télécommande de nouvelle génération aux entreprises, aux établissements universitaires et de recherche, aux agences gouvernementales, aux petites entreprises, aux MSP, aux services informatiques et aux particuliers. L’approche d’accès à distance basée sur le cloud, sécurisée et facile à gérer de Splashtop remplace de plus en plus les approches héritées telles que les réseaux privés virtuels (VPN) tout en obtenant un superbe score de promoteur net (NPS) de 93, une norme pour évaluer la satisfaction des clients. Plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris ceux de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde. Visitez splashtop.com pour plus d’informations.