AK Networks proposera en exclusivité les solutions d’accès et de support à distance sécurisées de Splashtop au Brésil

Splashtop étend sa présence mondiale au marché brésilien où elle proposera son logiciel sécurisé et hautement performant permettant un travail flexible productif et un support informatique à distance pour tous les appareils

Cupertino, Californie et São Paulo, le 24 aôut 2022 – Splashtop, leader des solutions d’accès et de support à distance sécurisés, et AK Networks, société de services informatiques et de conseil, ont annoncé aujourd’hui un partenariat visant à proposer l’ensemble de la gamme de produits Splashtop aux clients d’AK Networks dans tout le Brésil, étendant ainsi la présence mondiale de Splashtop.

Le travail à distance et le travail hybride sont là pour rester. Selon le rapport 2021 ISG Provider Lens™ Future of Work – Services and Solutions, les entreprises brésiliennes ont commencé à proposer à leurs employés des modalités de travail flexibles à la suite de la pandémie de Covid-19 et peu d’entreprises s’attendent à un retour total au bureau.

Des entreprises de toutes tailles cherchent des moyens de permettre à leurs employés de travailler de n’importe où. Splashtop offre aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à n’importe quel appareil, depuis n’importe où, répondant ainsi à tous les besoins des utilisateurs distants des entreprises et des services informatiques. Les travailleurs distants et hybrides d’une entreprise peuvent accéder à leur bureau depuis n’importe où et le service informatique de l’entreprise peut intervenir à distance sur n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un appareil géré par l’entreprise ou d’un appareil personnel.

Splashtop permet également d’accéder à distance aux appareils IoT afin que des techniciens puissent rapidement diagnostiquer et dépanner les équipements défectueux, ainsi que l’ordinateur central qui les contrôle. Des fonctionnalités telles que Splashtop AR, un outil de support à distance en réalité augmentée, permettent aux techniciens hors site de voir, de dépanner et de résoudre rapidement les problèmes techniques sur site grâce au partage du capteur vidéo d’un dispositif mobile et aux annotations interactives.

« Lorsque la technologie cesse de fonctionner, il faut pouvoir intervenir rapidement, qu’il s’agisse du PC d’un employé, d’un appareil de point de vente, d’un kiosque, etc. Si l’appareil dispose d’un écran ou d’un système d’exploitation, Splashtop offre aux techniciens à distance un moyen simple, sécurisé et efficace de minimiser les temps d’arrêt et de s’assurer que la technologie fonctionne sans interruption », a déclaré Grant Murphy, vice-président des ventes de Splashtop pour les Amériques. « AK Networks est un partenaire fantastique et nous sommes heureux qu’il propose notre accès à distance sécurisé et nos outils d’assistance à ses clients dans tout le Brésil. »

« Splashtop fournit les solutions d’accès à distance les plus sécurisées et les plus performantes, qui sont les deux principales caractéristiques et exigences qu’attendent nos clients », a déclaré Sergio Fabossi, directeur d’AK Networks. « Nous sommes heureux de proposer les produits de Splashtop en exclusivité à nos clients qui recherchent des solutions d’accès à distance. »

Consultez le site de AK Networks pour découvrir comment vous procurez les solutions de Splashtop au Brésil.

À propos de Splashtop

Splashtop est un leader de l’accès et du support à distance sécurisés. Ses solutions de travail flexible, d’apprentissage et de support informatique offrent une « expérience en personne » aussi rapide, simple et sécurisée que lorsque l’on se trouve physiquement devant la machine. Splashtop offre des performances élevées avec une qualité 4K à 60 fps, une conformité et des fonctionnalités de sécurité avancées, une seule et même application pour l’accès et le support de tous les appareils et les systèmes d’exploitation et un service mondial d’assistance instantanée avec un accès direct à un expert. Plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris ceux de 85 % des entreprises Fortune 500, utilisent et apprécient les produits Splashtop partout dans le monde.

À propos d’AK Networks

AK Networks est une entreprise nationale dynamique qui a travaillé sur de nombreux projets d’infrastructure informatique de haute complexité pour des entreprises brésiliennes et étrangères. Fondée en 2006, la société AK Networks s’attache à fournir à ses clients des solutions innovantes grâce à des partenariats avec des start-ups de différents pays dans les domaines de la sécurité informatique, l’infrastructure, le cloud et la mise en réseau. Ces solutions ont permis à AK de mener à bien de nombreux projets auprès de clients tels que, entre autres, Bradesco, C&A, XP Investimentos, PagSeguro, Ascenty, UOL et Equinix.