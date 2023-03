Accédez à vos supports informatiques depuis un iPhone avec Splashtop Remote Desktop

Splashtop dévoile la première application pour iPhone et iPod touch permettant de profiter à distance de l'expérience Windows PC, y compris la vidéo et l'audio

18 novembre 2010 — San Jose, Californie — Splashtop Inc, le leader de l’accès mobile au contenu PC, a annoncé aujourd’hui la disponibilité de Splashtop Remote Desktop pour iPhone et iPod touch. L’application connecte votre iPhone ou iPod touch à votre PC Windows pour une expérience de bureau à distance transparente. Déjà classé comme l’application professionnelle payante #1 pour iPad aux États-Unis, et l’application iPad payante #1 dans de nombreux pays en octobre 2010, Splashtop Remote Desktop pour iPhone et iPod touch permet aux utilisateurs de regarder des films, d’écouter de la musique ou d’accéder à tout autre fichier et programme Windows, y compris les navigateurs Web complets avec Flash. directement depuis l’appareil mobile. La nouvelle application fonctionne sur un réseau Wi-Fi, donnant aux utilisateurs un accès facile au contenu du PC depuis n’importe quelle pièce de la maison ou du bureau.

"Nous avons inventé une technologie qui vous permet de mettre votre PC dans votre poche", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop Inc. "Imaginez-vous sur votre canapé, en train d'utiliser votre iPhone pour regarder une vidéo Hulu ou pour jouer à un jeu Farmville Flash sur votre PC à la maison. Vous disposerez également de toutes les fonctionnalités de MS Office pour satisfaire votre âme de bourreau de travail. Ce que nous avons construit, c'est un pont sans faille entre votre iPhone et votre PC Windows. Avec Splashtop Remote, vous n'aurez pas seulement l'iPhone le plus cool du quartier, vous serez aussi beaucoup plus productif".

Avec Splashtop Remote Desktop, les utilisateurs peuvent utiliser leur iPhone ou iPod touch pour:

Voyez et contrôlez votre PC Windows comme si vous étiez directement devant lui

Accédez à tous les fichiers et programmes Windows, y compris Microsoft Office sans avoir à synchroniser les fichiers

Regarder des vidéos (y compris Flash) et écouter de la musique (en streaming ou à partir de votre bibliothèque)

Connectez-vous à plusieurs PC avec la même application iPhone ou iPod touch

Interagissez avec n’importe quelle application Windows à l’aide de commandes intuitives telles que le toucher, le pincement et le zoom

Splashtop Remote Desktop pour iPhone et iPod touch est disponible dès aujourd'hui sur l'App Store d'Apple. Il nécessite iOS3.2 ou une version ultérieure, et fonctionnera sur l'iPhone 4, l'iPhone 3GS et iPod touch (3e génération).

Splashtop Remote Desktop se connecte à tout appareil fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 7, Windows Vista ou Windows XP. Splashtop Remote se compose de deux éléments : une application s'exécutant sur le périphérique iOS et une application de bureau s'exécutant sur le PC. Pour en savoir plus sur Splashtop Remote, veuillez consulter le site suivant : https://www.splashtop.com/remote

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. (anciennement connu sous le nom de DeviceVM, Inc.) a été fondé en 2006 dans le but d’optimiser l’expérience informatique afin que les gens du monde entier puissent rapidement accéder à ce qui compte pour eux. Le produit phare Splashtop OS, introduit pour la première fois en 2007, est une plate-forme instantanée primée qui permet aux utilisateurs de se connecter, d’accéder à leurs e-mails et de discuter avec leurs amis quelques secondes après avoir allumé leur PC. La famille élargie de produits comprend Splashtop Remote, qui permet aux utilisateurs de profiter pleinement de l’expérience Windows depuis leur iPad ou un autre appareil mobile, loin de leur PC Windows.

Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 40 millions de PC des principaux fabricants, dont Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix "Most Innovative Product" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2010 CES" de Laptop Magazine. Splashtop Inc a son siège social à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.Splashtop.com.

Contact médias:Splashtop PR Team

Liens utiles :

Accueil Splashtop: https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/remote

https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-remote-desktop-for/id402056323?mt=8