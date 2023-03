La première application d'accès à distance la plus vendue, Splashtop 2, est désormais gratuite sur Mac et Windows

Le logiciel Splashtop de nouvelle génération est désormais disponible en téléchargement gratuit sur le Windows Store de Microsoft, l'App Store Mac d'Apple et Splashtop.com

19 décembre 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de la collaboration multi-appareils, a annoncé aujourd’hui la sortie gratuite de ses versions clientes Macintosh et Windows du logiciel Splashtop 2 pour une utilisation non commerciale. Suite aux récentes versions de Splashtop 2 pour les appareils iOS et Android, la dernière génération de logiciels de bureau à distance primés prendra désormais en charge les connexions entre Mac et PC et sera disponible pour une base d’utilisateurs combinée de plus de deux milliards d’utilisateurs d’ordinateurs et d’appareils mobiles.

Lors de tests d'évaluation, le logiciel Splashtop démontre des fréquences d'images vidéo nettement supérieures à celles des produits de bureau à distance de LogMeIn, GoToMyPC de Citrix et des logiciels basés sur les protocoles VNC et RDP. De plus, la latence de moins de 30 millisecondes de Splashtop, leader du secteur, offre une expérience utilisateur nettement supérieure pour les appareils tactiles permettant un accès à distance.

À ce jour, les lignes de produits Splashtop 2 grand public et Splashtop for Business ont permis à plus de 11 millions d'utilisateurs d'accéder à distance à leur ordinateur, où qu'ils soient, pour exécuter des applications, visualiser et modifier des fichiers, regarder des vidéos HD et jouer à des jeux à forte composante graphique.

"Nous nous efforçons de relier n'importe quel écran à n'importe quel autre, quel que soit l'appareil que vous utilisez ou l'endroit où vous vous trouvez", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Maintenant, avec la sortie des versions Mac et Windows, notre support pour les différentes plates-formes est presque universel – à moins que votre système d'exploitation soit antérieur aux années 1990 ou que vous ne veniez pas de la planète Terre, nous avons probablement pensé à vous".

Pour que les clients puissent démarrer avec Splashtop 2, la seule configuration nécessaire est un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il n'est pas nécessaire de configurer des routeurs ou des pare-feu, ni de saisir manuellement des adresses IP ou des codes de sécurité. Avec le pack d'accès Splashtop Anywhere, disponible via l'achat d'une application, le même processus simple permet aux utilisateurs de se connecter à leurs appareils de manière fiable, partout dans le monde, via Internet.

Splashtop 2 dispose d'une technologie auto-optimisante qui s'adapte aux conditions du réseau, permettant à l'utilisateur de profiter pleinement de la largeur de bande d'un réseau 3G ou 4G ou d'une connexion Internet. Splashtop protège les données des utilisateurs grâce à son réseau propriétaire de serveurs relais, le "Bridging Cloud", et déploie une technologie de cryptage conforme aux normes du secteur pour maintenir un niveau de sécurité élevé.

Caractéristiques principales

Accès à distance aux applications, jeux, contenus multimédia et fichiers Windows ou Mac sans avoir besoin de synchroniser les fichiers ou les données

Prise en charge des connexions LAN, Wi-Fi, 3G et 4G (l'accès via Internet nécessite l'achat du pack d'accès Anywhere Access Pack dans l'application)

Prise en charge de l'affichage Apple Retina (en cas d'utilisation de la résolution native)

Diffusion en continu de vidéos haute définition et d'autres contenus multimédias à une vitesse pouvant atteindre 30 images par seconde

Latence inférieure à 30 millisecondes, permettant une expérience utilisateur très réactive pour les jeux PC interactifs en 3D tels que Witcher, Shogun, Diablo ou EA Sports

Support Wake-on-LAN, permettant à l'ordinateur distant de se mettre en veille jusqu'à l'accès

Splashtop Streamer

Splashtop 2 nécessite le téléchargement et l'installation du logiciel gratuit Splashtop Streamer sur un PC Windows ou un Mac. Plates-formes supportées: Windows 8, 7, Vista et XP (y compris Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard ou Lion est requis pour les utilisateurs de Mac). Un ordinateur équipé d'un processeur double cœur est recommandé pour obtenir les meilleures performances. Splashtop 2 comprend une licence permettant d'accéder à un maximum de 5 ordinateurs.

Ressources de soutien

À propos de Splashtop Inc.

Splashtop aspire à toucher la vie des gens en offrant la meilleure collaboration entre les appareils, en reliant les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, les téléviseurs et les services en ligne. La technologie de Splashtop permet aux consommateurs et aux entreprises d'accéder à leurs applications, contenus médiatiques et fichiers préférés de manière performante, sécurisée et interactive, à tout moment et en tout lieu.

Les produits de Splashtop sont des applications très vendues sur l'App Store d'Apple, Google Play, l'App Store Amazon pour Android, le Microsoft Windows Store et d'autres. Plus de dix millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir d'appstores, et plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres partenaires ont été livrés avec Splashtop.

La gamme de produits Splashtop for Business comprend un serveur de relais et une console de gestion sur place. Solution en phase avec les tendances actuelles du secteur telles que la BYOD et la consumérisation de l'informatique, Splashtop for Business répond aux besoins de mobilité des entreprises en fournissant une connectivité fiable, sécurisée et performante sur plusieurs appareils, tout en offrant aux départements informatiques un contrôle axé sur les politiques.

Le réseau mondial de serveurs relais haute performance de Splashtop, le "Splashtop Bridging Cloud™", une infrastructure SaaS, assure un accès à distance rapide et sécurisé aux utilisateurs en déplacement, depuis n'importe quel appareil, n'importe où et n'importe quand.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP. La société a son siège social à San José et possède de nombreux bureaux internationaux. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.

