Fournisseurs d'infrastructure et sous-traitants
Le présent accord peut être traduit en différentes langues. En cas de conflit ou d'incohérence entre la version anglaise ou toute traduction des présentes, la version anglaise prévaudra et fera foi.
Ce document décrit l'environnement d'infrastructure, les sous-traitants et certaines autres entités (« Fournisseurs ») essentiels aux services Splashtop où ces Fournisseurs traitent les données personnelles pour le compte de Splashtop afin de continuer à fournir les Services au Client (ces données, « Données Client »). Prestataires d'Infrastructure et Sous-traitants Splashtop Ce qui suit décrit les entités légales engagées dans la prestation de services et le stockage des Données Client par Splashtop pour les Services :
Amazon Web Services Inc.
Oracle Corporation
La description suivante concerne les entités légales engagées dans le traitement des Données Client par Splashtop pour les Services :
Salesforce.com
ZENDESK
Intercom.io
Microsoft Corporation
HubSpot
RingCentral
Zoom
Osano
Snowflake
Rightwave
OpenAI
Cette politique a été mise à jour pour la dernière fois le 10 avril 2026.