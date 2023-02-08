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Fournisseurs d'infrastructure et sous-traitants

Le présent accord peut être traduit en différentes langues. En cas de conflit ou d'incohérence entre la version anglaise ou toute traduction des présentes, la version anglaise prévaudra et fera foi.

Ce document décrit l'environnement d'infrastructure, les sous-traitants et certaines autres entités (« Fournisseurs ») essentiels aux services Splashtop où ces Fournisseurs traitent les données personnelles pour le compte de Splashtop afin de continuer à fournir les Services au Client (ces données, « Données Client »). Prestataires d'Infrastructure et Sous-traitants Splashtop Ce qui suit décrit les entités légales engagées dans la prestation de services et le stockage des Données Client par Splashtop pour les Services :

  • Amazon Web Services Inc.

  • google

  • Oracle Corporation

La description suivante concerne les entités légales engagées dans le traitement des Données Client par Splashtop pour les Services :

  • Salesforce.com

  • ZENDESK

  • Intercom.io

  • Microsoft Corporation

  • HubSpot

  • RingCentral

  • Zoom

  • Osano

  • Snowflake

  • Rightwave

  • OpenAI

Cette politique a été mise à jour pour la dernière fois le 10 avril 2026.

Soyez informé des changements à ce document